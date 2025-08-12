ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারী পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্মীকে হত্যা করার সময় নতুন ভিডিও প্রদর্শিত হবে

তেল আবিব, ইস্রায়েল (এপি) – নতুন ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শিত প্রদর্শিত হবে গত মাসে দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের সাথে লড়াইয়ের সময় একজন ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারী তাঁর দিকে বরখাস্ত হওয়ার সাথে সাথে একজন ফিলিস্তিনি কর্মী নিহত হয়েছিল।
রবিবার ইস্রায়েলি হিউম্যান রাইটস গ্রুপ বিটসেলেমের দ্বারা প্রকাশিত ভিডিওটিতে ইস্রায়েলি সেটেলার দেখানো হয়েছে ইয়িনন লেভি ব্যক্তির চিত্রগ্রহণের দিকে বন্দুক গুলি চালানো। ফুটেজটি কেটে যায় তবে ক্যামেরাটি ব্যথায় হাহাকার করার সাথে সাথে ঘূর্ণায়মান রাখে।
বিটসেলেম বলেছেন যে এটি ২৮ শে জুলাই মারা যাওয়া গুলিবিদ্ধ তিনজনের একজন কর্মী, ইংরেজ শিক্ষক এবং তিনজনের পিতা আউদাহ হাথালিনের পরিবারের কাছ থেকে ভিডিওটি পেয়েছিল এবং যারা তারা বলেছিলেন যে এটি চিত্রায়িত হয়েছে। লেভি, যিনি দু’বার তার বন্দুক গুলি চালাতে দেখানো হয়েছিল অন্য সাক্ষীর দ্বারা শট করা ভিডিওতে এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দ্বারা প্রাপ্ত, সংক্ষেপে আটক করা হয়েছিল এবং তারপরে গৃহবন্দি থেকে মুক্তি পেয়েছে ইস্রায়েলি আদালত দ্বারা, যা প্রমাণের অভাবকে উদ্ধৃত করে।
শ্যুটিংটি উম্ম আল-খায়ারে ঘটেছিল, এমন একটি গ্রাম যা দীর্ঘকাল ধরে বসতি স্থাপনকারী একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী সহিংসতা জাগিয়ে তোলে অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র “অন্য কোনও জমি নেই।” ফিলিস্তিনিদের উপর সেটেলার আক্রমণগুলি প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধযেমন ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের আক্রমণ হয়েছে।
“আউদাহের হত্যাকাণ্ড হ’ল গাজা এবং পশ্চিম তীরে উভয়ই ফিলিস্তিনিরা কীভাবে ইস্রায়েলি সহিংসতার পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে, যখন ইস্রায়েলি সৈন্য বা বসতি স্থাপনকারীরা তাদেরকে বিস্তৃত দিবালোকের মধ্যে হত্যা করতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী নজরদারি উপভোগ করতে পারে,” আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য, সরিত মাইকেলি বলেছেন, বিটিইএম -এর ডিরেক্টর বিট -এর ডিরেক্টর জন্য।
লেভি আগে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে ছিল যে ট্রাম্প প্রশাসন দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
দুটি ভিডিওই লেভি এবং ফিলিস্তিনিদের একটি গ্রুপের মধ্যে একই সংঘাত দেখিয়েছে বলে মনে হয়। আগের ভিডিওতে তাকে একটি পিস্তল থেকে দুটি গুলি চালানো দেখানো হয়েছিল তবে গুলি কোথায় আঘাত করেছে তা দেখায়নি। বেশ কয়েকজন সাক্ষী এপিকে বলেছেন যে তারা লেভি হ্যাথালিনকে গুলি করতে দেখেছিল।
লেভির প্রতিনিধিত্বকারী একজন আইনজীবী অ্যাভিচাই হাজবি এপিকে বলেছেন যে লেভি আত্মরক্ষায় অভিনয় করেছিলেন-তার কাজগুলি কী তা উল্লেখ না করেই। হাজবি এই মাসের শুরুর দিকে আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে গৃহবন্দি থেকে লেভি মুক্তি পেয়েছেঅপর্যাপ্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করে। বিচারক বলেছিলেন যে লেভি অব্যাহত গৃহবন্দি গ্রেপ্তারকে ন্যায়সঙ্গত করে কোনও বিপদ ডেকে আনেননি, তবে তাকে এক মাস ধরে গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।
ইস্রায়েলি পুলিশ তাত্ক্ষণিকভাবে ভিডিওগুলি দেখেছে কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।
বিটসেলেম জানিয়েছেন, লেবি এমন এক ক্রুর সাথে ছিলেন যা নিকটবর্তী একটি বন্দোবস্ত থেকে উম্মে আল-খায়ারে একটি খননকারক নিয়ে এসেছিল। বাসিন্দারা, ভয়ে এটি গ্রামের মূল জলের লাইনটি কেটে ফেলবে, তার পথটি অবরুদ্ধ করার জন্য একটি ময়লা রাস্তায় জড়ো হয়েছিল এবং কমপক্ষে একজন ব্যক্তি গাড়ির সামনের জানালায় একটি পাথর ছুঁড়ে ফেলেছিল।
লেভি তখন হ্যান্ডগানটি চালানোর সময় ভিড়ের মুখোমুখি হন।
নতুন ভিডিওতে লেভি দেখানো হয়েছে যে ব্যক্তির চিত্রগ্রহণের দিকে বন্দুক গুলি চালানোর আগে তিনজনের সাথে উত্তপ্ত তর্ক করছেন। এই সংঘাত থেকে প্রায় ৪০ মিটার (১৩০ ফুট) থেকে হ্যাথালেন গ্রাম কমিউনিটি সেন্টারে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিটসেলেম। বুলেটটি তাকে বুকে আঘাত করেছিল এবং সে ঘটনাস্থলে ভেঙে পড়েছিল, এতে বলা হয়েছে।
হাথালিনের পরিবারের আইনজীবী আইটান পেলেগ বলেছেন যে তারা তাকে বলেছিল যে হাথালিন তার ফোনে ফুটেজটি গুলি করেছে। তিনি বলেছিলেন যে পুলিশ তাকে ভিডিওটির জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল, যা তারা দেখেনি। পেলেগ বলেছিলেন যে তিনি জেলা আদালতকে আরও গুরুতর অপরাধের জন্য লেভি তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
লেভি উম্মে আল-খায়েরের কাছে একটি বসতি স্থাপনকারী ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন যা নিষ্পত্তি বিরোধী কর্মীরা বলেছেন যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কয়েকশো বাস্তুচ্যুত হিংসাত্মক বসতি স্থাপনকারীদের জন্য একটি ঘাঁটি। ফিলিস্তিনি ও অধিকার গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘদিন ধরে ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষকে বসতি স্থাপনকারী সহিংসতার দিকে অন্ধ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে।
একটি 2024 সাক্ষাত্কারলেভি এপিকে বলেছিলেন যে তিনি নিজের জমি রক্ষা করছেন এবং সহিংসতা ব্যবহার করে অস্বীকার করেছেন।
হাথালিনের হত্যার পরে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে তার শরীর ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিল দাফনের জন্য যদি না শেষকৃত্যের জন্য শর্ত পূরণ না হয়, মানুষের সংখ্যা এবং অবস্থান সীমাবদ্ধ সহ। প্রায় এক সপ্তাহ পরে পুলিশের সাথে একটি চুক্তি করার পরে, হাথালিনের মরদেহ ফিরে এসে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।
হাথালেন বসতি স্থাপনকারী সহিংসতার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন এবং কথা বলেছিলেন এবং অস্কারজয়ী চলচ্চিত্রটি তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন। সমর্থকরা রোমে তাঁর সম্মানে মুরালগুলি তৈরি করেছেন, নিউইয়র্কের নজরদারি করেছেন এবং তেল আভিভের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে তাঁর নাম বহনকারী লক্ষণ রেখেছেন।