ইহুদি ভবিষ্যত কেবল দেখার মতো নয়। এটি বিল্ডিং মূল্যবান, এবং এটি আমাদের সাথে শুরু হয়।
শিশুরা মার্চ মাসে কিরিয়াত শোনায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রথমবারের মতো স্কুলে ফিরে আসে। লেখক বলেছেন, ‘আমি উত্তরের কিরিয়াত শোনায় দাঁড়িয়ে দেখতাম এবং আমরা কীভাবে হৃদয়বিদারক থেকে পুনর্নির্মাণ করেছি তা দেখতাম।(ছবির ক্রেডিট:: আইয়াল মার্গোলিন/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাউইলিয়াম ডারফপ্রস্তাবিত গল্পহামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআগস্ট 14, 2025আইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেআগস্ট 14, 2025রোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়আগস্ট 16, 2025ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণআগস্ট 15, 2025