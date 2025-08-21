ইস্রায়েলি সংস্থাগুলি নেদারল্যান্ডস প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে যোগদান থেকে অবরুদ্ধ করেছে

জেরুজালেম – ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা শিল্পের আধিকারিকরা প্রতিরক্ষা নিউজকে জানিয়েছেন, নেদারল্যান্ডসের জনপ্রিয় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে এই নভেম্বরে প্রধান ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
ইস্রায়েলি সংস্থাগুলি প্রদর্শনী থেকে বাদ দেওয়া, এনইডিএস নামে পরিচিত, ডাচ সরকারের বক্তব্যের মধ্যে এসেছে যে ইস্রায়েলি-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কোনও সাধারণ লাইসেন্সের আওতায় কোনও সামরিক পণ্য রফতানি করা হয়নি।
২০২৪ সালে, একটি ডাচ আদালত তার সরকারকে ইস্রায়েলে এফ -35 বিমানের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ রফতানি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয়, এই ভয়ে যে তারা এই সংঘাতের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে ব্যবহার করতে পারে বলে এই আশঙ্কায়।
ইতিমধ্যে ইস্রায়েলি প্রদর্শনী ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বারা স্পনসর করা কোনও ইস্রায়েলি প্রতিনিধি দলের অংশ ছিল না। ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা এবং বিদেশী মন্ত্রকরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে। নেদারল্যান্ডসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং এনইডিএস আয়োজকরা প্রকাশের হিসাবে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।
এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও, নেদারল্যান্ডস ইস্রায়েলের সাম্প্রতিক অস্ত্র ক্রয় নিয়ে এগিয়ে গেছে, রাফেলের স্পাইক এলআর 2 অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইলের চুক্তি সহ-হাজার হাজার অতিরিক্ত ক্ষেপণাস্ত্র সহ-যা প্রায় 250 বিলিয়ন ডলারে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
অতিরিক্তভাবে, 2023 সালের মে মাসে নেদারল্যান্ডস এলবিট সিস্টেমগুলি থেকে পালস রকেট লঞ্চার, ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ পরিষেবা কিনেছিল।
এনইডিএস নিষেধাজ্ঞাগুলি দ্বিতীয় ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী চিহ্নিত করেছে যা গাজায় চলমান যুদ্ধের মধ্যে ইস্রায়েলি সংস্থাগুলিকে সীমাবদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।
গত জুনে প্যারিস এয়ার শোতে (এসআইএই) ইস্রায়েলি প্যাভিলিয়নগুলি “আপত্তিকর অস্ত্র” লেবেলযুক্ত না কী প্রদর্শন না করতে বলা হয়েছিল তার পরে কালো দেয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল।
টিজালি গ্রিনবার্গ ডিফেন্স নিউজের ইস্রায়েলের সংবাদদাতা। অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা এবং সাইবার সংস্থাগুলির বিষয়ে তার প্রতিবেদনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।