ইস্রায়েলি সুরক্ষা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান বলেছেন, ‘আমরা গাজায় যা করছি তা নিয়ে আমি লজ্জা পেয়েছি

যেমন হয়ইস্রায়েলি সুরক্ষা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান বলেছেন, ‘আমরা গাজায় যা করছি তা নিয়ে আমি লজ্জা পেয়েছি
অমি আইয়ালন বলেছেন যে গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তাঁর ইচ্ছা পেশাদার এবং ব্যক্তিগত উভয়ই।
আইয়ালন – ইস্রায়েলের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সংস্থা শিন বেটের প্রাক্তন প্রধান – স্বাক্ষর করেছেন 550 প্রাক্তন ইস্রায়েলি সুরক্ষা কর্মকর্তাদের পক্ষে একটি খোলা চিঠি ঘেরাও করা ফিলিস্তিনি ছিটমহলে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
স্বাক্ষরকারীদের পক্ষে বক্তব্য রেখে আইয়ালন বলেছেন যে ইস্রায়েল অনেক আগেই হামাসকে ভেঙে ফেলার জন্য তার বর্ণিত সামরিক লক্ষ্য অর্জন করেছিল এবং এখন তার অবশিষ্ট জিম্মিদের বাড়িতে আনার জন্য একটি চুক্তি করতে হবে।
নিজের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে গাজানদের দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে তাঁর দেশেরও নৈতিক আবশ্যকীয়।
প্রাক্তন লেবার পার্টির আইন প্রণেতা এবং ইস্রায়েলি নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ আইয়ালন বলেছেন, “আমরা যুদ্ধটি যেভাবে বোঝে তার ফলস্বরূপ আমরা চিঠিটি লিখেছিলাম, এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নয়।” যেমন হয় অতিথি হোস্ট রেবেকা জ্যান্ডবার্গেন।
“তবে আমি আপনাকে সত্য বলছি। ব্যক্তিগতভাবে, আমরা গাজায় যা করছি তা নিয়ে আমি লজ্জা পেয়েছি।”
‘হামাস আর ইস্রায়েলের জন্য কৌশলগত হুমকি নয়’
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্বোধন করা এই চিঠিটি ইস্রায়েলের সুরক্ষার জন্য কমান্ডার নামে একটি সংস্থা থেকে এসেছে।
“এটি আমাদের পেশাদার রায় যে হামাস আর ইস্রায়েলের জন্য কৌশলগত হুমকি হিসাবে তৈরি করে না, এবং আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে ইস্রায়েলের কাছে তার অবশিষ্ট সন্ত্রাসের ক্ষমতাগুলি দূরবর্তী বা অন্যথায় মোকাবেলা করার জন্য যা কিছু লাগে,” এতে লেখা আছে।
এটি মোসাদ গোয়েন্দা সংস্থা তামির পার্দোর প্রাক্তন প্রধান আইয়ালন স্বাক্ষর করেছিলেন, প্রাক্তন ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) চিফ মাতান ভিলনাই, প্রাক্তন ইস্রায়েলের রাষ্ট্রদূত জেরেমি ইসাকারফ এবং ইস্রায়েলি পুলিশ কমিশনার আসফ হেফেটজ।
আইয়ালন বলেছে যে ইস্রায়েলের সুরক্ষার একমাত্র পথ এখন ফিলিস্তিনিদের সাথে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান অনুসরণ করা।
“আমরা যদি সত্যিই হামাসকে পরাস্ত করতে চাই তবে আমাদের এর আদর্শকে পরাস্ত করতে হবে এবং একমাত্র উপায় হ’ল আরও ভাল আদর্শ উপস্থাপন করা,” তিনি বলেছিলেন। “এবং একমাত্র উন্নত আদর্শ হ’ল রাজনৈতিক দিগন্তকে উপস্থাপন করা, যা ইস্রায়েলের পাশাপাশি একটি রাজ্য।”
নেতানিয়াহু তার হিলগুলি খনন করে
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় শত্রুতা বন্ধ করার জন্য দেশ ও বিদেশে উভয় চাপ বাড়ানোর মুখোমুখি হওয়ায় এই চিঠিটি এসেছে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় সিবিসির কাছ থেকে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি, তবে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের সামরিক প্রধানের তাগিদে গাজা স্ট্রিপের পুরো দখলের জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে, রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তিনটি গোপনীয় ইস্রায়েলি কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে।
সাম্প্রতিক একটি সামাজিক মিডিয়া ভিডিওতে আইয়ালনের পাশাপাশি শিন বেটের প্রাক্তন প্রধান ইওরাম কোহেন নেতানিয়াহুর উদ্দেশ্যকে “একটি কল্পনা” বলে অভিহিত করেছিলেন।
“যদি কেউ কল্পনা করে যে আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসী এবং প্রতিটি গর্ত এবং প্রতিটি অস্ত্র এবং সমান্তরালভাবে আমাদের জিম্মিদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি তবে আমি মনে করি এটি অসম্ভব,” তিনি বলেছিলেন।
আইয়ালন বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ডানপন্থী জোট সরকারের প্রধান নেতানিয়াহু কেবল ক্ষমতায় আটকে থাকার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।
আইয়ালন বলেছিলেন, “ধারণাটি হ’ল তার জোট বজায় রাখা এবং এই যুদ্ধটি শেষ হবে না তা নিশ্চিত করা কারণ এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুহুর্তে তিনি তার জোট হারাচ্ছেন,” আইয়ালন বলেছিলেন।
ট্রাম্প কেন?
তবে চিঠিটি নেতানিয়াহুকে সম্বোধন করা হয়নি; এটি ট্রাম্পকে সম্বোধন করা হয়েছে।
আইয়ালন বলেছিলেন, “এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর প্রভাবের সাথে একটি আঞ্চলিক সংকট এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ করা উচিত,” আইয়ালন বলেছিলেন।
“আমি মনোবিজ্ঞানী নই এবং আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচরণ বোঝার ভান করতে চাই না। তবে আমি যেভাবে এটি বুঝতে পেরেছি, তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং যুদ্ধ শুরু না করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।”
এই সপ্তাহের শুরুতে সাংবাদিকদের দ্বারা চাপ দেওয়া, ট্রাম্প বলতে অস্বীকার করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইস্রায়েলের নিকটতম সামরিক মিত্র, নেতানিয়াহুর গাজা দখলের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল কিনা।
“আমি জানি যে আমরা এখন সেখানে লোকদের খাওয়ানোর চেষ্টা করছি,” ট্রাম্প ড। যতদূর বাকী অংশ, আমি সত্যিই বলতে পারি না। এটি ইস্রায়েলের কাছে বেশ কিছু হতে চলেছে। “
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে ইস্রায়েল গত দুই বছরে 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে এবং গাজার বিশাল সোয়াথকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।
গাজায় সামরিক অভিযানটি Oct ই অক্টোবর, ২০২৩-এর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে, যখন হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা ইস্রায়েলে আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জন, বেশিরভাগ বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিল এবং আরও ২৫১ জনকে অপহরণ করেছে।
বেশিরভাগ জিম্মি যুদ্ধবিরতি বা অন্যান্য চুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। গাজায় এখনও অনুষ্ঠিত 50 টির মধ্যে প্রায় 20 টি জীবিত বলে মনে করা হয়।
সহ মানবাধিকার সংস্থাগুলি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বি স্টেলেম এবং মানবাধিকার ইস্রায়েলের জন্য চিকিত্সকরাইস্রায়েলকে গাজায় গণহত্যা করার অভিযোগ করেছে, ইস্রায়েলকে মারাত্মকভাবে অস্বীকার করেছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বারা পরিচালিত দেশের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলা চালাচ্ছে।
অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা যাওয়া গাজান
সাম্প্রতিককালে, সহায়তা দলগুলি, মানবাধিকার ঘড়ি সহইস্রায়েলকে ইচ্ছাকৃতভাবে গাজানদের অনাহারে সহায়তা করা এবং ফিলিস্তিনিদের যারা খাবারের জন্য সারিবদ্ধ রয়েছে তাদের গুলি করে অভিযুক্ত করেছে।
গত মাসের শেষের দিকে, সংহত খাদ্য সুরক্ষা পর্বের শ্রেণিবিন্যাস, যা বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ করে, ফিলিস্তিনি ছিটমহলের জন্য দুর্ভিক্ষের সতর্কতা জারি করেছিল।
গাজা কর্তৃপক্ষের মতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৯৪ জন শিশু সহ প্রায় ১৮৮ জন ফিলিস্তিনিরা ক্ষুধার্ত হয়ে মারা গেছেন, তাদের মধ্যে অনেকের সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে।
ইস্রায়েল গাজানদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অনাহার ব্যবহার অস্বীকার করে এবং বারবার দাবি করেছে, প্রমাণ ছাড়াযে হামাস খাবার চুরি করছে।
যেমন হয়‘আমার বাচ্চাদের জন্য আমার পর্যাপ্ত খাবার নেই’: গাজান মা সবচেয়ে ভয় পান সবচেয়ে খারাপ
গত মাসে গাজায় চারজনের মা সালমা আলতাওয়েল, সিবিসিকে বলেছে তার বাড়িতে তার “এমনকি এক গ্রাম ময়দা” নেই এবং তার বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বাচ্চারা কেন অনাহারে থাকাকালীন তাদের পছন্দসই সমস্ত খাবার থাকতে পারে।
তবুও, তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।
তিনি বলেন, “আমি বাবা -মা জানি যারা তাদের বাচ্চাদের অনেক দিন খাওয়াতে সক্ষম হয় না। এক মহিলা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তাদের ঘুমানোর জন্য রাতের বেলা তার বাচ্চাদের পেট বেঁধে রাখেন।
“অন্যান্য লোকেরা পড়ছে, আক্ষরিক অর্থে তারা রাস্তায় পড়ছে।”