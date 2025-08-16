You are Here
ইস্রায়েলের সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত দেশটির সুরক্ষা প্রোটোকল লঙ্ঘন করে এমিরাতীদের রাগ করতে বলেছিলেন
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূত ইয়োসি শেলি, যিনি আবুধাবিতে অবস্থানকালে তাঁর আচরণের বিষয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন, শনিবার আবারও শিরোনাম করেছিলেন, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইস্রায়েলের দূতাবাসের ভিতরে থেকে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন করার পরে।

শেলি, যিনি এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর প্রধান কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এমিরাতিসকে বেশ কয়েকবার বিরক্ত করেছেন বলে জানা গেছে, যখন তাকে এক শুক্রবার রাতে বারে “অজ্ঞাত” পদ্ধতিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

যদিও শেলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়নি, তবে উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত একজন কর্মকর্তা গত মাসে দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলকে বলেছিলেন যে তিনি “খোঁড়া হাঁস” হয়ে গেছেন।

উপসাগরীয় রাজ্যের ক্রোধের সর্বশেষ ঘটনায় কান পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছেন যে শেলি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন করে আবুধাবির দূতাবাসের ভিতরে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন।

নামবিহীন সুরক্ষা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে কান জানিয়েছেন যে এক্স -তে শেলির পোস্ট করা ছবিটি অফিসের অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারে – এমন এক সময়ে যখন সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্ভাব্য সন্ত্রাসের হুমকির বিষয়ে সতর্ক করেছে এবং বিশেষত সেখানে ইস্রায়েলি ও ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকির বিষয়ে সতর্ক করেছে।

পোস্টটি তখন থেকে শেলির অ্যাকাউন্ট থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মকর্তারা প্রোটোকল লঙ্ঘনের কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

ইস্রায়েলের জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিল উপসাগরীয় দেশে ইস্রায়েলিদের জন্য তার ভ্রমণ সতর্কতা উন্নীত করার কয়েক সপ্তাহ পরে এই ঘটনাটি এসে বলেছে: “ইস্রায়েলের ক্ষতি করার প্রয়াসে আজকাল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি তীব্রতার সাথে কাজ করছে।”

সুরক্ষা প্রোটোকলগুলির অন্যান্য লঙ্ঘনকে উপেক্ষা করতে অস্বীকার করার পরে শেলির আগে তার সুরক্ষার বিশদটির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গেছে। সুরক্ষা প্রোটোকল লঙ্ঘন উপর

জুলাইয়ের শেষের দিকে, ইস্রায়েলি টেলিভিশন চ্যানেলগুলি জানিয়েছে যে এমিরতি কর্মকর্তারা যে আবুধাবি বারে বলেছিলেন, একটি ঘটনার পরে শেলিকে প্রতিস্থাপন করা হবে যা “গ্রহণযোগ্য নয়” এবং “আমাদের সম্মানের ক্ষতি করে।”

শেলি “আবু ধাবির মতো জায়গায় একটি বিশাল লাল রেখা পেরিয়েছিল,” এক কর্মকর্তা বিশদ সম্পর্কে জ্ঞান সহ দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলকে জানিয়েছেন।

এই ছবিটি 14 ই মে, 2025 -এ আবু ধাবি স্কাইলাইনটির একটি দৃশ্য দেখায়। (ফাদেল সেনা / এএফপি)

সেই সময়, চ্যানেল 12 নিউজ জানিয়েছে যে শেলি শুক্রবার রাতে আবুধাবিতে বেশ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বাইরে এসেছিলেন এবং একটি “অজ্ঞাত” পদ্ধতিতে অভিনয় করেছিলেন। এমিরতী সরকার কথিত ঘটনার কথা শুনেছিল এবং অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ইস্রায়েলের কাছে তার ক্রোধ জানায়।

“মহিলাদের উপর আঘাত করা এবং খুব শারীরিক হওয়া-এটি একটি বিশাল নম্বর,” এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।

উপসাগরে কাজ করা একজন কর্মকর্তা টিওআইকে বলেছিলেন যে এমিরাতিরা শেলিকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে চায়নি। যেহেতু তাদের অগ্রাধিকার প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, তাই তারা একজন প্রাক্তন সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা, যেমন অ্যাভি ডাইচটার বা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল চেয়েছিলেন।

“তিনি এখন খোঁড়া হাঁস,” কর্মকর্তা বলেছিলেন। “তার সাথে কেউ দেখা করবে না।”

চ্যানেল 12 এর সাথে কথা বলার একজন সিনিয়র বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্মকর্তার মতে, আবুধাবিতে থাকাকালীন শেলির আচরণ শুরু থেকেই অনুপযুক্ত ছিল এবং ইস্রায়েলি ও এমিরতী উভয় কর্মকর্তাকেই রেগে গেছে।

ইয়োসি শেলি, প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তত্কালীন-জেনারেল, জেরুজালেমে 10 ডিসেম্বর, 2023-এ। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

এই কর্মকর্তা বলেছিলেন, “তিনি কেবল যে বিষয়টির কথা বলছেন তা হ’ল পতিতা।” “এটাই তিনি সবাইকে বলেছিলেন, এটাই তিনি সবচেয়ে বেশি কথা বলতে পছন্দ করেন।”

যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেলির আচরণ সম্পর্কিত কোনও প্রতিবেদনে মন্তব্য করেননি এবং নেতানিয়াহু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরখাস্ত করেননি, চ্যানেল 12 শনিবার জানিয়েছে যে প্রিমিয়ার ইতিমধ্যে শেলিকে তার রাষ্ট্রদূতকে ছিনিয়ে নেওয়ার পরে দেওয়ার জন্য একটি নতুন ভূমিকা খুঁজছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইস্রায়েল মহাকাশ শিল্প এবং ইস্রায়েল ভূমি কর্তৃপক্ষ উভয়ের চেয়ারম্যানশিপ তার পরবর্তী অবস্থানের জন্য চলছে।

শেলি, 65, একজন নেতানিয়াহু বিশ্বাসী এবং লিকুড অ্যাক্টিভিস্ট। তিনি 2017 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং বিয়ারশেবা পৌরসভার মহাপরিচালকও ছিলেন।

শেলিকে 2019 সালে ব্রাজিলে তাঁর বক্তব্য চলাকালীন উপহাস করা হয়েছিল যে এই সত্যটি গোপন করার চেষ্টা করার জন্য যে ইহুদি ডায়েটরি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ খাবারগুলির মধ্যে একটি-দেশের তত্কালীন রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসনারোর সাথে খাবারের একটি চিত্র ফটোশপ করে একটি বৈঠকের সময় পরিবেশন করা হয়েছিল।

লিকুড সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ইস্রায়েল ডাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং বিয়ারশেবা পৌরসভার মহাপরিচালক হিসাবে কাজ করার সময় তার রাজনৈতিক অধিভুক্তি ঘোষণা করেননি বলে স্বীকার করার পরে তাকে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরের জন্য পাবলিক অফিস থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

