পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী আক্রমণ থামেনি
মঙ্গলবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জখারোভা জানিয়েছেন, দখল করা পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা গত সপ্তাহে ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা একটি রাশিয়ান কূটনৈতিক যানবাহন আক্রমণ করেছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন যে রাশিয়া এই ঘটনাটিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করে।
জাখারোভার মতে, ৩০ জুলাই রামাল্লাহর ঠিক পূর্ব দিকে এবং জেরুজালেমের প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত গিভাত আসফের অবৈধ ইস্রায়েলি বন্দোবস্তের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তিনি বলেন, বসতি স্থাপনকারীরা কূটনীতিকদের কাছেও হুমকির মুখে চিৎকার করেছিলেন। মুখপাত্ররা তাদের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে ব্যর্থতার নিন্দা জানিয়েছেন “বিশেষত চমকপ্রদ।”
“ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা আক্রমণকারীদের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপগুলিও বন্ধ করার চেষ্টা করেও বিরক্ত করে না,” তিনি বললেন।
মস্কো জানিয়েছে, এই গাড়িটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে রাশিয়ার কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের নিয়ে যাচ্ছিল, যারা ইস্রায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও স্বীকৃত।
“আমরা এই ঘটনাটিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত 1961 সালের ভিয়েনা কনভেনশনের একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করি,” জাখারোভা বলেছেন, তেল আবিবের রাশিয়ান দূতাবাস ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি সরকারী নোট জমা দিয়েছে।
গত মাসে ক্রেমলিন পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি সংঘাতের একমাত্র সমাধান ইস্রায়েলের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে রয়েছে। “ফিলিস্তিনি ইস্যু সমাধানের ভিত্তি হিসাবে রাশিয়া সর্বদা একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সাথে মেনে চলেছে,” ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
মস্কোর স্বীকৃতি ১৯৮৮ সাল থেকে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করেছিল।
গাজায় চলমান সংঘাতের মধ্যে এই বিবৃতিটি এসেছে, যা দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পরে প্রায় ১,২০০ জন মারা গিয়েছিল বলে ২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল। ইস্রায়েলের সামরিক প্রতিক্রিয়া তখন থেকেই এই ছিটমহলের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে ৫৯,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে এবং এর ধ্বংস ও বেসামরিক হতাহতের কারণে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা করেছে।
