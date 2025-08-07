ইস্রায়েলি সামরিক প্রধান নেতানিয়াহু গাজা দখল বাড়ানোর পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন

জেরুজালেম/কায়রো, Aug আগস্ট (রয়টার্স) – ইস্রায়েলের সামরিক প্রধান গাজার অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফিরে এসেছেন, এটি ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে না, তিন ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী দেশে এবং বিদেশে উভয় যুদ্ধের উপর চাপ বাড়ানোর মুখোমুখি হন।
মঙ্গলবার এক উত্তেজনাপূর্ণ, তিন ঘণ্টার বৈঠকের সময়, সামরিক চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছিলেন যে গাজার বাকী অংশ নেওয়া এই অঞ্চলটিতে সামরিক বাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে পারে, যা এটি দুই দশক আগে থেকে সরে এসেছিল এবং সেখানে জিম্মিদের ক্ষতি করতে পারে, সূত্রটি জানিয়েছে।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি ইতিমধ্যে প্রায় দুই বছর যুদ্ধের পরে গাজার 75% নিয়ন্ত্রণ করে, যা জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস 2023 সালের অক্টোবরে দক্ষিণ ইস্রায়েলি সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করেছিল। নেতানিয়াহু উপকূলীয় ছিটমহলে যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর জন্য তীব্র আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে রয়েছে, যা লড়াইয়ে ধ্বংসস্তূপে হ্রাস পেয়েছে। প্রায় 2 মিলিয়ন জনসংখ্যার বেশিরভাগই একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলি বলছে যে বাসিন্দারা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।
জাতিসংঘ গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রতিবেদন বলেছে যদি সত্য হয় তবে “গভীরভাবে উদ্বেগজনক”।
সামরিক বাহিনী, যা হামাসকে বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে পরিচালিত করার অভিযোগ এনেছে, মাঝে মাঝে এমন অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলেছিল যেখানে গোয়েন্দা জিম্মিদের অনুষ্ঠিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাক্তন বন্দিদাতারা বলেছেন যে তাদের বন্দীগণ ইস্রায়েলি বাহিনী কাছে গেলে তাদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছেন।
নেতানিয়াহু জামিরকে বলেছিলেন যে এখনও পর্যন্ত সামরিক বাহিনী জিম্মিদের মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন। কূটনৈতিক আলোচনার ফলে এখনও অবধি মুক্তদের বেশিরভাগই এসেছিল।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ বুধবার এক্সে লিখেছেন যে সামরিক প্রধানের তার মতামত জানাতে অধিকার এবং দায়িত্ব উভয়ই রয়েছে, তবে তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধের সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সামরিক বাহিনী সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মঙ্গলবার জামিরের সাথে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তবে আরও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে এবং সামরিক বাহিনী মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে গাজার জন্য সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে। চতুর্থ সূত্র জানিয়েছে যে নেতানিয়াহু হামাসের উপর চাপ দেওয়ার জন্য গাজায় সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করতে চান।
নেতানিয়াহু, যিনি মে মাসে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল সমস্ত গাজাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, ইস্রায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে ডানপন্থী জোট সরকারকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং তার কিছু মূল অংশীদার অতীতে সরকার যুদ্ধ শেষ হলে ছাড়ার হুমকি দিয়েছিল।
বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে ৪০ মিনিটের বৈঠকের পরে বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিড সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি নেতানিয়াহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জনগণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয় এবং একটি সম্পূর্ণ সামরিক টেকওভার খুব খারাপ ধারণা হবে।
ইস্রায়েলের চ্যানেল 12 -এর গত মাসে একটি পাবলিক জরিপও একটি কূটনৈতিক চুক্তির পক্ষে সমর্থন দেখিয়েছিল যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে এবং জিম্মিদের মুক্তি সুরক্ষিত করবে।
ইম্যাকিয়েটেড জিম্মি
গাজায় এখনও 50 টি জিম্মি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাদের মধ্যে কমপক্ষে 20 জন বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। গাজার আরেক জঙ্গি দল হামাস এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ দ্বারা প্রকাশিত ভিডিওগুলি গত সপ্তাহে দুটি অত্যন্ত ইম্যাকিয়েটেড বন্দীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নিন্দা জানায়।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের মতে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় প্রায় 200 জন ফিলিস্তিনিরা অনাহারে মারা গিয়েছেন, তাদের প্রায় অর্ধেক শিশু। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, বুধবার ২০ টিরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল যখন একটি ট্রাক খাবারটি উল্টে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।
কাতারে সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি আলোচনা গত মাসে ভেঙে গেছে। হামাস জোর দিয়ে বলেছেন যে যে কোনও চুক্তি অবশ্যই যুদ্ধের স্থায়ী অবসান ঘটাতে হবে, অন্যদিকে ইস্রায়েল এই দলটিকে পরে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে আন্তরিকতার অভাবের অভিযোগ করেছে এবং অবশ্যই পরাজিত হতে হবে।
ভারী জনবহুল অঞ্চলে সামরিক আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ সম্ভবত ধ্বংসাত্মক হবে।
“আমরা কোথায় যাব?” সেন্ট্রাল গাজার দেইর আল বালাহের প্রান্তে বসবাসরত একজন বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তামার আল-বুরাই বলেছিলেন।
তিনি রয়টার্সকে ফোনে বলেছিলেন, “যদি ট্যাঙ্কগুলি ঘুরে বেড়ায় তবে লোকেরা কি সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে বা তাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে মারা যাওয়ার অপেক্ষা করবে? আমরা এই যুদ্ধের অবসান চাই, এটি যথেষ্ট, যথেষ্ট,” তিনি ফোনে রয়টার্সকে বলেছিলেন।
অতিরিক্ত পরিমাণে
গাজার যুদ্ধ ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনীরও অত্যধিক প্রসারিত করেছে, যার একটি ছোট স্থায়ী সেনাবাহিনী রয়েছে এবং বারবার সংরক্ষণবাদীদের একত্রিত করতে হয়েছিল। অপারেশনগুলি প্রসারিত করতে এবং আরও অঞ্চল গ্রহণের জন্য আরও সংরক্ষণকারীদের প্রয়োজন হবে কিনা তা পরিষ্কার নয়।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে ১৩৫ জনকে হত্যা করে সামরিক বাহিনী গাজা জুড়ে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সংঘাতের সূচনা থেকেই মৃত্যুর সংখ্যা এখন, 000১,০০০ এরও বেশি, বেশিরভাগ বেসামরিক লোক, এতে বলা হয়েছে।
ইস্রায়েলি টালিজের মতে ইস্রায়েলের উপর হামাস হামলার পরে 700০০ টিরও বেশি বেসামরিক নাগরিক এবং গাজায় নেওয়া ২৫১ জন জিম্মি সহ প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল।