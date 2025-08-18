ইস্রায়েলে গাজায় প্রচুর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে

জেরুজালেম (এপি) – ইস্রায়েলি বিক্ষোভকারীরা গাজায় মুক্ত জিম্মিদের একটি চুক্তির দাবিতে রবিবার যুদ্ধের ২২ মাসের মধ্যে বৃহত্তম ও মারাত্মক বিক্ষোভের একটিতে দেশ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। জিম্মিদের পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী আয়োজকরা দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে।
ইস্রায়েলে হতাশা বাড়ছে একটি নতুন সামরিক আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা গাজার কয়েকটি জনবহুল অঞ্চলে। অনেক ইস্রায়েলিরা আশঙ্কা করে যে বাকী জিম্মিদের আরও বিপন্ন করতে পারে। বিশ 50 জন যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।
“আমরা এমন একটি সন্ত্রাসী সংস্থার মধ্যে বাস করি যা আমাদের বাচ্চাদের এবং এমন একটি সরকারকে ধরে রাখে যা রাজনৈতিক কারণে তাদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করে,” বলেছেন ইহুদা কোহেন, যার পুত্র নিম্রোদ গাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এমনকি কিছু প্রাক্তন ইস্রায়েলি সেনা ও গোয়েন্দা প্রধান লড়াই শেষ করার জন্য এখন একটি চুক্তির জন্য কল করুন।
বিক্ষোভকারীরা বাইরের রাজনীতিবিদদের বাড়ি, সামরিক সদর দফতর এবং বড় মহাসড়ক সহ কয়েক ডজন জায়গায় জড়ো হয়েছিল। তারা লেন এবং আলোকিত বনফায়ার অবরুদ্ধ করেছে। কিছু রেস্তোঁরা এবং থিয়েটার সংহতি বন্ধ। পুলিশ জানিয়েছে যে তারা ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
একজন প্রতিবাদকারী একটি ছবি বহন করেছিলেন ফিলিস্তিনি শিশু ইম্যাকিয়েটেড গাজা থেকে। ইস্রায়েলি বিক্ষোভগুলিতে এই জাতীয় চিত্রগুলি একসময় বিরল ছিল তবে এখন আরও প্রায়শই প্রদর্শিত হয় ক্ষোভের শর্তে বৃদ্ধি পায় 250 টিরও বেশি অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর পরে এই অঞ্চলে।
নেতানিয়াহু হামাসকে ক্ষমতায় ফেলে এমন কোনও চুক্তির বিরোধিতা করে
যুদ্ধের সমাপ্তি কাছাকাছি মনে হয় না। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সহ প্রতিযোগিতামূলক চাপগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করছেন বিদ্রোহের সম্ভাবনা তার জোটের মধ্যে।
নেতানিয়াহু ২০২৩ সালে হামাস-নেতৃত্বাধীন আক্রমণকে উল্লেখ করেছেন, “যারা আজ হামাসকে পরাজিত না করেই হামাসকে পরাজিত না করেই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন এবং আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দেরি করছেন তারা কেবল আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দেরি করছেন না, তারাও নিশ্চিত করছেন যে Oct ই অক্টোবর ভয়াবহতা পুনরাবৃত্তি হবে।”
ইস্রায়েল শেষবারের মতো যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল যা এই বছরের শুরুর দিকে কিছু জিম্মি প্রকাশ করেছে, তার মন্ত্রিসভার সুদূর ডান সদস্যরা টপল হুমকি নেতানিয়াহুর সরকার।
অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ রবিবারের বিক্ষোভকে “একটি খারাপ ও ক্ষতিকারক প্রচারণা যা হামাসের হাতে বাজায়, টানেলগুলিতে জিম্মিদের কবর দেয় এবং ইস্রায়েলকে তার শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করে এবং এর সুরক্ষা এবং ভবিষ্যতকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।”
নতুন আক্রমণাত্মকদের হাজার হাজার রিজার্ভিস্টের কল-আপের প্রয়োজন হবে, যা অনেক ইস্রায়েলিদের জন্য আরেকটি উদ্বেগ।
গাজায় আরও ১ 17 জন সহায়তা সন্ধানকারী নিহত
গাজার হাসপাতাল ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রবিবার ইস্রায়েলি বাহিনী কমপক্ষে ১ 17 জন সহায়তাকারীকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে নয়টি মোরাগ করিডোরের কাছাকাছি জাতিসংঘের সহায়তা ট্রাকের অপেক্ষায় রয়েছে।
হামজা আসফুর বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি স্নাইপার্সকে বরখাস্ত করার সময় তিনি একটি কাফেলার অপেক্ষায় তিনি করিডোরের ঠিক উত্তরে ছিলেন, প্রথমে ভিড় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি বন্দুকের গুলিতে দু’জন লোককে দেখেছিলেন।
“হয় এই ঝুঁকি নেওয়া বা অপেক্ষা করা এবং আমার পরিবারকে অনাহারে মারা যেতে দেখানো,” তিনি বলেছিলেন।
ইস্রায়েলি-সমর্থিত এবং মার্কিন-সমর্থিত বিতরণ পয়েন্টগুলি পরিচালনা করে এমন গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন যা মে মাসে খোলার পর থেকে সহায়তার মূল উত্স হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলেছিল যে সামরিক-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অবস্থিত এর সাইটগুলি “বা কাছাকাছি” কোনও গুলি নেই।
আল-আওদা হাসপাতাল অনুসারে, হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে সেন্ট্রাল গাজার বুরেজ শিবিরে একদল লোককে লক্ষ্য করে ইস্রায়েলি ধর্মঘট তিনজনকে হত্যা করেছে।
ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী তাত্ক্ষণিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়নি।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে ইস্রায়েলের বিমান ও স্থলযুদ্ধ 61১,৯০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করেছে, যা যোদ্ধা বা বেসামরিক মানুষ কতজন ছিল তা নির্দিষ্ট করে না তবে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু ছিল।
হামাস পরিচালিত সরকারের অংশ এবং চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কর্মরত মন্ত্রণালয়ের মতে রবিবার অপুষ্টিজনিত কারণে দুটি শিশু এবং পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক মারা গিয়েছিল। জাতিসংঘ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা এটিকে হতাহতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উত্স হিসাবে বিবেচনা করে। ইস্রায়েল তার পরিসংখ্যানকে বিতর্ক করে তবে এর নিজস্ব সরবরাহ করেনি।
জাতিসংঘ যে সতর্ক করেছে অনাহার এবং অপুষ্টির স্তর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় তাদের সর্বোচ্চে রয়েছে। ইস্রায়েল মার্চ মাসে মোট অবরোধ আরোপ করার পর থেকে গাজায় প্রবেশ করা থেকে বেশিরভাগ সহায়তা অবরুদ্ধ করা হয়েছে যুদ্ধবিরতি শেষ। বিতরণগুলি আংশিকভাবে পুনরায় শুরু হয়েছে, যদিও সহায়তা সংস্থাগুলি বলছে যে প্রবাহটি প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক নিচে।
আগত সামরিক আক্রমণাত্মক ভয়
ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী কখন জনাকীর্ণ গাজা সিটি, মুওয়াসিতে নতুন আক্রমণ শুরু করবে এবং নেতানিয়াহু গাজার “কেন্দ্রীয় শিবির” বলে অভিহিত করেছেন তা পরিষ্কার নয়।
এই উইকএন্ডে গাজা, কোগাতকে তার মানবিক সহায়তার সমন্বয়কারী সামরিক সংস্থা, এই সপ্তাহান্তে মানুষকে জোর করে যুদ্ধ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ গাজায় “তাদের সুরক্ষার জন্য” জোর করে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা উল্লেখ করেছে। “নিরাপদ অঞ্চলগুলি” মনোনীত, তবে যুদ্ধের সময়ও বোমা ফেলা হয়েছে।
যুদ্ধ-ক্লান্ত ফিলিস্তিনিরা জোর দিয়েছিলেন যে তারা চলে যাবে না, যুক্তি দিয়ে যে গাজায় কোনও নিরাপদ স্থান নেই।
“কোনও মানবিক অঞ্চল মোটেই নেই,” রঘদা আবু ধাহার বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধের সময় তিনি 10 বার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং এখন পশ্চিম গাজা শহরের একটি স্কুলে আশ্রয়কেন্দ্রিক।
মোহাম্মদ আহমেদও জোর দিয়েছিলেন যে তিনি দক্ষিণে যাবেন না। “এখানে বোমা ফেলা হচ্ছে এবং বোমা হামলা হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।
ইয়েমেনে বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিমান হামলা
ইস্রায়েলি বিমান হামলা রবিবার ইয়েমেনের রাজধানীকে আঘাত করে, স্ট্রাইককে বাড়িয়ে তোলে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা, যারা গাজার যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ইস্রায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র গুলি চালিয়েছিল এবং লোহিত সাগরে জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করেছিল।
হাতি-চালিত আল-মাসিরাহ টেলিভিশন জানিয়েছে যে ধর্মঘটগুলি দক্ষিণ জেলা সানহানের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে লক্ষ্য করেছিল এবং এটিকে সেবার বাইরে ফেলে দেয়। ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইস্রায়েলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনগুলির জবাবে ধর্মঘট চালু করা হয়েছিল।
যদিও কিছু প্রজেক্টিল তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা লঙ্ঘন করেছে – বিশেষত এটির সময় 12 দিনের যুদ্ধ জুনে ইরানের সাথে – ইস্রায়েল ইয়েমেন থেকে শুরু হওয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দিয়েছে। এর সামরিক বাহিনী পরে রবিবার বলেছিল যে এটি আরও একটি বাধা দিয়েছে, এবং হাউথিস দাবি করেছেন যে তারা ইস্রায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
মেলজার নাহারিয়া, ইস্রায়েল এবং কায়রো থেকে ম্যাগি থেকে রিপোর্ট করেছেন। স্যাম মেডনিক ইস্রায়েলের তেল আভিভের কাছ থেকে অবদান রেখেছিলেন।