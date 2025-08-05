You are Here
ইস্রায়েলি মিডিয়া অনুসারে নেতানিয়াহু গাজা স্ট্রিপের মোট পেশা অর্ডার করতে চান

ইস্রায়েলি প্রেসের মতে, প্রিমিয়ার সরকার এমনকি সামরিক খাত এবং অপহরণের পরিবারের সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও হামাস দ্বারা জিম্মিদের যে জায়গাগুলি রাখা হয়েছে সেখানে দখল করার পরিকল্পনা করেছে। (04/08) ইস্রায়েলি প্রেসের বেশ কয়েকটি যানবাহন।




ফিলিস্তিনি ও ইস্রায়েল গ্রুপের মধ্যে আলোচনায় অচল ইস্রায়েলি জিম্মি এবং একজন অচলাবস্থার মধ্যে হামাস একটি নতুন ভিডিও প্রকাশের পরে হামাস একটি নতুন ভিডিও প্রকাশের কয়েকদিন পরে নেতানিয়াহু সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল।

নেতানিয়াহুর অফিসের একটি সূত্র জেরুজালেম পোস্টকে নিশ্চিত করেছে যে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (এফডিআই) সামরিক বাহিনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী গাজার ট্র্যাক পুরোপুরি দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। “প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই বার্তাটি চিফ অফ স্টাফকে (সেনা, আইয়াল জামির) পৌঁছে দিয়েছে: যদি এটি উপযুক্ত না হয় তবে এটি ম্লান হয়ে যায়,” প্রিমিয়ার অফিসের একটি সূত্র জানিয়েছে, জেনারেল নেতানিয়াহু অভিনয় করেছেন বলে উল্লেখ করে।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের মতে, সশস্ত্র বাহিনীর বিরোধিতা এই উদ্বেগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে সেনাবাহিনী অগ্রসর হওয়ায় হামাস জিম্মি করবে, যেমনটি ছয় জিম্মি করে ২০২৪ সালের আগস্টের শেষের দিকে ঘটেছিল। ২০২৩ সালে হামাসের জিম্মিদের হোস্টদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলি জিম্মিদের সুরক্ষার আশঙ্কায় গাজার দখল বাড়ানোর ঝুঁকির বিষয়েও সতর্ক করেছে।

তবুও, ইস্রায়েলি প্রেস যানবাহনের মতে নেতানিয়াহু সরকার মোট পেশা শুরু করতে রাজি হয়েছে। এফডিআইকে দেওয়া আদেশ সম্পর্কে তথ্য আই 24 এবং কেশেট 12 চ্যানেল এবং ইয়েট পোর্টাল দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল। “ভাগ্য প্রকাশ করা হয়েছে – আমরা গাজা স্ট্রিপটি পুরোপুরি দখল করব,” ক্যাবিনেটের এক সদস্য বলেছেন, ইয়েট অনুসারে। মে মাসে, জাতিসংঘ অনুমান করেছিল যে 70০% গাজা ইস্রায়েলি দখলের অধীনে বা সরিয়ে নেওয়ার আদেশের লক্ষ্য ছিল।

এখনও অবধি, তারা মূলত সুদূর ডানদিকের মন্ত্রীরা এবং নেতানিয়াহু সরকারের আল্ট্রাওলিজিয়াস জোটের অংশীদার যারা গাজা উপত্যকার সম্পূর্ণ ক্যাপচারের দাবি করে আসছিলেন। তারা অন্যান্য দেশে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর নির্বাসন এবং ছিটমহলে ইহুদি উপনিবেশ স্থাপনের দাবিও করছে।

ইস্রায়েলি প্রেসের প্রতিবেদন অনুসারে, জেনারেল জামির দেশের সুরক্ষা অফিসের পূর্ববর্তী সভায় সুদূর সঠিক মন্ত্রীদের সাথে উত্তপ্ত আলোচনায় জড়িত থাকতেন।

পরিকল্পনার বিরোধিতা অন্যান্য খাত থেকেও আসে। এই সপ্তাহের শেষদিকে, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন মোসাদ এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সংস্থা -শিন বেট -রচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহ 500 টিরও বেশি ইস্রায়েলের প্রাক্তন সুরক্ষা কর্মকর্তারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে নেতানিয়াহুকে চাপ দিয়েছিলেন। “গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করুন!”, এই চিঠির পরামর্শ দিয়েছেন, 550 প্রাক্তন গুপ্তচরবৃত্তি, সামরিক, পুলিশ এবং কূটনীতিকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত।

নেতানিয়াহু “ইস্রায়েলকে ধ্বংস ও জিম্মিদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন,” তিনি অপহরণের পরিবারের সদস্যদের প্রধান সংস্থা জিম্মি ফ্যামিলি ফোরামকে নিন্দা করেছিলেন। “22 মাস আগে, মায়া বিক্রি হয় যে সামরিক চাপ এবং তীব্র লড়াইটি জিম্মি করে দেবে,” তবে এই বক্তৃতাগুলি “মিথ্যা ও ভুল ছাড়া আর কিছু নয়,” পরিবারের সদস্যরা মূল্যায়ন করেছিলেন।

ইস্রায়েলে হামলার সময় হামাস কর্তৃক অপহরণ করা 251 জনের মধ্যে 49 জনকে মুক্তি দেওয়া হয়নি এবং এর মধ্যে 27 জন মারা যেতেন, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী অনুমান করে।

সরকারী তথ্যের উপর ভিত্তি করে জরিপে বলা হয়েছে, গাজার যুদ্ধটি ইস্রায়েলের হামাস গ্রুপ কর্তৃক চালু হওয়া সন্ত্রাসবাদী আক্রমণাত্মক দ্বারা শুরু হয়েছিল।

ইস্রায়েলের প্রতিশোধের আক্রমণ ইতিমধ্যে গাজা উপত্যকায়, 000০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছে, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিক, হামাস দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের মতে, জাতিসংঘের দ্বারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।

জেপিএস (ডিপিএ, এএফপি, লুসা, ওটিএস)

