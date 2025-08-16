ইস্রায়েলি সাইবার কর্মকর্তা শিশু চাওয়া তদন্তের অংশ হিসাবে লাস ভেগাসে আটককৃত

স্থানীয় পুলিশ এবং হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইস্রায়েলের জাতীয় সাইবার অধিদপ্তরের এক প্রবীণ কর্মকর্তাকে গত সপ্তাহে লাস ভেগাসে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
লাস ভেগাস মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ চিহ্নিত টম আর্টিওম আলেকজান্দ্রোভিচ হিসাবে কর্মকর্তা, 39।
হিব্রু রিপোর্ট অনুসারে, আলেকজান্দ্রোভিচ সাইবার অধিদপ্তরের বিভাগীয় প্রধান এবং গ্রেপ্তারের সময় পেশাদার দক্ষতায় একটি সম্মেলনের জন্য লাস ভেগাসে ছিলেন।
পুলিশ জানায়, অনলাইন শিকারীদের লক্ষ্য করে স্টিং অপারেশন চলাকালীন এই ব্যক্তিকে আরও সাতজনকে নিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
আটজন সন্দেহভাজন “(ক) যৌন আইনের জন্য (ক) কম্পিউটার সহ একটি শিশুকে প্রলুব্ধ করার অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি,” পুলিশ আরও জানিয়েছে যে আলেকজান্দ্রোভিচকে হেন্ডারসন ডিটেনশন সেন্টারে মামলা করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে যে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তবে যোগ করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
হিব্রু গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আলেকজান্দ্রোভিচ তার মুক্তির পরে ইস্রায়েলে ফিরে এসেছিলেন এবং পৌঁছানোর পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।
সাইবার ডিরেক্টরেট জানিয়েছেন, এই কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন “কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়” বিষয়গুলির জন্য তাকে আটক করা হয়েছিল এবং বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছুটিতে রাখা হবে বলে একমত হয়েছিল।
অধিদপ্তর যোগ করেছে যে এটি “এখনও মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরকারী বিবরণ পায়নি,” এবং “যদি এবং যখন এই জাতীয় বিবরণ পাওয়া যায় তবে অধিদপ্তর সেই অনুযায়ী কাজ করবে।”
সাইবার ডিরেক্টরেট ইস্রায়েলের বেসামরিক ক্ষেত্রে সাইবার ডিফেন্সের দায়িত্বে রয়েছেন, সমালোচনামূলক জাতীয় অবকাঠামো সহ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পরিচালিত।