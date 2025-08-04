ইস্রায়েলি লাস ভেগাসে ছিনতাই করে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে জেরুজালেম পোস্ট
এই পর্যটকটি তাঁর চল্লিশের দশকে একজন মানুষ বলে মনে করা হয়। তাঁর দেহটি শহরের পর্যটন কেন্দ্র থেকে প্রায় 15 মিনিটের মধ্যে আবিষ্কার করা হয়েছিল।
একটি এফবিআইয়ের প্রমাণ প্রতিক্রিয়া দল অপরাধের দৃশ্যের দিকে নজর রাখে ৯১ রুটে লাস ভেগাস, নেভাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 3 অক্টোবর, 2017 এর লাস ভেগাস স্ট্রিপের রুটে গণহত্যার পরে।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/মাইক ব্লেক)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025