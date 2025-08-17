You are Here
ইস্রায়েলের অর্থনীতি 3.5%হ্রাস পেয়েছে, কারণ ইরান যুদ্ধ ভোক্তা ব্যয় এবং ব্যবসায়কে আটকায়
News

ইস্রায়েলের অর্থনীতি 3.5%হ্রাস পেয়েছে, কারণ ইরান যুদ্ধ ভোক্তা ব্যয় এবং ব্যবসায়কে আটকায়

ইস্রায়েলের অর্থনীতি এপ্রিল থেকে জুন প্রান্তিকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, ইরানের সাথে যুদ্ধের ফলে অনেক ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এবং ভোক্তাদের ব্যয়, রফতানি এবং বিনিয়োগকে আঘাত করেছিল, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক অনুমান অনুসারে মোট দেশীয় পণ্য 3.5 শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছিল।

হামাস টেরর গ্রুপের সাথে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ভোক্তা ব্যয়, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের বিষয়ে ভারী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সাথে সাথে অর্থনীতি ২০.৮%ডুবে যাওয়ার পরে এই পতনটি ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকের পর থেকে প্রথম তিন মাসের কাঁপুনি চিহ্নিত করে।

ইস্রায়েল ১৩ ই জুন ইরানের বিরুদ্ধে একটি চমকপ্রদ অভিযান শুরু করে বলেছে যে এটি শাসনের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কাছ থেকে আসন্ন অস্তিত্বের হুমকির বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেই মাসে যুদ্ধবিরতি দিয়ে শেষ হওয়া 12 দিনের যুদ্ধটি অর্থনীতিকে অস্বীকার করেছে এবং মূল শিল্পগুলিকে ব্যাহত করেছে, সমস্ত সময় দেশের আকাশসীমাটি মূলত বন্ধ ছিল, এবং হাজার হাজার শ্রমিককে সামরিক রিজার্ভ ডিউটিতে ডাকা হয়েছিল, ব্যক্তি এবং ব্যবসায়গুলিকে প্রভাবিত করে।

ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির ব্যারেজগুলি নাগরিকদের বোমা আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে এবং বাইরে ড্যাশিংয়ে পাঠিয়েছিল, কয়েকশো বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক শাটডাউন করেছে।

মিজরাহি টেফাহোট ব্যাংকের চিফ মার্কেটস কৌশলবিদ রোনেন মেনাহেম বলেছেন যে প্রাথমিক অর্থনৈতিক তথ্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ এবং ভোক্তা ব্যয়ের উপর ইরান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে।

পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে, এপ্রিল থেকে জুন সময়কালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির বেশিরভাগ স্লাইডটি ব্যবসায়িক খাতের আউটপুট হ্রাস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা .2.২%ডুবে গেছে, পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে। ভোক্তা ব্যয় 4.1%হ্রাস পেয়েছে, এবং স্টার্টআপস এবং হীরা বাদ দিয়ে পণ্য ও পরিষেবাদির রফতানি 3.5%হ্রাস পেয়েছে। সরকারী ব্যয় 1%কমেছে।

১৩ ই জুন, ২০২৫ (এপি ফটো/ বাহিদ সালেমি) ইরানের তেহরানে একাধিক ইস্রায়েলি ধর্মঘটের পরে বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্থ অ্যাপার্টমেন্টটি দেখায়

মেনাহেম বলেছেন, “ইরানের সাথে যুদ্ধের 12 দিনের পরিবার ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলেছিল, যখন উচ্চ সুদের হার এবং শেকেলের প্রশংসাও অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে,” মেনাহেম বলেছেন। “ট্রেন্ডের ডেটা থেকে ইরান যুদ্ধের প্রভাবকে ‘পরিষ্কার’ করতে কমপক্ষে এক বা দুই চতুর্থাংশ লাগবে।”

মেনাহেম উল্লেখ করেছেন যে সুরক্ষার উত্তেজনার প্রতি উপাদানটি সবচেয়ে সংবেদনশীল, স্থির সম্পদে বিনিয়োগ – বেশিরভাগ আবাসিক ভবনে – 12.3% হ্রাসের সাথে তীব্র হিট রেকর্ড করেছে।

গত বছর, অর্থনীতি প্রায় 1% বৃদ্ধি পেয়েছিল, 2023 সালে 1.8% এবং 2022 সালে 6.3% থেকে কমেছে, শত্রুতার আগে।

গত ২২ মাস ধরে ইস্রায়েল ইরান এবং এর অন্যান্য আঞ্চলিক প্রক্সিগুলির সাথে সামরিক ব্যস্ততার পাশাপাশি হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করে ইতিহাসের দীর্ঘতম এবং তীব্র যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। মাল্টিফ্রন্ট সংঘাতের ফলে এখন পর্যন্ত কিছু এনআইএস 300 বিলিয়ন ($ 88.7 বিলিয়ন) ব্যয় হয়েছে, এটি এমন একটি চিত্র যা সরকারী orrow ণ গ্রহণ এবং দেশের debt ণের বোঝা তীব্রভাবে বৃদ্ধি করেছে।

ব্যাংক অফ ইস্রায়েল ২০২৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ২০২26 সালে ৪.6% এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনীতির জন্য তার প্রবৃদ্ধির অনুমানগুলি সংশোধন করেছে। এই মাসের শুরুর দিকে, অর্থনীতি তার ২০২৫ সালের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসকে অর্থনীতির জন্য ৩.6% থেকে ৩.১% থেকে ৩.১% থেকে কমিয়ে দিয়েছে, এই ধারণাটি যে কেবল সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি অব্যাহত থাকবে। প্রবৃদ্ধি অনুমানগুলি ঘনবসতিপূর্ণ গাজা শহরটি দখল করার জন্য সম্প্রতি অনুমোদিত পরিকল্পনার সম্ভাব্য ব্যয়গুলি বিবেচনা করে না।

বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন, ২০২৫ সালে ইস্রায়েলের বিয়ারশেবা থেকে ইরান থেকে বরখাস্ত করা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধাক্কায় সোরোকা হাসপাতাল কমপ্লেক্সে একজন মেডিকেল কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল ধরে হাঁটছেন। (এপি ছবি/লিও কোরিয়া)

যদিও মেনাহেম অর্থনৈতিক মন্দার বেশিরভাগটি বিপরীত কোর্স হওয়ার প্রত্যাশা করে, তিনি সতর্ক করেছিলেন যে পুনরুদ্ধারের গতি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে।

“পুনরুদ্ধারটি ধীরে ধীরে এবং মূলত রাস্তায় অর্থনীতির আশেপাশের রাজনৈতিক-সুরক্ষা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হবে,” তিনি বলেছিলেন। “অবশ্যই এটির জন্য একটি সতর্ক আর্থিক নীতি প্রয়োজন, যা বৃদ্ধি-সমর্থনকারী আইটেমগুলিতে মনোনিবেশ করবে।”

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts