ইস্রায়েলি মিডিয়া রিপোর্টে গাজার সম্পূর্ণ পুনঃব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নেতানিয়াহু

বিবিসি নিউজ, জেরুজালেম
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যখন তার সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের সাথে দেখা করেন তখন গাজা উপত্যকাকে পুরোপুরি পুনরায় দখল করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, ইস্রায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে।
স্থানীয় সাংবাদিকরা একজন প্রবীণ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে বলেছেন, “ডাইকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা গাজা স্ট্রিপের পুরো বিজয়ের জন্য যাচ্ছি – এবং হামাসকে পরাজিত করে।”
সেনাবাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য সামরিক নেতারা পরিকল্পনার বিরোধিতা করে এমন প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নামবিহীন কর্মকর্তা বলেছিলেন: “যদি এটি চিফ অফ স্টাফের পক্ষে কাজ না করে তবে তার পদত্যাগ করা উচিত।”
জিম্মিদের পরিবারগুলি আশঙ্কা করে যে এই ধরনের পরিকল্পনাগুলি তাদের প্রিয়জনদের বিপন্ন করতে পারে, 50 জনের মধ্যে 20 জন গাজায় বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়, অন্যদিকে জরিপগুলি চারটি ইস্রায়েলিদের মধ্যে তিনজনের পরিবর্তে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির পক্ষে পরামর্শ দেয়।
ইস্রায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্রদের অনেকেই এই ধরনের পদক্ষেপের নিন্দা করবে কারণ তারা একটি মানবিক সংকট দূর করার জন্য যুদ্ধ এবং পদক্ষেপের অবসান ঘটাতে চাপ দেয়।
ইস্রায়েলের মধ্যেই শত শত অবসরপ্রাপ্ত ইস্রায়েলি সুরক্ষা কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রাক্তন প্রধান সহ, সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি যৌথ চিঠি জারি করেছেনেতানিয়াহুকে যুদ্ধ শেষ করার জন্য তাকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রাক্তন ঘরোয়া গোয়েন্দা সংস্থার চিফ এএমআই আইয়ালন স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একটি বিবিসিকে বলেছেন যে আরও সামরিক পদক্ষেপ নিরর্থক হবে।
“সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে (হামাস) পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদিকে, একটি আদর্শ হিসাবে এটি ফিলিস্তিনিদের মধ্যে, আমাদের চারপাশের আরব রাস্তার মধ্যে এবং ইসলামের জগতেও আরও বেশি শক্তি পাচ্ছে।
“সুতরাং হামাসের আদর্শকে পরাস্ত করার একমাত্র উপায় হ’ল আরও ভাল ভবিষ্যত উপস্থাপন করা।”
হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তির বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ আলোচনার পরে সর্বশেষতম ঘটনা ঘটেছে এবং ফিলিস্তিনি সশস্ত্র দলগুলি দুটি ইস্রায়েলি জিম্মিদের তিনটি ভিডিও দুর্বল ও ইম্যাকিয়েটেড দেখছে।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর নোভা সংগীত উত্সব থেকে অপহরণ করা রোম ব্লাস্লাভস্কি এবং এভায়াতার ডেভিডের ফুটেজ ইস্রায়েলিদের হতবাক ও হতবাক করেছে। ডেভিডকে তিনি যা বলছেন তা খনন দেখানো হয়েছে যা একটি ভূগর্ভস্থ টানেলের মধ্যে তার নিজের কবর।
কিছু জল্পনা রয়েছে যে সর্বশেষ মিডিয়া ঘোষণাগুলি হামাসকে একটি নতুন চুক্তিতে বাধ্য করার চেষ্টা করার জন্য একটি চাপ কৌশল।
ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে এর মধ্যে ইতিমধ্যে গাজার 75% এর অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তবে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অধীনে এটি পুরো অঞ্চলটি দখল করবে – এমন অঞ্চলে চলে যাবে যেখানে দুই মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনি এখন কেন্দ্রীভূত।
বেসামরিক নাগরিকদের এবং জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সহায়তা গোষ্ঠীর পরিচালনার জন্য এর অর্থ কী তা স্পষ্ট নয়। গাজার প্রায় 90% লোককে 2.1 মিলিয়ন লোককে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, কিছু বারবার এবং উপচে পড়া ভিড় এবং মারাত্মক পরিস্থিতিতে বাস করছে। মানবতাবাদী গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলেছেন যে অনেকে অনাহারে রয়েছেন, ইস্রায়েলকে গুরুতর সহায়তা বিতরণকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন।
ইস্রায়েল ইতিমধ্যে বলেছে যে এটি গাজার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সেখানে অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কিছু পণ্য প্রবেশ পুনরায় চালু করতে দেবে। অনুমোদিত আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে শিশুর খাবার, ফল এবং শাকসবজি এবং স্বাস্থ্যবিধি পণ্য। হামাস উপকৃত হচ্ছিল এমন দাবির কারণে এর আগে বেসরকারী আমদানি বন্ধ করা হয়েছিল।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী এর আগে কেন্দ্রীয় অংশগুলি সহ গাজার কয়েকটি অঞ্চল দখল করা থেকে বিরত ছিল, কারণ সেখানে জীবিত জিম্মি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত বছর, ছয় ইস্রায়েলি জিম্মি তাদের অপহরণকারীদের দ্বারা স্থল বাহিনী সরে যাওয়ার পরে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছিল।
কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া নেই তবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা, যা দখলকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ পরিচালনা করে, ইস্রায়েলি প্রস্তাবকে নিন্দা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কোনও নতুন সামরিক দখল রোধে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনিরা উল্লেখ করেছেন যে সুদূর ডান ইস্রায়েলি মন্ত্রীরা গাজার সম্পূর্ণ পেশা ও সংযুক্তির জন্য প্রকাশ্যে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করতে চান।
২০০৫ সালে, ইস্রায়েল গাজা উপত্যকায় বসতিগুলি ভেঙে দেয় এবং সেখান থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়।
তবে মিশরের পাশাপাশি এটি এই অঞ্চলে অ্যাক্সেসের একটি কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।
দুই-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের মধ্যে নতুন পেশার ধারণাটি এসেছে-কয়েক দশক পুরানো ইস্রায়েল-প্যালেস্তিনি দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য দীর্ঘকালীন আন্তর্জাতিক সূত্র। এটি পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলের পাশাপাশি তৈরি হওয়া একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং পূর্ব জেরুজালেমের সাথে এর রাজধানী হিসাবে গাজা উপত্যকায় তৈরি হওয়ার কল্পনা করে।
গত সপ্তাহে, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শর্তসাপেক্ষ পরিকল্পনা ঘোষণায় ফ্রান্সে যোগদান করেছিল।
ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী এখন গাজায় পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মূল মন্ত্রী ও সামরিক নেতাদের সাথে বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইস্রায়েলি আর্মি রেডিও বলছে যে তারা কেন্দ্রীয় শরণার্থী শিবিরগুলি ঘিরে প্রাথমিক সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা এবং বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালানোর বিষয়ে আলোচনা করবে।
নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, তিনি এই সপ্তাহে একটি সম্পূর্ণ সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের সভা আহ্বান করবেন।
ইস্রায়েলি মিডিয়া ভাষ্যকাররা সংশয়বাদকে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং ব্যবহারিক সামরিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইয়েদীথ অহরনোথ পত্রিকায় লিখেছেন, নাহুম বার্নিয়া বলেছেন: “নেতানিয়াহু এর আগে কখনও এই স্কেলে জুয়া খেলেননি।”
তিনি নোট করেছেন যে ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী তার যুদ্ধের সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ব্রত পুনরাবৃত্তি করেছেন।
“তবে 22 মাসের রক্তাক্ত লড়াইয়ের পরেও এই ধরণের প্রতিশ্রুতিগুলি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া শক্ত।
ইস্রায়েল ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাসের হামলার জবাবে গাজায় তার সামরিক আক্রমণ শুরু করেছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি হিসাবে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, কমপক্ষে, ১,০২০ ফিলিস্তিনি গাজায় ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা নিহত হয়েছে।