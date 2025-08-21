You are Here
ইস্রায়েলের সাথে যুদ্ধের পর থেকে ইরান নৌবাহিনী দেশের প্রথম সামরিক অনুশীলন শুরু করেছে
ইস্রায়েলের সাথে যুদ্ধের পর থেকে ইরান নৌবাহিনী দেশের প্রথম সামরিক অনুশীলন শুরু করেছে

ইস্রায়েলের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ইরান প্রথম সামরিক মহড়া শুরু করেছে, রাজ্য টেলিভিশন বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, নেভির জাহাজগুলি ওমানের উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সমুদ্রের লক্ষ্যমাত্রায় ক্ষেপণাস্ত্র চালু করেছে।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের এ জাতীয় ড্রিলগুলি রুটিন হলেও, ইস্রায়েল বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বোমা পারমাণবিক সুবিধা এবং অন্যান্য সাইটগুলিকে বোমা ফেলেছে এমন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইরানের কর্তৃপক্ষ শক্তি প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছে বলে “টেকসই শক্তি 1404” অনুশীলনটি আসে।

রাষ্ট্রীয় টিভি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নৌ জাহাজগুলি লক্ষ্যগুলিতে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি চালাবে এবং খোলা জলের উপরে ড্রোন ব্যবহার করবে। এটি তাত্ক্ষণিকভাবে অনুশীলন থেকে কোনও ফুটেজ প্রচার করে নি।

ইরানের নৌবাহিনী, প্রায় 18,000 কর্মী রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছিল, স্পষ্টতই জুন যুদ্ধের সময় কোনও বড় আক্রমণ এড়িয়ে গিয়েছিল।

বন্দর শহর বন্দর আব্বাসের বাইরে অবস্থিত নৌবাহিনী ওমানের উপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং ক্যাস্পিয়ান সাগরে টহল দেয় এবং ফারসি উপসাগরীয় এবং এর সরু মুখ, হরমুজের স্ট্রেইটকে ইরানের আধাসামরিক বিপ্লবী প্রহরীকে বিস্তৃতভাবে ছেড়ে যায়।

গার্ডের নৌ বাহিনী বিশ্ব শক্তির সাথে ইরানের ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির ভাঙ্গনের সময় পশ্চিমাঞ্চলীয় জাহাজগুলির খিঁচুনির জন্য পরিচিত, পাশাপাশি এই অঞ্চলে আগত মার্কিন নৌবাহিনী জাহাজগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ছায়া গোছানো।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ইরান ক্রমবর্ধমান জোর দিয়েছিল যে এটি ভবিষ্যতের যে কোনও ইস্রায়েলি আক্রমণ মোকাবেলায় প্রস্তুত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগ। জেনারেল আজিজ নাসিরজাদেহ বলেছেন যে দেশ পরিচালিত আইআরএনএ নিউজ এজেন্সি বুধবার প্রকাশিত মন্তব্যে দেশটি তার বাহিনীকে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করেছে।

নাসিরজাদেহ বলেছিলেন, “12 দিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তৈরি করা হয়েছিল … কয়েক বছর আগে”। “আজ, আমরা আগের ক্ষেপণাস্ত্রগুলির তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা সহ মিসাইলগুলি তৈরি করেছি এবং পেয়েছি এবং যদি জায়নিস্ট শত্রু আবার অ্যাডভেঞ্চারে শুরু করে তবে আমরা নিঃসন্দেহে সেগুলি ব্যবহার করব।”

ফারসিতে স্লোগান দিয়ে ইস্রায়েলের উপর পড়ে থাকা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের চিত্রকর্ম সহ একটি বিশাল বিলবোর্ডের পাশ দিয়ে ট্র্যাফিক প্রবাহিত হয়েছে: “মিসাইলটি ডেমোনস -এর মাঝে পড়েছে,” জুলাই 16, 2025 -এ মধ্য তেহরানের একটি প্রধান রাস্তায়। (আত্তা কেনারে/এএফপি)

ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে 12 দিনের দ্বন্দ্ব 13 জুন অবাক করা ইস্রায়েলি আক্রমণে শুরু হয়েছিল।

ইস্রায়েল বলেছে যে ইরানের শীর্ষ সামরিক নেতৃবৃন্দ, পারমাণবিক বিজ্ঞানী, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাইট এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির উপর এর সুস্পষ্ট হামলা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য তার অভিজাত পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে বাধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

ইরান ধারাবাহিকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা অস্বীকার করেছে। যাইহোক, এটি ইউরেনিয়ামকে এমন স্তরে সমৃদ্ধ করেছে যার কোনও শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ নেই, আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের তার পারমাণবিক সুবিধাগুলি পরীক্ষা করতে বাধা দিয়েছে এবং এর ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা প্রসারিত করেছে। ইস্রায়েল জানিয়েছে, ইরান সম্প্রতি অস্ত্রের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছিল।

ইরান ইস্রায়েলে 500 টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ইস্রায়েলে প্রায় 1,100 ড্রোন চালু করে ইস্রায়েলের ধর্মঘটে প্রতিশোধ নিয়েছিল। স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাসপাতাল জানিয়েছে, এই হামলা ইস্রায়েলে ৩১ জনকে হত্যা করেছে এবং ৩,০০০ এরও বেশি আহত করেছে।

ইস্রায়েলের ইস্রায়েলের 12 দিনের দ্বন্দ্বের সময় একটি অ্যারো অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম একটি ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র চালায়, এএম ইমেজে 1 জুলাই, 2025 এ প্রকাশের জন্য সাফ করা হয়েছে। (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)

এদিকে, ইরান আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সাথে তার সহযোগিতা স্থগিত করেছে, যা তার পারমাণবিক স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করে যা তেহরান উত্তেজনার মাঝে ইউরেনিয়ামকে কাছাকাছি অস্ত্র-গ্রেডের স্তরে সমৃদ্ধ করেছিল।

ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য, ইরানের পারমাণবিক চুক্তিতে ইউরোপীয় দলগুলি, সতর্ক করে দিয়েছে যে ৩১ আগস্টের মধ্যে আইএইএর সাথে তার বিরোধের জন্য তেহরান যদি “সন্তোষজনক সমাধান” না পৌঁছায় তবে তারা সমস্ত জাতিসংঘকে “স্ন্যাপব্যাক” পুনর্নির্মাণকে পূর্বে বাতিল করে দিয়েছিল।

যদিও ইরান ইতিমধ্যে 2018 সাল থেকে আমেরিকান নিষেধাজ্ঞাগুলি দ্বারা আটকে ছিল, বিশ্লেষকরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনর্নবীকরণ করা দেশের অসুস্থ অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করতে পারে।

