ইস্রায়েলের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থগিত করার জন্য একটি ইউরোপীয় সংসদ সাংসদ – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মঙ্গলবার একটি সরকারী চিঠিতে, ইউরোপীয় সংসদ সদস্যরা মঙ্গলবার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থগিতকরণ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইস্রায়েলের মধ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন, গাজা এবং পশ্চিম তীরে জায়নিস্ট শাসন ব্যবস্থার অপরাধের বিষয়ে নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়াতে। অনুরোধটি হল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি জায়নিস্ট শাসনের অবিচ্ছিন্ন অবহেলা এবং গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ ও গণহত্যার ধারাবাহিকতা।

স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স, স্লোভেনিয়া, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, মাল্টা, ডেনমার্ক, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, লিথুয়ানিয়া, সাইপ্রাস এবং স্লোভাকিয়া থেকে এই প্রতিনিধিরা ওরসোলা অনলাইন ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান, আন্তোনিও কোস্টা ইউরোপীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, এবং কায়া কালাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশ নীতি প্রধান প্রেরণ করেছেন।

এই চিঠিতে গাজায়, 000,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের সাক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে: “মানবিক সহায়তা সম্মিলিত ক্ষুধার জন্য একটি অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইস্রায়েলি শাসনের অপরাধগুলি সরকারী সরকারী নীতিতে পরিণত হচ্ছে।”

প্রতিনিধিরা গাজায় জরুরি যুদ্ধবিরতি, সমস্ত বন্দীদের মুক্তি, চুক্তির ৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে ইস্রায়েলি সরকারের সাথে অংশীদারিত্ব স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছেন; এর এজেন্সিটির সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধতা এবং বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিল, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ ব্লকিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই চিঠির অন্য একটি অংশে, দু’দেশের সমাধানগুলিকে সংঘাতের শেষের একমাত্র টেকসই সমাধান হিসাবে জোর দেওয়া হয়েছে; জাতিসংঘের সম্মেলনে সৌদি আরব, ফ্রান্স এবং আরও চারটি দেশও এই বিষয়টি সমর্থন করেছিল।

প্রতিনিধিরাও সতর্ক করেছেন যে আমরা ফিলিস্তিনি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটি সংগঠিত অভিযানের বিরোধী; গাজার দুর্ভিক্ষ ও বোমা ফেলা থেকে শুরু করে পশ্চিম তীরে নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন ও জমি বাজেয়াপ্ত করা।

