ইস্রায়েলের বিক্ষোভকারীরা গাজা যুদ্ধের সম্প্রসারণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চাপকে তীব্র করে তোলে

গাজায় সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের সরকারের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ইস্রায়েল জুড়ে রাস্তায় নেমেছে।
শুক্রবার, ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা স্ট্রিপের উপর ‘সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ’ অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পাঁচটি নীতি অনুমোদন করেছে, ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি গাজা সিটির “নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত” করবে।
গাজায় ৫০ জন জিম্মি পরিবারের পরিবারের সদস্য সহ বিক্ষোভকারীরা, যাদের মধ্যে ২০ জন এখনও বেঁচে আছেন বলে মনে করা হয়, এই পরিকল্পনাটি জিম্মিদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে বলে আশঙ্কা করছে এবং সরকারকে তাদের মুক্তি সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছে।
ইস্রায়েলি নেতারা তাদের পরিকল্পনার সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন “এটি আমাদের জিম্মিদের মুক্ত করতে সহায়তা করবে”।
জিম্মিদের পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল এক্সকে বলেছিল: “জিম্মিদের এবং সৈন্যদের লড়াইয়ের বিরক্তি প্রসারিত করা – ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়!”
শনিবার জেরুজালেমে র্যালি করে একজন বিক্ষোভকারী শখ বিবিসিকে বলেছেন: “আমরা চাই যুদ্ধ শেষ হোক কারণ আমাদের জিম্মি সেখানে মারা যাচ্ছে, এবং আমাদের এখন তাদের সবাইকে ঘরে বসে থাকতে হবে।”
“যা কিছু করতে হবে তা আমাদের এটি করা দরকার And এবং যদি এটি যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় তবে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করব” “
জেরুজালেমের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন প্রাক্তন সৈনিক ছিলেন যিনি বিবিসিকে বলেছিলেন যে তিনি এখন দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করছেন। ম্যাক্স ক্রেসচ বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধের শুরুতে একজন যুদ্ধ সৈনিক এবং “তখন থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।”
তিনি বলেন, “আমরা ৩৫০ জনেরও বেশি সৈন্য যারা যুদ্ধের সময় সেবা দিয়েছি এবং আমরা নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক যুদ্ধে কাজ চালিয়ে যেতে অস্বীকার করছি যা গাজায় জিম্মিদের (এবং) অনাহারে অনাহারে বিপন্ন করে তোলে,” তিনি বলেছিলেন।
টাইমস অফ ইস্রায়েল জানিয়েছে যে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সদর দফতরের নিকটবর্তী তেল আভিভের একটি বিক্ষোভে জিম্মি ও সৈন্যদের পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য সৈন্যদের জিম্মিদের সুরক্ষার জন্য প্রসারিত সামরিক অভিযানে কাজ করতে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইস্রায়েলের সময় অনুসারে, জিম্মিদের একজনের মা ইস্রায়েলে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন, যদিও দেশটির প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন এটি সমর্থন করবে না, টাইমস অফ ইস্রায়েলের মতে।
প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুও সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ, লেঃ জেনারেল আইয়াল জামিরের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন, যিনি ইস্রায়েলি মিডিয়া অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছিলেন যে গাজার একটি পূর্ণ পেশা “ফাঁদে পড়ার সমতুল্য” এবং জীবিত জিম্মিদের বিপন্ন করবে।
জরিপগুলি ইস্রায়েলিদের বেশিরভাগ জনগণের জিম্মিদের মুক্তি এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য হামাসের সাথে একটি চুক্তির পক্ষে রয়েছে বলে জানা গেছে।
নেতানিয়াহু এই সপ্তাহের শুরুতে ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল পুরো গাজা স্ট্রিপটি দখল করার পরিকল্পনা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত “এটি আরব বাহিনীর হাতে তুলে”।
শুক্রবার এক্সে নেতানিয়াহু বলেছেন, “আমরা গাজা দখল করতে যাচ্ছি না – আমরা হামাস থেকে গাজা মুক্ত করতে যাচ্ছি।” “এটি আমাদের জিম্মিদের মুক্ত করতে এবং গাজা ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের জন্য হুমকি না দেয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।”
ইস্রায়েলি সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের পরিকল্পনায় যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য পাঁচটি “নীতিমালা” তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ করা, সমস্ত জিম্মি ফিরিয়ে দেওয়া, গাজা উপত্যকাকে হ্রাস করা, এই অঞ্চলের সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং “একটি বিকল্প নাগরিক প্রশাসন যা হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ নয়” প্রতিষ্ঠা করা।
এই সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তা সতর্ক করেছিলেন যে গাজা সিটির একটি সম্পূর্ণ সামরিক টেকওভার ফিলিস্তিনিদের বেসামরিক এবং জিম্মিদের জন্য “বিপর্যয়কর পরিণতি” ঝুঁকিপূর্ণ করবে।
গাজা স্ট্রিপের উত্তরে গাজা শহরে এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি বাস করেন, যা যুদ্ধের আগে ছিটমহলের সবচেয়ে জনবহুল শহর ছিল।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে এবং জার্মানি ঘোষণা করেছে যে তারা প্রতিক্রিয়াতে ইস্রায়েলে সামরিক রফতানি থামিয়ে দেবে।
ইস্রায়েলের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে রবিবার জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল বৈঠক করবে।
আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলি ইস্রায়েলকেও আহ্বান জানিয়েছে, যা গাজায় সমস্ত পণ্য প্রবেশের নিয়ন্ত্রণ করে, ক্ষুধার কারণে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মৃত্যুর মধ্যে এই অঞ্চলে আরও মানবিক সহায়তা ও খাদ্যকে অনুমতি দেওয়ার জন্য।
রবিবার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, দুই শিশু সহ পাঁচ জন গাজায় গত ২৪ ঘন্টা সময় মারা গিয়েছিল।
স্বাস্থ্য মন্ত্রক যোগ করেছে, গাজায় মোট অপুষ্টি সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা এখন ২১7 জন, ১০০ শিশু সহ।
ইস্রায়েল হামাসকে দোষ দিয়েছে এবং গাজায় অনাহার অস্বীকার করেছে। তবে, আন-ব্যাকড খাদ্য সুরক্ষা বিশেষজ্ঞরা জুলাই মাসে মূল্যায়ন যে “দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ইতিমধ্যে চলছে”।
বিবিসি এবং অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি ইস্রায়েল কর্তৃক গাজা থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন করার অনুমতি দেয় না।
ইস্রায়েল গাজায় তার সামরিক আক্রমণ শুরু করেছিল ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর ইস্রায়েলে হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পরে, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।
তার পর থেকে ইস্রায়েলি সামরিক অভিযানের ফলে গাজায় 61১,৩০০ এরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে।