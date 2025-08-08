You are Here
ইস্রায়েলি বিনিয়োগের পদক্ষেপগুলি ঘোষণা করার জন্য নরওয়ে ওয়েলথ ফান্ড, তবে কম্বল ডাইভস্টমেন্ট নয়

অসলো (রয়টার্স) – নরওয়ের $ 2 ট্রিলিয়ন ডলার সার্বভৌম সম্পদ তহবিল পরের সপ্তাহে ইস্রায়েলি বিনিয়োগ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি ঘোষণা করবে, অর্থমন্ত্রী জেনস স্টলটেনবার্গ শুক্রবার গাজায় যুদ্ধের বিষয়ে কম্বল প্রত্যাহারকে রায় দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সরকার বলেছে যে তারা গাজার যুদ্ধ এবং পশ্চিম তীরের ইস্রায়েলি সামরিক শাসনের সাথে যুক্ত নৈতিকতার উদ্বেগের বিষয়ে তহবিলের বিনিয়োগের জরুরি পর্যালোচনা শুরু করেছে।

স্টলটেনবার্গ তিন দিনের মধ্যে তহবিলের কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিতীয় বৈঠক করার পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আমি সময়ের সাথে সাথে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা দেখছি, তবে দ্রুত কী কী সমাধান করা যেতে পারে তা অবশ্যই করা উচিত।”

তিনি এই ব্যবস্থাগুলি কী হতে পারে তা বলেননি, তবে যোগ করেছেন যে সমস্ত ইস্রায়েলি সংস্থার কাছ থেকে পাইকারি বিভাজন হবে না। “আমরা যদি এটি করি তবে এর অর্থ হ’ল আমরা তাদের কাছ থেকে ডাইভস্ট করছি কারণ তারা ইস্রায়েলি,” তিনি বলেছিলেন।

পর্যালোচনাটি স্থানীয় সংবাদগুলি অনুসরণ করেছে যে তহবিল ইস্রায়েলি জেট ইঞ্জিন গ্রুপে একটি অংশ তৈরি করেছে, বিইটি শেমেশ ইঞ্জিন লিমিটেড, যা ইস্রায়েলের সশস্ত্র বাহিনীকে ফাইটার জেটস রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিষেবা সরবরাহ করে, 8 সেপ্টেম্বর নির্বাচনের আগে নর্ডিক দেশে একটি রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করে।

বুধবার, তহবিলের নীতিশাস্ত্র ওয়াচডগ, যা তহবিলের বিনিয়োগগুলি সংসদের দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক নির্দেশিকাগুলিকে সম্মান করে, স্বীকার করেছে যে এটি সম্ভাব্য বিভক্তির জন্য বেট শেমেশ ইঞ্জিনগুলি বিবেচনা করা উচিত ছিল। বেট শেমেশ মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

তদন্তের অধীনে বাহ্যিক পরিচালকদের ব্যবহার

স্টলটেনবার্গ বলেছিলেন যে অর্থ মন্ত্রক এবং তহবিলের মধ্যে একটি প্রশ্ন আলোচনা করা হচ্ছে এর কিছু হোল্ডিংয়ের জন্য বাহ্যিক পোর্টফোলিও পরিচালকদের ব্যবহার। তিনি বলেছিলেন যে বেট শেমেশকে একজন বাহ্যিক পরিচালক পরিচালনা করেছিলেন, যার নাম নেই।

তহবিল বলেছে যে এটি দেশের কয়েকটি হোল্ডিংয়ের জন্য তিনটি ইস্রায়েলি বাহ্যিক তহবিল পরিচালকদের ব্যবহার করে।

বিশ্বব্যাপী ৮,7০০ সংস্থার অংশীদারিত্বের মালিক এই তহবিল ২০২৪ সালের শেষে 65৫ ইস্রায়েলি সংস্থায় শেয়ার করেছে, যার মূল্য $ ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার, এর রেকর্ডে দেখা গেছে।

এটি গত বছরে একটি ইস্রায়েলি এনার্জি সংস্থা এবং একটি টেলিকম গ্রুপে এর অংশীদার বিক্রি করেছে এবং এর নীতিশাস্ত্র ওয়াচডগ বলেছে যে এটি পাঁচটি ব্যাংকে হোল্ডিংগুলি ডাইভস্ট করা উচিত কিনা তা পর্যালোচনা করছে।

ইস্রায়েল বিরোধী, প্যালেস্টাইনের সমর্থক প্রচারকরা বলেছেন যে এটি যথেষ্ট নয় এবং তহবিলের দ্বারা দেশব্যাপী বিভক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। জুনে নরওয়ের সংসদটি পশ্চিম তীর এবং গাজায় কার্যক্রম সহ সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে তহবিলের জন্য তহবিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

