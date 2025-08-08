ইস্রায়েলি সামরিক-রাজনৈতিক মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে যে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা আর্মি (আইডিএফ) গ্যাস শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করবে, ৮ ই আগস্ট রিপোর্টে, রয়টার্স, দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিবৃতি উল্লেখ করে।
এই পরিকল্পনায় আরও বলা হয়েছে যে একই সাথে বেসামরিক নাগরিকদের “যুদ্ধ অঞ্চলগুলির বাইরে” মানবিক সহায়তা দেওয়া হবে, “অফিস উল্লেখ করেছে।
দুটি সরকারী সূত্র রয়টার্স জানিয়েছে যে সুরক্ষা অফিসের যে কোনও সিদ্ধান্তের সরকারের সম্পূর্ণ রচনা অনুমোদন করা উচিত, যা 10 ই আগস্টের আগে কোনও সংগ্রহ করতে পারে না।
ইস্রায়েল পুরো গ্যাস খাতের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করে, বেনজমিন নেতানিয়াহু 7 আগস্ট বলেছিলেন। একই সময়ে, এখন অনুমোদিত পরিকল্পনাটি ঘেরের বৃহত্তম শহর গাজা শহরে মনোনিবেশ করা হবে।
এই পরিকল্পনাটি সরবরাহ করেছে যে October ই অক্টোবর পর্যন্ত ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের গ্যাস শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং হামাস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি স্থল অভিযান এই অঞ্চলে শুরু হবে, রিপোর্ট অ্যাক্সিওস সাংবাদিক বারাক রভিড, নামহীন ইস্রায়েলি কর্মকর্তাকে উল্লেখ করে।
বেনজমিন নেতানিয়াহু Fosh আগস্ট ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল পুরো উপকূলীয় অঞ্চলটি দখল করতে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করবে এমন আরব বাহিনীতে স্থানান্তর করতে যাচ্ছে। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “আমরা এটি ধরে রাখতে চাই না। আমরা একটি সুরক্ষার পরিধি রাখতে চাই। আমরা এটি পরিচালনা করতে চাই না। আমরা সেখানে একজন পরিচালনা কমিটি হিসাবে থাকতে চাই না,”
আইডিএফ এর আগে সতর্কযে গ্যাস সেক্টরে অপারেশনটি প্রায় 20 জিম্মিদের জীবনে রয়েছে, যা হামাস সন্ত্রাসীরা ধরে রাখতে থাকে।
জুলাইয়ে গ্যারেট যেমন জানিয়েছেন, বেনজামিন নেতানিয়াহু হামাস যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হলে গ্যাস খাতের উদ্বেগ শুরু করার প্রস্তাব দেবে। প্রকাশনা অনুসারে, এই পরিকল্পনাটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রশাসন ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষের মতে, আইডিএফ গ্যাস খাতের 75% নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি 25% এই খাতের কেন্দ্রীয় অংশে গ্যাস এবং শরণার্থী শিবিরের শহরে পড়ে, যেখানে এটি ইস্রায়েলি জিম্মি বলে মনে করা হয়।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইস্রায়েলের উপর চাপ প্রয়োগ করে কারণ গ্যাস খাতে, দ্বারা ডেটা মানবিক সংস্থাগুলি ব্যাপক ক্ষুধা ছড়িয়ে দিচ্ছে।