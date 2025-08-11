ইস্রায়েলি বিমান হামলা গাজায় নতুন সামরিক আক্রমণাত্মক মধ্যে আল জাজিরা সংবাদদাতাকে হত্যা করেছে

জেরুজালেম (এপি) – রবিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এ রক্ষা করেছেন নতুন সামরিক আক্রমণ মধ্যে গাজা ইস্রায়েলকে “চাকরি শেষ করা এবং হামাসের পরাজয় সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই” দেশ ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান নিন্দার মুখে ঘোষণা দিয়ে পূর্বের ঘোষণার চেয়ে এটি আরও বেশি ঝাপটায়।
এমনকি হিসাবে আরও ইস্রায়েলিরা উদ্বেগ প্রকাশ করে ২২ মাসের যুদ্ধে নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গত সপ্তাহে হামাসের দুর্গকে কেবল গাজা শহরে নয়, “কেন্দ্রীয় শিবির” এবং মুওয়াসিতেও ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অপারেশনের সাথে পরিচিত একটি সূত্র, যিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন কারণ তারা গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার জন্য অনুমোদিত ছিল না, তা নিশ্চিত করেছেন যে ইস্রায়েল উভয় ক্ষেত্রেই এটি পরিকল্পনা করেছে।
জাতিসংঘের মতে শিবিরগুলি-দেড় মিলিয়নেরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় করা শুক্রবার ইস্রায়েলের ঘোষণার অংশ ছিল না। কেন এটি পরিষ্কার ছিল না, যদিও নেতানিয়াহু এই সপ্তাহান্তে তাঁর ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল যে গাজা শহরকে লক্ষ্য করে যথেষ্ট ছিল না। নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে “নিরাপদ অঞ্চল” থাকবে তবে অতীতে এই জাতীয় মনোনীত অঞ্চলগুলি বোমা ফেলা হয়েছিল।
রবিবারের শেষদিকে, গাজা সিটিতে ভারী বোমা হামলার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় সময়ের মধ্যরাতের অল্প সময়ের আগে, সম্প্রচারক আল জাজিরা জানিয়েছেন, এই ধর্মঘটে সংবাদদাতা আনাস আল-শরীফ নিহত হয়েছেন। নিকটবর্তী শিফা হাসপাতালের প্রশাসনিক পরিচালক রামি মোহানা বলেছেন, এই ধর্মঘট হাসপাতালের দেয়ালের বাইরে আল জাজিরা সাংবাদিকদের জন্য একটি তাঁবুতে আঘাত করেছে। আল-শরীফের সাথে আরও তিনজন সাংবাদিক এবং একজন চালক নিহত হয়েছেন।
ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী এটি নিশ্চিত করেছে, আল-শরীফ “সাংবাদিক হিসাবে পোজ দিয়েছেন” এবং অভিযোগ করেছেন যে তিনি হামাসের সাথে ছিলেন। আল-শরীফ কোনও রাজনৈতিক অধিভুক্তি অস্বীকার করেছিলেন। গত মাসে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি বলেছিল যে এটি তার সুরক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি “ইস্রায়েলি সামরিক স্মিয়ার প্রচারের দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত।”
নেতানিয়াহু ট্রাম্পের সাথে পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেছেন
রবিবার গভীর রাতে নেতানিয়াহুর অফিস বলেছে যে তিনি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলেছেন এবং তার “অবিচল সমর্থন” এর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
গাজায় অনাহার প্রত্যাখ্যান পাশাপাশি একটি “মিথ্যাবাদী প্রচারের” পাশাপাশি নেতানিয়াহু জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকের ঠিক আগে বিদেশী গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন, যুদ্ধের উপর ক্ষোভের কিন্তু সামান্য পদক্ষেপের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম।
নেতানিয়াহু জোর দিয়েছিলেন, “আমাদের লক্ষ্য গাজা দখল করা নয়, আমাদের লক্ষ্য গাজা মুক্ত করা।” তিনি বলেছিলেন, এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে এই অঞ্চলটিকে হ্রাস করা, ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীকে “ওভাররাইডিং সিকিউরিটি কন্ট্রোল” এবং একটি অ-ইস্রায়েলি বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইস্রায়েল গাজায় সহায়তা বিতরণ সাইটের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে চায়, তিনি বলেছিলেন, তবে স্থানীয় গণমাধ্যমের কাছে পরবর্তীকালে তিনি দৃ serted ়তার সাথে বলেছিলেন: “কোনও ক্ষুধা নেই। কোনও ক্ষুধা ছিল না। এখানে ঘাটতি ছিল না, এবং অবশ্যই অনাহারের কোনও নীতি ছিল না।”
নেতানিয়াহু আরও বলেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনীকে “আরও বিদেশী সাংবাদিক আনার” নির্দেশনা দিয়েছেন – এটি একটি আকর্ষণীয় উন্নয়ন হবে, কারণ তাদের যুদ্ধের সময় সামরিক এম্বেডের বাইরে গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।
তিনি আবারও গাজার অনেক সমস্যার জন্য হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীকে বেসামরিক মৃত্যু, ধ্বংস এবং সহায়তার ঘাটতি সহ দোষ দিয়েছেন। তিনি দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন, “হামাসে এখনও হাজার হাজার সশস্ত্র সন্ত্রাসী রয়েছে,” তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনিরা তাদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য “ভিক্ষা” করছেন।
হামাস একটি দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যা নেতানিয়াহুর মন্তব্যকে “নির্লজ্জ মিথ্যা” বলে সংক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।
মার্কিন সুরক্ষা কাউন্সিলের সভায় ইস্রায়েলকে রক্ষা করে
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে রক্ষা করে বলেছে যে এর সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে ভাল কী তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এটা বলা হয়েছে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ মিথ্যা।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাউন্সিলে ভেটো শক্তি রয়েছে এবং সেখানে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি অবরুদ্ধ করতে পারে।
কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তারা অ্যালার্ম প্রকাশ করেছেন। চীন গাজার লোকদের “সম্মিলিত শাস্তি” অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করে। রাশিয়া একটি “শত্রুতা বেপরোয়া তীব্রতার বিরুদ্ধে” সতর্ক করেছিল।
জাতিসংঘের মানবিক অফিসে রমেশ রাজসিংহাম বলেছেন, “এটি এখন আর ক্ষুধা সংকট নয়; এটি অনাহারে।” “মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহতার বাইরে।
ইস্রায়েল এমনকি তার নিকটতম মিত্রদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের মুখোমুখি। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ থামিয়ে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সমালোচনা “বকড” করেছেন ইস্রায়েলকে সামরিক সরঞ্জাম রফতানি এটি গাজায় ব্যবহার করা যেতে পারে। মের্জ তার পক্ষে পাবলিক ব্রডকাস্টার এআরডিকে বলেছিলেন যে জার্মানি এবং ইস্রায়েল “খুব সমালোচনামূলকভাবে” কথা বলছিলেন তবে বার্লিনের বন্ধুত্বের সামগ্রিক নীতি পরিবর্তন হয়নি।
আরও ফিলিস্তিনিরা সহায়তা চাইলে হত্যা করেছিল
গাজায় সহায়তা চাইতে গিয়ে কমপক্ষে ৩১ জন ফিলিস্তিনি মারা গিয়েছিলেন, হাসপাতাল ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ইস্রায়েলি-নিয়ন্ত্রিত মোরাগ এবং নেটজারিম করিডোর এবং দক্ষিণের টিনা অঞ্চলে বন্দুকযুদ্ধের সাক্ষীদের সাথে কথা বলেছিল। সমস্ত অভিযুক্ত ইস্রায়েলি বাহিনী ভিড়কে গুলি চালানোর জন্য খাদ্য বিতরণে পৌঁছানোর বা কাফেলার জন্য অপেক্ষা করার চেষ্টা করে।
নাসের হাসপাতালের মতে, মোরাগ করিডোরের কাছে ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে পনেরো জন নিহত হয়েছিল যা দক্ষিণাঞ্চল রাফাহ ও খান ইউনিসের শহরগুলিকে পৃথক করে।
পরিস্থিতি একটি “মৃত্যুর ফাঁদ”, জামাল আল-লাওয়েহ বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি বাহিনী সেখানে গুলি চালিয়েছিল। “তবে বাচ্চাদের খাওয়ানোর আমার আর কোনও বিকল্প নেই।”
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও শিফা হাসপাতালের মতে জিকিম ক্রসিংয়ের কাছে উত্তর গাজায় সহায়তার অপেক্ষায় ছয়জনকে হত্যা করা হয়েছিল।
সেন্ট্রাল গাজায় প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিলেন যে তারা ইস্রায়েলি-সমর্থিত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থায়িত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত একটি বিতরণ সাইটে পৌঁছানোর চেষ্টা করার আগে আগুনের লক্ষ্যে আগুনের লক্ষ্যে সতর্কতা শট শুনেছিল। কারা বরখাস্ত করেছে এপি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি। এডাব্লুডিএ হাসপাতাল জানিয়েছে, ইস্রায়েলি বন্দুকযুদ্ধের দ্বারা চার জন নিহত হয়েছিল।
নাসের হাসপাতাল জানিয়েছে, খান ইউনিস ও রাফাহে জিএইচএফ সাইটে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সময় আরও ছয়জন সহায়তা সন্ধানকারী নিহত হয়েছেন।
জিএইচএফ সাইটগুলি মে মাসে ইউএন-রান এইড সিস্টেমের বিকল্প হিসাবে খোলা হয়েছিল, তবে অপারেশনগুলি মৃত্যু এবং বিশৃঙ্খলা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
এপি অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জিএইচএফ মিডিয়া অফিস বলেছিল: “আজ আমাদের সাইটগুলিতে বা তার কাছাকাছি কোনও ঘটনা ছিল না।” ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে কেন্দ্রীয় গাজা এইড সাইটগুলির কাছে সেনা জড়িত কোনও ঘটনা নেই।
বাচ্চাদের মধ্যে ক্ষুধার মৃত্যুর সংখ্যা 100 টি হিট
ইস্রায়েলের বায়ু এবং স্থল আক্রমণ বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি এবং বাস্তুচ্যুত করেছে দুর্ভিক্ষের দিকে এই অঞ্চলটিকে ঠেলে দিয়েছে। শনিবার দুটি ফিলিস্তিনি শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মারা গিয়েছিল এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শিশুদের মধ্যে ১০০ জনের সংখ্যা নিয়ে এসেছিল।
জুনের পর থেকে কমপক্ষে ১১7 জন প্রাপ্তবয়স্করা অপুষ্টিজনিত কারণে মারা গেছেন, যখন মন্ত্রণালয় তাদের গণনা শুরু করে।
ক্ষুধার্ত টোলটি মন্ত্রীর যুদ্ধের সংখ্যা 61১,৪০০ ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি। হামাস পরিচালিত সরকারের অংশ এবং চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কর্মরত মন্ত্রকটি যোদ্ধা বা বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তবে বলে যে মৃতদের প্রায় অর্ধেকই মহিলা ও শিশু ছিলেন। জাতিসংঘ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা এটিকে যুদ্ধের হতাহতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উত্স হিসাবে বিবেচনা করে।
শুরাফা দির আল-বালাহ, গাজা স্ট্রিপ এবং কায়রো থেকে ম্যাগি থেকে রিপোর্ট করেছেন। ইস্রায়েলের তেল আবিবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক মেলানিয়া লিডম্যান; বৈরুতের স্যালি আবু আলজাউড; জাতিসংঘে এডিথ এম লেডারার এবং জেনেভাতে জামে কিটেন অবদান রেখেছিলেন।