ইস্রায়েলের নেভাল কমান্ডো ইউনিটে লড়াইয়ের একমাত্র মহিলা পিনিনা পিনহাসি 97 এ মারা যান

হলোকাস্টের বেঁচে থাকা পিনিনা পিনহাসি যিনি ইস্রায়েলের নৌ কমান্ডো ইউনিটে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম এবং একমাত্র মহিলা ছিলেন, তিনি গত মাসে 97৯ বছর বয়সে মারা যান।
রবিবার ওয়াইএনইটি নিউজ আউটলেট দ্বারা পিনাসির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
১৯২৮ সালে পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী, পিনহাসি তার পরিবারের সাথে ফ্রান্সে চলে এসেছিলেন এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য একটি ওয়ার্ডে লুকিয়ে থাকা কিশোর বয়সে হলোকাস্টে বেঁচে গিয়েছিলেন, ইয়েট জানিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, পিহাসি জানতে পেরেছিলেন যে তার মা নাৎসিদের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।
যুদ্ধের পরে, তিনি একটি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি শিবিরে কাজ করেছিলেন। তিনি অবৈধভাবে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্যালেস্টাইনে অভিবাসিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি হাইফায় অবতরণ করেছিলেন এবং ইয়োনেটের মতে তাকে একটি ইন্টার্নমেন্ট শিবিরে রাখা হয়েছিল।
1947 সালে, তিনি ইস্রায়েলের প্রাক-রাষ্ট্রীয় মিলিশিয়া, হাগানার অভিজাত ধর্মঘট বাহিনী পামাচের নৌ শাখায় যোগদান করেছিলেন। পরের বছর, তিনি আরব সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র চালান আটকাতে বোঝানো মোসাদ ইউনিটে একমাত্র মহিলা হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন।
সেখান থেকে, তিনি মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স এবং নাশকতার একটি কোর্স সম্পন্ন করেছেন, ডুবুরির ইউনিটের একমাত্র মহিলা যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের পরে, ইউনিটটি এখন ইস্রায়েলি নৌবাহিনীর অভিজাত কমান্ডো বাহিনী শায়েত ১৩ এর অংশে পরিণত হয়েছিল।
“ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা”: একমাত্র ক্রুজ যোদ্ধা 97 এ মারা গেলেন
– অরনা রুডি ওরনা রুডি (@অরারুদি) আগস্ট 10, 2025
আত্মীয়স্বজনরা বলেছিলেন যে তিনি তার সেবা সম্পর্কে প্রায়শই কথা বলেননি, তবে শায়েত 13 সম্পর্কে একটি বই বলেছে যে তিনি ইউনিটের একমাত্র মহিলা হিসাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন।
ইয়োনেটের মতে বইটি বলেছিল, “তিনি” কোর্সে একীভূত করতে অসুবিধা করেছিলেন; পুরুষরা তার উপস্থিতি পছন্দ করেন না। ” “তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ক্ষেত্রের একজন মহিলা হিসাবে তাঁর উপস্থিতি তাদের পুরুষতাকে আঘাত করেছে বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি অনুভব করেছিলেন যে অনেকেই তাকে ব্যর্থ করতে চান – যা কেবল তাকে আরও সফল হওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল।”
ইউনিটটিও রয়েছে যেখানে পিনহাসি তার প্রয়াত স্বামী রিউভেনের সাথে দেখা করেছিলেন, যার সাথে তিনি যুদ্ধের পরে মিকমোরেটের উপকূলীয় কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই দম্পতির চারটি সন্তান, 10 নাতি-নাতনি এবং 14 নাতি-নাতনি ছিল।
তার চারটি বাচ্চা নৌবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছিল, তাদের মধ্যে একটি শায়েতে ১৩ -এ। দুই নাতি -নাতনি কমান্ডো ইউনিটেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এটি করার জন্য তাদের পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম হয়েছিলেন।
“যদি সাভতার কাছ থেকে শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ থাকে তবে এটি এমন নয় যে তিনি শায়েতের ১৩ -এর প্রথম এবং একমাত্র মহিলা ছিলেন,” ইয়নেটের মতে তার এক নাতি টম বলেছিলেন। “এটাই সত্য যে যখন রাষ্ট্রটি তার প্রয়োজন ছিল, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে যা এসেছিলেন তা করেছিলেন।”