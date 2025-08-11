ইস্রায়েলের দ্বারা নিহত পাঁচ আল জাজিরা সাংবাদিক

গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের কাছে ইস্রায়েলি বিমান হামলা করে আজ পাঁচ আল জাজিরা সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট আরবি সংবাদদাতা এবং ফ্রন্টলাইন নিউজের সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ ছিলেন, যিনি-বিসান ওডা পাশাপাশি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালস পেয়েছিলেন মানবাধিকার ডিফেন্ডার পুরষ্কার গত বছরের ডিসেম্বরে।
সহকর্মী মোহাম্মদ কেরেকেহ এবং ক্যামেরা অপারেটর ইব্রাহিম জহর, মোহাম্মদ নওফাল এবং মোমেন আলিয়াও মারা গিয়েছিলেন, নেটওয়ার্ক ড। অন্য একটি আউটলেট থেকে সাংবাদিক সহ আরও দু’জনকে হত্যা করা হয়েছিল।
একটি সরকারী বিবৃতি সম্প্রচারকের কাছ থেকে, আল জাজিরা বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা “প্রেস ফ্রিডম -এ আরও একটি নির্মম ও প্রাক -পূর্বনির্ধারিত আক্রমণ” -এ ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা “এর সংবাদদাতাদের লক্ষ্যযুক্ত হত্যার সবচেয়ে শক্তিশালী শর্তে নিন্দা করেছে।”
“গাজার অন্যতম সাহসী সাংবাদিক আনাস আল শরীফকে হত্যার আদেশ এবং তাঁর সহকর্মীরা গাজার আসন্ন দখল ও দখলকে প্রকাশের কণ্ঠকে নিঃশব্দ করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা,” এই নেটওয়ার্কটি যোগ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে “এই চলমান গণনার উপর ডেকে আনে” এই চলমান গণনার উপর ডেকে আনে।
গত মাসে, সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে সংস্থাটি “গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন” আল-শারিফের সুরক্ষাপ্রতিবেদক বলছেন “হচ্ছে লক্ষ্যযুক্ত ইস্রায়েলি সামরিক স্মিয়ার প্রচারের মাধ্যমে, যা তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি তাঁর হত্যার পূর্বসূরী, “অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়ার অনুরূপ বিবৃতি উল্লেখ করে। সিপিজে মিথ্যা অভিযোগের বিষয়ে নির্দিষ্ট উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন আল-শারিফ একজন” হামাস সন্ত্রাসী “। থেকে একটি বিবৃতি জাতিসংঘ প্রকাশিত কয়েক দিন পরে এই অনুভূতিগুলি প্রতিধ্বনিত করে বলেছিল যে “আল জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরীফের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা অনলাইন আক্রমণ এবং ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি গাজায় গণহত্যার বিষয়ে তাঁর প্রতিবেদনকে নীরব করার এক নির্মম প্রচেষ্টা,” মত মতামত ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য আইরিন খানকে নীরবতা। “
অনুযায়ী একাধিক মিডিয়া আউটলেটইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা আল-শারিফকে বিশেষভাবে টার্গেট করেছে, দাবি করেছে যে তিনি “হামাসের সন্ত্রাসী কোষের প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন” এবং “ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক এবং আইডিএফ সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলার অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।”
তাঁর হত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মিনিটে আল-শারিফ এক্স পোস্ট“যদি এই উন্মাদনাটি শেষ না হয় তবে গাজা ধ্বংস হয়ে যাবে, এর জনগণের কণ্ঠস্বর নিঃশব্দ হয়ে যাবে, তাদের মুখগুলি মুছে ফেলা হয়েছে – এবং ইতিহাস আপনাকে এমন একটি গণহত্যা হিসাবে নীরব সাক্ষী হিসাবে স্মরণ করবে যা আপনি থামানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন।”
পুরো যুদ্ধ জুড়ে, ইস্রায়েল আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় অবাধে রিপোর্ট করতে দেয়নি, অনেক প্রকাশনা কভারেজের জন্য গাজার স্থানীয় সাংবাদিক বা নাগরিক সাংবাদিকদের উপর নির্ভর করে। 2024 সালের মে মাসে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু এবং তার সরকার আল জাজিরার অফিস বন্ধ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।
সিপিজে অনুসারে, 186 সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে ২০২৩ সালে গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে হামাসের Oct অক্টোবর হামলার পরে।