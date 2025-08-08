You are Here
ইস্রায়েলি শনিবার বৈঠকের জন্য জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে
তিনটি কূটনৈতিক সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, শনিবার ইস্রায়েলের গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল একটি বিরল সাপ্তাহিক অধিবেশনটিতে বৈঠক করবে।

১৯০০ জিএমটি -তে বৈঠকে সুরক্ষা কাউন্সিলের বেশ কয়েকজন সদস্য অনুরোধ করেছিলেন, কাউন্সিলের এক সদস্য এএফপিকে বলেছেন, ইস্রায়েলের পরিকল্পনার উপর বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ বাড়ার সাথে সাথে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মনসুরও আগের দিন বলেছিলেন যে বেশ কয়েকটি দেশ ইস্রায়েলের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সুরক্ষা কাউন্সিলে একটি বৈঠকের জন্য অনুরোধ করবে, যা রাতারাতি মন্ত্রিসভা অধিবেশনে অনুমোদিত হয়েছিল।

ইস্রায়েলি পরিকল্পনার ব্যাপক আন্তর্জাতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সুরক্ষা কাউন্সিলের অধিবেশন কোনও রেজোলিউশন বা এমনকি বিবৃতি দেওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের উদ্যোগকে অবরুদ্ধ করার বিষয়ে নিশ্চিত হবে।

গাজা সিটি টেকওভার, যা সামরিক বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুমোদিত হয়েছিল, দেশে ও বিদেশে তীব্র সমালোচনা সৃষ্টি করেছে, জিম্মি পরিবারগুলি বলেছে যে এটি তাদের প্রিয়জন এবং বিদেশী সরকারগুলিকে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য মারাত্মক পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করে দেবে।

শুক্রবার জাতিসংঘের চিফ আন্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি পরিকল্পনাটি একটি “বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান” যা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের জন্য ক্রমবর্ধমান অবস্থার ঝুঁকি নিয়েছিল, তার মুখপাত্র জানিয়েছেন।

গুতেরেসের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ইস্রায়েলি সরকারের ‘গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ’ করার সিদ্ধান্তের কারণে সেক্রেটারি-জেনারেল মারাত্মকভাবে উদ্বেগিত।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস ইরাকের বাগদাদে ৩৪ তম আরব লীগ শীর্ষ সম্মেলনের পাশে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সহায়তা সংস্থাগুলি গাজায় অপুষ্টির আকাশ ছোঁয়া মামলার খবর দেওয়ার সাথে সাথে এই বিবৃতিটি এসেছে। ইস্রায়েল জাতিসংঘ এবং হামাসকে এই সঙ্কটকে দোষ দিয়েছে, যাদের উভয়ই এতে সহায়তা প্রদানের প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ করেছে।

গাজা সিটি টেকওভার পরিকল্পনা বন্দীদের পরিবারকে ক্রুদ্ধ করে

গাজা সিটিতে আইডিএফ টেকওভারের পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতাটি মনে হয় নি যে এটি পূর্বে স্ট্রিপের সম্পূর্ণতা দখল করার পরিকল্পনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। নেতানিয়াহু ফক্স নিউজকে সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের আহ্বান জানানোর কয়েক ঘন্টা আগে বলেছিলেন যে পুরো টেকওভারটি তার উদ্দেশ্য।

তবে নেতানিয়াহুর অফিসের একটি বিবৃতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে গৃহীত প্রস্তাবটিকে “হামাসকে পরাস্ত করার” লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ গাজা সিটির জন্য অনুমোদিত এবং ঘোষণা করা হয়নি এমন একটির বাইরেও পরবর্তী কার্যক্রম থাকতে পারে।

ইয়েট নিউজ সাইট অনুসারে, গাজায় বেসামরিক বিষয়গুলির জন্য ইস্রায়েলের দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত আইনী কারণে এই সিদ্ধান্তটি “দখল” শব্দটি ব্যবহার করেনি এবং পরিবর্তে “দায়িত্ব গ্রহণ” করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আউটলেটটিতে যোগ করা হয়েছে, একজন নামহীন প্রবীণ ইস্রায়েলি কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে, এই পার্থক্যটি ছিল অতিমাত্রায়, এবং বাস্তবে সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ সামরিক নিয়মের সাথে সম্পর্কিত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিম্মি চুক্তি করা হলে বিজয় বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রায় এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি-যাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে 22 মাসের যুদ্ধ জুড়ে বেশ কয়েকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন-বর্তমানে উত্তর গাজার গাজা সিটিতে বাস করছেন। ইস্রায়েলের এক প্রবীণ কর্মকর্তা টাইমস অফ ইস্রায়েল নিউজকে বলেছেন যে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত পরিকল্পনাটি সেই বেসামরিক নাগরিকদের দক্ষিণের দিকে সরিয়ে নেওয়া দেখবে।

ইস্রায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনিদের গাজা সিটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের October ই অক্টোবর, ২০২৫ সাল পর্যন্ত থাকবে-ইস্রায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইস্রায়েলের উপর হামাসের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকীর সাথে মিলে যাওয়া একটি দুই মাসের উইন্ডো। এরপরে আইডিএফ তার স্থল আক্রমণাত্মক গাজা সিটিতে চালু করবে, যে কোনও হামাস কর্মীকে হত্যা করার জন্য এলাকায় একটি অবরোধ রাখবে। টেকওভারটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, এই কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আইডিএফ গাজার অবশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে যাবে।

ইস্রায়েল বলেছে যে এটি বর্তমানে স্ট্রিপের percent৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে আইডিএফ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাকি ২৫% প্রবেশ করা এড়িয়ে গেছে – যা বেশিরভাগ জিম্মিদের সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বিশ্বাসের কারণে সেন্ট্রাল গাজার গাজা শহর এবং শরণার্থী শিবিরের সমন্বয়ে গঠিত। গাজার প্রায় 2 মিলিয়ন নাগরিকের প্রায় সকলেই বর্তমানে আইডিএফ নিয়ন্ত্রণ করে না এমন স্ট্রিপের চতুর্থাংশে রয়েছে। হামাস হুমকি দিয়েছে যে জিম্মিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য যদি তার কর্মীরা ইস্রায়েলি সেনা বন্ধ করে দেয়; গত আগস্টে দক্ষিণ গাজায় রাফাহে ছয় ইস্রায়েলি জিম্মি হামাস অপহরণকারীরা হত্যা করেছিল, যখন আইডিএফ সেনারা অজান্তেই যেখানে তাদের যে টানেলটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে টানেলটি নিকটে নিয়ে যায়।

জিম্মি পরিবারগুলি, যারা সরকার যুদ্ধ শেষ করে এবং একটি বিস্তৃত জিম্মি চুক্তিতে পৌঁছেছে, তারা বৃহস্পতিবার রাতে তেল আবিব এবং জেরুজালেমে জ্বলন্ত বিক্ষোভ মঞ্চস্থ করে যখন মন্ত্রিসভা গাজা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করেছিল।

তারা যুক্তি দিয়েছিল যে গত পাঁচ মাস প্রমাণ করেছে যে সামরিক চাপ হামাসকে জিম্মিদের মুক্তি দিতে পরিচালিত করে নি এবং ইস্রায়েল যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হামাসের দাবিতে সম্মত হওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে, কারণ সন্ত্রাস গোষ্ঠী আর ইস্রায়েলের জন্য কৌশলগত হুমকির কারণ নয়।

হামাস গেরিলা গ্রুপ হিসাবে লড়াইয়ে পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়েছে, ইস্রায়েল মার্চ মাসে অপারেশন গিডিয়নের রথগুলি চালু করে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দেওয়ার পর থেকে প্রায় তিন ডজন ইস্রায়েলের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, যা জিম্মিদের মুক্তি এবং হামাসকে পরাস্ত করার লক্ষ্যেও ছিল।

গাজায় অনুষ্ঠিত জিম্মিদের পরিবার এবং তাদের সমর্থকরা গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, জেরুজালেমে, আগস্ট ,, ২০২৫ সালের জেরুজালেমে একটি সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের বাইরে। (ইয়োনাতান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

নেতানিয়াহু যুক্তি দেখিয়েছেন যে হামাসের দাবি অনুসারে যুদ্ধ শেষ করা এবং গাজা থেকে সরে আসা হামাসকে পুনরায় দলবদ্ধ হতে দেবে।

এরই মধ্যে নেতানিয়াহু রামাল্লাহ ভিত্তিক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য গাজায় যুদ্ধোত্তর কোনও শাসক ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অন্যথায় হামাসের একটি কার্যকর পরিচালনা বিকল্পের অগ্রগতি করতে অস্বীকার করেছেন।

প্রিমিয়ার সমালোচকরা বলছেন যে এটি যুদ্ধকে অবিরামভাবে টেনে আনতে দিয়েছে কারণ হামাস গাজার সবচেয়ে প্রভাবশালী ফিলিস্তিনি বাহিনী হিসাবে থাকতে পেরেছেন। তার পক্ষে নেতানিয়াহু যুক্তি দেখিয়েছেন যে সন্ত্রাস গোষ্ঠীটি পরাজিত হওয়ার আগে হামাসের কোনও বিকল্প গাজায় বাঁচতে পারবে না।

নেতানিয়াহুর সরকারও সুদূর ডান কোয়ালিশন অংশীদারদের উপর নির্ভর করে যারা জিম্মি চুক্তির বিরোধিতা করে এবং স্থায়ীভাবে স্ট্রিপটি দখল করতে, তার বাসিন্দাদের চাপ দিতে এবং তাদের জায়গায় বসতি স্থাপনগুলি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

