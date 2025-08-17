Skip to content
- ইস্রায়েলের প্রতিবাদ তরঙ্গের মাঝে গ্যাল গ্যাডোট জিম্মি স্কোয়ারে ভিজিট করে
ইস্রায়েলের প্রতিবাদ তরঙ্গের মাঝে গ্যাল গ্যাডোট জিম্মি স্কোয়ারে ভিজিট করে জেরুজালেম পোস্ট
এই সফরটি এমন একটি চুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারের উপর ক্রমবর্ধমান জনগণের চাপের মধ্যে এসেছিল যা বাকী জিম্মিদের মুক্তি রক্ষা করবে।ইস্রায়েলি অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাডোট আইনভ জাঙ্গাউকারকে আলিঙ্গন করেছেন, যার পুত্র মাতান এখনও হামাসের বন্দীদশায় রয়েছেন, তেল আবিবের জিম্মি স্কয়ারে দেশব্যাপী বিক্ষোভের দিন, আগস্ট, 17, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম)
