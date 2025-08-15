۰۱: ۵۱ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব ـ স্পেনের উপ -প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ইস্রায়েলি সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা গণহত্যা -ভিত্তিক অর্থনীতির সমর্থন গঠন করে।
“ইস্রায়েলের সাথে সমস্ত চুক্তি অবশ্যই স্থগিত করতে হবে এবং ইইউকে অস্ত্র কেনা বন্ধ করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
গত সপ্তাহে, স্পেনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গাজায় ইস্রায়েলি সহিংসতার নতুন তরঙ্গ রোধে ইইউর অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
হোসে ম্যানুয়েল আলবার্স বলেছিলেন: “আমরা হাতগুলি পরিচালনা করতে পারি না এবং ইস্রায়েলি সামরিক দখল এবং দুর্ভিক্ষের তীব্রতার বিরুদ্ধে চুপ করে থাকতে পারি না।”
স্পেনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন: ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে স্পেনের মতো কাজ করার এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে।
সূত্র: সিল