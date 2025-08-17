ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী সানা হুথী বিদ্যুৎকেন্দ্র | জেরুজালেম পোস্ট
রবিবার ভোরে বাসিন্দারা জানিয়েছেন, একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে ইয়েমেনি রাজধানী সানায় কমপক্ষে দুটি বিস্ফোরণ শোনা গেছে।
ইয়েমেনের হাতি-অধিষ্ঠিত রাজধানী সানা, 6 মে, 2025-এ ইস্রায়েলি বিমান হামলা অনুসরণ করে দিগন্তে ধোঁয়া বিলো(ছবির ক্রেডিট:: গেটি ইমেজের মাধ্যমে মোহাম্মদ হুওয়াইস/এএফপি)দ্বারারয়টার্স, জেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা