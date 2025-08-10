You are Here
ইস্রায়েলের গাজা শহর পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও ঘরোয়া প্রতিবাদকে উত্সাহিত করে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
ইস্রায়েলের গাজা শহর পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও ঘরোয়া প্রতিবাদকে উত্সাহিত করে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

পশ্চিম জেরুজালেম এর সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা ট্রিগার করে ছিটমহলের রাজধানী জব্দ করার অনুমোদন দিয়েছে

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তার সুরক্ষা মন্ত্রিসভা শুক্রবার একটি নতুন পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে “যুদ্ধ শেষ” গাজায় ফিলিস্তিনি জঙ্গি দল হামাসের সাথে, যা প্রায় দুই বছর ধরে টেনে নিয়ে আসছে।

এই পরিকল্পনায় স্ট্রিপের উত্তরে গাজা শহরকে দখল করা জড়িত, ফিলিস্তিনি ছিটমহলের কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি যে আইডিএফ নিয়ন্ত্রণ করে না, ইস্রায়েলি সুরক্ষার দ্বারা। এর প্রশাসনটি অনির্ধারিত হাতে দেওয়া হবে “আরব বাহিনী।”

এই ঘোষণাটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে হামলার সম্ভাব্য প্রভাবগুলির উপর ব্যাপক আন্তর্জাতিক নিন্দা করেছে, পাশাপাশি ইস্রায়েলের বিরোধিতা ও গণ -বিক্ষোভের দেশীয় সমালোচনা উত্সাহিত করেছে।

ইস্রায়েলি পদক্ষেপের দ্বারা আন ‘গুরুতরভাবে উদ্বেগিত’

জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস এই পরিকল্পনার দৃ strongly ়তার সাথে নিন্দা করেছেন, সতর্ক করেছেন যে এটি হামাসের হাতে থাকা ইস্রায়েলি জিম্মিদের জন্য মারাত্মক পরিণতি ঝুঁকিপূর্ণ করার সময় ছিটমহলে মানবিক উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য ছিল।


গাজায় এইড ড্রপ ক্রাশ টেন্ট ক্যাম্প (ভিডিও)

“এই সিদ্ধান্তটি একটি বিপজ্জনক বৃদ্ধি চিহ্নিত করে এবং লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের জন্য ইতিমধ্যে বিপর্যয়কর পরিণতিগুলিকে আরও গভীর করার ঝুঁকি নিয়েছে,” গুতেরেসের কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, যোগ করে এই জাতীয় ধাক্কা কেবল বাড়ে নেবে “অতিরিক্ত জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি, হত্যা এবং ব্যাপক ধ্বংস।”

ইউএন হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস ভোলকার তুর্কের দ্বারা অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জারি করা হয়েছিল, যিনি পশ্চিম জেরুজালেমকে তাত্ক্ষণিকভাবে এই প্রকল্পটি বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। “দখলকৃত গাজা স্ট্রিপের সম্পূর্ণ সামরিক দখলের জন্য ইস্রায়েলি সরকারের পরিকল্পনা অবিলম্বে থামানো উচিত,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন।

ফিলিস্তিনি দলগুলি দখল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে united ক্যবদ্ধ

সমস্ত বড় ফিলিস্তিনি দল ইস্রায়েলি ঘোষণার নিন্দা করেছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সভাপতি মাহমুদ আব্বাস, যা দখলকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ পরিচালনা করে, এটি একটি ব্র্যান্ড করেছে “সম্পূর্ণ অপরাধ,” এর ধারাবাহিকতা অর্থ “গণহত্যা, পদ্ধতিগত হত্যা, অনাহার এবং অবরোধ,” একটি জন্য পথ প্রশস্ত করা “অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়।”

হামাস, যা ২০০ 2007 সাল থেকে গাজার ডি ফ্যাক্টো কর্তৃপক্ষ ছিল, সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই পদক্ষেপটি বেঁচে থাকা ইস্রায়েলি জিম্মিদের ভাগ্য সিল করবে এবং এর সমান “ত্যাগ” তাদের। “গাজা দখলের সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করে যে অপরাধী নেতানিয়াহু এবং তার নাৎসি সরকার তাদের বন্দীদের ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা করে না,” দলটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ, একটি প্রধান জঙ্গি দল এবং হামাসের দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছেন, পেশা পরিকল্পনার চিহ্ন রয়েছে “নির্মূল যুদ্ধের একটি নতুন অধ্যায়।” এই গোষ্ঠীটি আরব দেশ এবং পশ্চিমা প্রবণতা বাড়িয়ে তোলার দাবি করেছিল।

পশ্চিমের অনুরোধ ‘সংযম’


জার্মানি গাজাকে নিয়ে ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করেছে

একাধিক পশ্চিমা দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষণ করে, গাজা শহর দখল করার পরিকল্পনার নিন্দা করেছে এবং ইস্রায়েলকে এটি পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে। ওয়াশিংটন কার্যকরভাবে এই ঘোষণার বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায় না, সপ্তাহের প্রথম দিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে এটি ছিল “ইস্রায়েলের উপর অনেকটা আপ” পুরোপুরি ছিটমহল দখল করা উচিত কিনা।

ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন ইস্রায়েলকে অনুরোধ করেছিলেন “পুনর্বিবেচনা” এই পদক্ষেপ, যখন ইইউ কাউন্সিলের প্রধান আন্তোনিও কোস্টা সিদ্ধান্তটি বলেছেন “ইইউ-ইস্রায়েল সম্পর্কের জন্য অবশ্যই পরিণতি হতে হবে।”

ব্লকের একাধিক পৃথক সদস্য ইস্রায়েলি ঘোষণার নিন্দা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি, যুক্তিযুক্তভাবে আমেরিকার পরে ইস্রায়েলের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মিত্র, দেশের সাথে তার সামরিক সহযোগিতা সীমাবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

“এই পরিস্থিতিতে, জার্মান সরকার পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় যে সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে তার কোনও রফতানির অনুমোদন দেবে না,” জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ বলেছেন।

পেশা পরিকল্পনা ঘরোয়া ব্যাকল্যাশের মুখোমুখি

প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিকল্পনায় আক্রমণ করার জন্য নেতানিয়াহুর একাধিক বিরোধীদের ঝাঁকুনির সাথে এই ঘোষণাটি ইস্রায়েলের রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

ইয়ার ল্যাপিড, বিরোধী নেতা এবং সেন্ট্রিস্ট ইয়েশ আতিদ পার্টির প্রধান নেতানিয়াহুকে সুদূর ডান মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের চাপ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করার অভিযোগ করেছিলেন এবং এই পদক্ষেপের ব্র্যান্ড করেছিলেন “বিপর্যয় যা আরও অনেক বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করবে।”


ইস্রায়েল গাজা শহর দখল করতে

“হামাস ঠিক এটাই চেয়েছিল: ইস্রায়েলকে কোনও লক্ষ্য ছাড়াই এই অঞ্চলে আটকা পড়ার জন্য, পরের দিনটির চিত্রটি সংজ্ঞায়িত না করে, এমন একটি অর্থহীন পেশায় যে কেউ বুঝতে পারে না যে এটি কোথায় নেতৃত্ব দিচ্ছে,” কাপড় পেল।

এই অবস্থানটি ডেমোক্র্যাটস পার্টির চেয়ার ইয়ার গোলান দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি একজন হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল “প্রজন্মের জন্য বিপর্যয়।” আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামিরের মতামতের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এর পরিমাণ “জিম্মিদের জন্য মৃত্যুদণ্ড।”

মন্ত্রিপরিষদের এই সিদ্ধান্তে ইস্রায়েলি জিম্মিদের আত্মীয়দের নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদও পুনর্নবীকরণ করেছিল, যারা হামাসের হেফাজতে রয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা সামরিক অভিযান আরও প্রশস্ত করার পরিবর্তে শত্রুতা গুটিয়ে রাখতে এবং বেঁচে থাকা বন্দীদের মুক্তি এবং কূটনীতির মাধ্যমে নিহতদের মৃতদেহের প্রত্যাবর্তনের সুরক্ষার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন।

