ইস্রায়েলীয় আর্মি ডাটাবেস পরামর্শ দেয় যে গাজায় মৃতদের মধ্যে ৮৩% নাগরিক | মধ্য প্রাচ্য

ইস্রায়েলের যে জেদ তার প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এর উপর আক্রমণগুলি গাজার বেসামরিক লোকদের লক্ষ্য করে না সে সম্পর্কে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সংখ্যার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় অভিভাবক

ব্রিটিশ সংবাদপত্রের ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর গোপনীয় তথ্য অ্যাক্সেস ছিল যে দেখায় যে ২০২৩ সালের অক্টোবর এবং মে মাসে গাজায় মে মাসের মধ্যে ছয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে পাঁচজন নিহত হয়েছিল।

মে মাসে, 19 মাসের যুদ্ধের পরে, ইস্রায়েলি সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা 8900 হামাস যোদ্ধা এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদকে নিহত বা “সম্ভবত মৃত” হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, এতে যৌথ তদন্ত অনুসারে “সম্ভবত তিনি মারা গেছেন” অভিভাবকইস্রায়েলো-প্যালেস্তিনি প্রকাশনা +972 ম্যাগাজিন এবং দ্য সাইট হিব্রু স্থানীয় কল (বা শিখ মেকোমিট) এর সংবাদ।

গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, এই সময়ের মধ্যে, ইস্রায়েলীয় হামলায় ৫৩,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল, এমন একটি সংখ্যা যা যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সামরিক বাহিনীর গোপনীয় বেসে চিহ্নিত যোদ্ধাদের সংখ্যা মোটের 17% ছিল, এটি ইঙ্গিত করে যে মৃতদের মধ্যে 83% বেসামরিক ছিল।

এটি বেসামরিক নাগরিকদের একটি অনুপাত যারা “আধুনিক যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উচ্চ”, এমনকি সিরিয়া এবং সুদানের গৃহযুদ্ধের মতো নির্বিচারে হত্যার জন্য দুঃখজনকভাবে বিখ্যাত অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায়, সংবাদপত্রের হাইলাইটস।

গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের (হামাস পরিচালিত) সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি মোট 62,000 মৃত থেকে মধ্য -আগস্ট (বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে) নির্দেশ করে। এই বৃহস্পতিবার, অপুষ্টি থেকে আরও দুটি মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছিল, যা গাজায় ক্ষুধার্তায় মারা যাওয়া মোট লোককে ১১২ শিশু সহ ২ 27১১ এ উন্নীত করেছে।

ইস্রায়েলি সরকার স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করেছে যে তারা গাজা ফিলিস্তিনি গণহত্যা পরিচালনা করছে, কারণ তারা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং এমনকি জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলি যুক্তি দেখিয়েছে এবং তারা যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ভ্রমণ এবং ক্ষুধা ব্যবহার করছে।

তবে মাটির বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বলেছে যে ছিটমহলে মানবিক সংকট ইস্রায়েলি সংস্করণটি থেকে আলাদা গল্প বলে।

অভিভাবক সিটিএ একটি বিশেষ তালিকা থেরেস পিটারসন, কর ইউপ্পসালা সংঘাতের ডেটা প্রোগ্রামযা বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে বেসামরিক হতাহতের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে এবং বলেছে যে গাজায় যুদ্ধে নিহত বেসামরিক নাগরিকদের অনুপাত “ব্যতিক্রমীভাবে উচ্চ, বিশেষত” কারণ এটি একই সংঘাতের জন্য এত দিন “এত দিন” রয়ে গেছে।

পিটারসন ব্যাখ্যা করেছেন যে যদি কেউ অন্য কোনও সংঘাতের “একটি শহর বা নির্দিষ্ট যুদ্ধ” বিশ্লেষণ করে তবে নাগরিক মৃত্যুর “অনুরূপ হার” খুঁজে পাওয়া সম্ভব, তবে কেবল “খুব কমই খুব কমই” [se encontram] সাধারণভাবে ” – এটি হ’ল সংঘাতের বিশ্বব্যাপী বেসামরিকদের মধ্যে মৃত্যুর এত উচ্চ অনুপাত বিরল।

অভিভাবক তিনি বলেছেন যে আইডিএফের মুখপাত্ররা তাকে বলেছিলেন যে কোন ডেটা ভুল তা উল্লেখ না করেই “নিবন্ধে উপস্থাপিত সংখ্যাগুলি ভুল”। তারা আরও মন্তব্য করেছিলেন যে সিস্টেমগুলি বিশদ ছাড়াই “তারা আইডিএফ সিস্টেমে উপলব্ধ ডেটা প্রতিফলিত করে না”।

