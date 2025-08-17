Skip to content
- ইস্রায়েলি বিরোধীরা জনগণকে জিম্মিদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছে
ইস্রায়েলি বিরোধী জিম্মিদের সমর্থন করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছে | জেরুজালেম পোস্ট
ডেমোক্র্যাটসের চেয়ারম্যান এমকে ইয়ার গোলান ইস্রায়েলিদের ধর্মঘটে যোগ দিতে উত্সাহিত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দেওয়ার একটি ছবি পোস্ট করেছেন।ইস্রায়েলিস ব্লক রোড 1 লাতরুনের নিকটে, গাজায় হামাসের অধীনে ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার সময়, আগস্ট 17, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: ইয়োনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা
