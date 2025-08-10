ইস্রায়েলে অস্ত্র বিক্রয় | একজন সিনেটর আরও স্বচ্ছতার প্রয়োজন

(অটোয়া) একজন ফেডারেল সিনেটর, ইউয়েন পাউ উ, কানাডার সরকারকে ইস্রায়েলে অস্ত্র রফতানিতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
সংস্থাগুলি মধ্য প্রাচ্যে কী বিক্রি করতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি রাজত্ব করেছে বলে মনে হচ্ছে। ইস্রায়েলি শুল্কের তথ্য থেকে জানা যায় যে মারাত্মক কানাডিয়ান অস্ত্রগুলি নিয়মিত ইস্রায়েলের কাছে রফতানি করা অব্যাহত রয়েছে, এমনকি অটোয়া বলেছিল যে এটি এই অভিযানগুলি শেষ করেছে।
ফেডারেল সরকার মনে করে যে এটি ইস্রায়েলে মারাত্মক অস্ত্র রফতানি নিষিদ্ধ করেছে এবং এটি গাজা উপত্যকায় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয়কে বাধা দেয়।
তাঁর মতে, কানাডার খুচরা যন্ত্রাংশ এমন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হয় না তা নিশ্চিত করার এটি সর্বোত্তম উপায় যা দেশে সামরিক সরবরাহের চেইনকে বিরক্ত না করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে পারে।
শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনিতা আনন্দ বলেছেন, “কানাডা একটি কঠোর লাইন গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করবে,”। আমরা কানাডায় তৈরি অস্ত্রগুলিকে কোনওভাবেই এই সংঘাত সরবরাহ করতে দেব না। »»
ইউয়েন পাউ উ 32 জন সিনেটরদের মধ্যে একজন যিনি সরকারকে একটি সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার চাপিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
মিঃ উও এম এর সমালোচনা করেছেনআমি ইস্রায়েলে কী রফতানি করা যায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া আনন্দ।
ফিলিস্তিনিদের অধিকারের একটি জোটের জোটের মতে, ইস্রায়েলি রীতিনীতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে হিব্রু রাজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কানাডা থেকে ট্যাঙ্কগুলির জন্য গোলাবারুদ এবং খুচরা যন্ত্রাংশ পেয়েছে।
মিআমি আনন্দ যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইস্রায়েলি তথ্যের প্রতিবেদনটি ভুল। তার মতে, কোনও কানাডিয়ান সামরিক সরঞ্জাম গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী ব্যবহার করে না।
মিঃ উও যে মিআমি এই বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্নের জবাবে আনন্দ রক্ষণাত্মক ছিল। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ফিলিস্তিনিরা যে বিপদ ও দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল তার কারণে স্পষ্টতার অভাবের কারণে তিনি তাকে সমালোচনা করেছিলেন।
ইস্রায়েলকে নতুন অস্ত্র রফতানি অনুমতি প্রদানের স্থগিত করার জন্য সংসদ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে একটি নন -বাইন্ডিং মোশন এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং পরে সরকার বিদ্যমান রফতানি অনুমতিগুলির একটি পরীক্ষা করার ঘোষণা দেয়।
ফেডারেল সরকার অবশ্য বলেছে যে ইস্রায়েলে অন্যান্য অস্ত্র রফতানির অনুমতিগুলি বৈধ ছিল। 2024 সালে, 164 পারমিট হয়েছে, যার কয়েকটি বেশ কয়েক বছর ধরে।
৩০ টি স্থগিত পারমিটের কয়েকটি মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা জানিয়েছেন।
২০২৪ সালের মার্চ মাসে, তৎকালীন বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী মেলানিয়া জোলি বলেছিলেন যে অপারেটিং পারমিটের কোনওটিই ইস্রায়েলে প্রাণঘাতী অস্ত্র রফতানির অনুমতি দেয়নি। তার মন্ত্রিসভা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে 2024 সালের 8 জানুয়ারি থেকে কোনও নতুন লাইসেন্স অনুমোদিত হয়নি।
ইস্রায়েলি বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী যদি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি নিজেকে রক্ষার জন্য হিব্রু রাষ্ট্রের সক্ষমতা চলছে, তবে কানাডায় ইস্রায়েলের রাষ্ট্রদূত ইড্ডো মোয়েড জোর দিয়েছিলেন যে তার দেশ নিজেকে রক্ষা করতে পারে
যদি মার্ক কার্নির নতুন সরকার নোট করে যে তিনি কানাডার বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করেননি, তবে তার বক্তব্য বদলে গেছে।
সুতরাং, যদি মিআমি জোলি এবং তার মন্ত্রিসভা অস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের কথা বলতে পেরে খুশি হয়েছিল, মিআমি আনন্দ এই ভাষা ব্যবহার করে এড়ানো যায়।
“আমরা দেড় বছর ধরে পরিষ্কার ছিলাম। আপনি যদি বেসামরিক লোকদের সুরক্ষার জন্য সরঞ্জাম রফতানি করতে চান তবে অনুমতিটি অনুমোদিত হবে, এম এর ফার্ম লিখেছেনআমি আনন্দ, এই সপ্তাহে। ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে কানাডা ইস্রায়েলে মারাত্মক অস্ত্র বা গোলাবারুদ রফতানির কাছে যায়নি। সমস্ত অনুমতি যা অনুমোদিত তা স্থগিত করা হয়েছে এবং সেগুলি আজই রয়েছে। »»
এম উউ অভিযোগ এমআমি বিন্দু বিলম্বিত। “তিনি নিজের প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি সরকারের শ্রদ্ধা সম্পর্কে আইনী হওয়ার চেষ্টা করার প্রয়াসে ভাষা পরিবর্তন করেন» »»
জেমস ফিটজ-মরিস, এম এর মুখপাত্রআমি আনন্দ, বলেছেন যে কানাডিয়ান সরকার একটি নতুন বক্তব্য গ্রহণ করেছে বলে দাবি করা “সর্বোপরি অসাধু”। “সরকারের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। মিআমি আনন্দ কোনও দৃশ্য পড়েনি। তিনি কখনও কখনও একটি অভিন্ন বার্তা চালু করতে বা এটি স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, পরিস্থিতি এবং তিনি কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তার উপর নির্ভর করে। »»
মিঃ ফিটজ-মরিস বলেছিলেন যে কানাডিয়ান সরকার নিয়মিত অস্ত্র রফতানি সম্পর্কে প্রতিবেদন দায়ের করে। তিনি বলেন, “তিনি হাউস অফ কমন্সের স্থায়ী বিদেশ বিষয়ক কমিটির কাছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার নথি হস্তান্তর করেছিলেন যা সেগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে,” তিনি বলেছিলেন।
মিঃ উ বিচার করেছেন যে এটি যথেষ্ট নয়। তিনি মন্তব্য করেছেন, “যখন আমাদের নিজের চোখকে কলঙ্কিত করার আগে গণহত্যা করা হয় তখন শব্দের সাথে খেলে,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।