ইস্রায়েলি সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদ গাজা পুরোপুরি দখল করার পরিকল্পনার সাথে সাক্ষাত করতে

ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার বৈঠক করছে যে গাজা স্ট্রিপের সম্পূর্ণ সামরিক টেকওভার অর্ডার করবেন কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে – জাতিসংঘ বলেছে যে “বিপর্যয়কর পরিণতি” ঝুঁকিপূর্ণ হবে।
ইস্রায়েলি গণমাধ্যম বলছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হিসাবে দেখছেন এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনার ভাঙ্গনের পরেও এই গোষ্ঠীর হাতে থাকা মুক্ত জিম্মিদের এখনও অবাধ জিম্মিদের ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হিসাবে দেখছেন।
যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং কিছু মন্ত্রীরা একমত নন, এই ধরনের পদক্ষেপের মধ্যে জিম্মিদের এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকদের পক্ষে এই ধরনের পদক্ষেপ বিপর্যয়কর হতে পারে।
জাতিসংঘের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা মিরোস্লাভ জেনিয়া এই সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলকে বলেছিলেন যে এটি আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে হবে এবং এটি একটি “গভীর উদ্বেগজনক” সম্ভাবনা ছিল।
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বর্তমানে গাজার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। গাজার জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ ইতিমধ্যে যুদ্ধের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং সেনাবাহিনী যদি অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি গ্রহণ করে তবে আরও অনেকগুলি উপড়ে ফেলা হবে।
বৃহস্পতিবার শীর্ষস্থানীয় সরকারী মন্ত্রীদের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা স্থানীয় সময় (১৫:০০ জিএমটি) এ বৈঠকের কথা রয়েছে।
ইস্রায়েলি গণমাধ্যমের মতে, টেকওভারটি চালানোর জন্য কয়েক হাজার হাজার ইস্রায়েলি সেনা গাজায় পাঠাতে হবে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পরিকল্পনাটি প্রাথমিকভাবে গাজা সিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করে, তার এক মিলিয়ন বাসিন্দাকে আরও দক্ষিণে স্থানান্তরিত করে। বাহিনী কেন্দ্রীয় গাজা এবং যে অঞ্চলে জিম্মিদের অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে সেখানে শরণার্থী শিবিরগুলির নিয়ন্ত্রণও নেবে।
রিপোর্টগুলি বলছে যে দ্বিতীয় আক্রমণাত্মক কয়েক সপ্তাহ পরে মানবিক সহায়তার উত্সাহের সাথে সমান্তরালে অনুসরণ করবে।
ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি ফক্স নিউজকে বলেছেন, ইস্রায়েল- এবং মার্কিন সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) দ্বারা পরিচালিত বিতরণ সাইটগুলির একটি উল্লেখযোগ্য স্কেলিং হবে।
জিএইচএফকে জাতিসংঘ এবং সহায়তা সংস্থাগুলি দৃ strongly ়ভাবে সমালোচিত করেছে, যারা এটিকে বিশৃঙ্খল বলে অভিযোগ করেছে এবং ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের খাবার পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য বিপদজনক পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করতে বাধ্য করেছে।
মে মাসে কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে জিএইচএফ দ্বারা পরিচালিত চারটি সাইটের মধ্যে বা তার আশেপাশে কয়েকশো গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং সাক্ষীরা ইস্রায়েলি বাহিনীকে দায়বদ্ধ বলে অভিযুক্ত করেছে। ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু অস্বীকার করে বলেছে যে সৈন্যরা ভিড়কে পিছনে রাখতে বা হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সতর্কতা শট গুলি করেছে।
যুদ্ধটি গাজায় একটি মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, যার বেশিরভাগই জাতিসংঘ-সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে রয়েছে। ইস্রায়েলের দ্বারা যা অনুমোদিত অনুমোদিত তা নিয়ে ভারী বিধিনিষেধের ফলে এই অঞ্চলটি গণ -বঞ্চনারও অভিজ্ঞতা অর্জন করছে – এটি হামাসকে দুর্বল করার লক্ষ্যে যা বলে।
নেতানিয়াহু সাম্প্রতিক দিনগুলিতে গাজা বিজয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে, সামরিক প্রধানদের সাথে উত্তেজনা বাড়িয়ে।
মঙ্গলবার নেতানিয়াহুর সাথে এক বৈঠকে আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির সতর্ক করে বলেছিলেন যে গাজা নিয়ন্ত্রণ করা সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে ধরে জিম্মিদের আরও বিপন্ন করতে পারে। তিনি পূর্ণ পেশার পরিবর্তে হামাসের দুর্গকে ঘিরে রাখার সাথে একটি বিকল্প পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন বলে জানা গেছে।
ইস্রায়েলি মিডিয়া বলছে যে, কিছু বিভ্রান্তি সত্ত্বেও, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা অনুমোদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জিম্মিদের পরিবারগুলি অ্যালার্মের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ তাদের বন্দীদের তাদের হত্যা করার দিকে ঠেলে দিতে পারে এই ভয়ে।
মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে গাজার দায়িত্ব নেওয়া “সত্যই ইস্রায়েলের উপর নির্ভর করে”। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক মাস ধরে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধবিরতি আলোচনায় মধ্যস্থতা করে আসছে, তবে দুই সপ্তাহ আগে আলোচনা শুরু হয়েছিল।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস ইস্রায়েলকে আক্রমণ করার পরে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং জিম্মি হিসাবে গাজায় ২৫১ জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ইস্রায়েল প্রতিক্রিয়াতে একটি বিশাল সামরিক আক্রমণাত্মক আক্রমণ শুরু করেছে, যা কমপক্ষে, ১,১৫৮ জন ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে।