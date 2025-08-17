You are Here
ইস্রায়েল আক্রমণাত্মক প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে গাজায় 39 নিহত 39

গাজা স্ট্রিপ:

গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে যে শনিবার ইস্রায়েলি হামলা কমপক্ষে ৩৯ জনকে হত্যা করেছিল, কারণ ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী নতুন আক্রমণাত্মক হওয়ার আগে গাজা শহর থেকে বেসামরিক নাগরিকদের ধাক্কা দেওয়ার জন্য একটি আগত আহ্বানে ইঙ্গিত করেছিল।

ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা ফিলিস্তিনি অঞ্চলটির বৃহত্তম শহরকে ধরার পরিকল্পনা অনুমোদনের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে সর্বশেষতম টোলটি আসে, 22 মাসের যুদ্ধের পরে যা মারাত্মক মানবিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আক্রমণাত্মক হওয়ার আগে, কোগাত – ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে নাগরিক বিষয়গুলির জন্য দায়ী ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংস্থা – বলেছিল যে, রবিবার থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী আরও তাঁবু এবং আশ্রয়ের সরঞ্জাম সরবরাহ করবে।

“জনগণকে তাদের সুরক্ষার জন্য জনসংখ্যার অঞ্চল থেকে দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপে স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, গাজায় তাঁবু এবং আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা আবার শুরু হবে,” এতে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

হামাস পরে এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে বলেছিলেন যে এই ঘোষণাটি “গাজা শহর দখল করার জন্য নৃশংস হামলার” অংশ ছিল।

এর আগে গাজার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছিলেন যে ভারী ইস্রায়েলি বোমা হামলার মধ্যে খাবার ও জলের অ্যাক্সেসের খুব কম বাসিন্দাদের সাথে গাজা শহরের জিটুন পাড়ায় পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছিল।

মুখপাত্র আরও যোগ করেছেন যে গাজা শহরের সেই অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ লোক অনুমান করা হয়েছিল, “যাদের বেশিরভাগই খাদ্য বা জল ছাড়াই” এবং “জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা” অভাব রয়েছে।

গাজায় মিডিয়া বিধিনিষেধ এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির সোয়াথ অ্যাক্সেস করতে অসুবিধাগুলি মানে এএফপি সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি বা ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রদত্ত টোল এবং বিশদগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে অক্ষম।

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, গাজা শহরের বাসিন্দারা এএফপিকে জিটুন সহ আবাসিক অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে আরও ঘন ঘন বিমান হামলা সম্পর্কে জানিয়েছেন, যখন এই সপ্তাহের শুরুতে হামাস ইস্রায়েলি স্থল আক্রমণ “আক্রমণাত্মক” নিন্দা জানিয়েছেন।

সেনাবাহিনী শনিবার এক বিবৃতিতে জোর দিয়েছিল যে এটি “আন্তর্জাতিক আইনের সাথে কঠোর অনুসারে অপারেশনাল ক্রিয়াকলাপের সময় বেসামরিক ক্ষতি প্রশমিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ”, সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুর সংখ্যাগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এই মাসের শুরুর দিকে, ইস্রায়েলি সরকার গাজা শহর এবং প্রতিবেশী শিবিরগুলি দখল করার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যা এই অঞ্চলের সবচেয়ে ঘন জনবহুল অংশ।

শুক্রবার ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তার সেনারা জিটুনে কাজ করছে।

আশেপাশের একটি স্কুল ভবনে পরিবারের সাথে আশ্রয়কারী 40 বছর বয়সী ঘাসান কাশকো বলেছেন: “আমরা ঘুমের স্বাদ জানি না।”

তিনি বলেছিলেন যে এয়ার স্ট্রাইক এবং ট্যাঙ্কের গোলাগুলি “বিস্ফোরণ … যা থামবে না” কারণ করছে।

হামাস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি বাহিনী “গাজা শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ পাড়ায় বিশেষত জিটুনে” টেকসই আক্রমণ চালাচ্ছিল “।

দলটি বলেছে যে সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিমান, আর্টিলারি এবং ড্রোন দিয়ে এই অঞ্চলটিকে টার্গেট করছে।

ইস্রায়েলি যুদ্ধের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাটি একটি আন্তর্জাতিক আওয়াজ পাশাপাশি ঘরোয়া বিরোধীদেরও ছড়িয়ে দিয়েছে।

আন-সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের উদ্ঘাটিত করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যেখানে ইস্রায়েল যে পরিমাণ মানবিক সহায়তার অনুমতি দেয় তার পরিমাণ হ্রাস করেছে।

সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, শনিবার নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কমপক্ষে ১৩ জন সেনা গুলি করে গুলি চালিয়েছিল কারণ তারা উত্তরে এবং দক্ষিণে বিতরণ সাইটের কাছে খাদ্য সহায়তা সংগ্রহের অপেক্ষায় ছিল।

হামাসের ২০২৩ সালের অক্টোবর ইস্রায়েলের উপর হামলার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যার ফলে সরকারী ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে একটি এএফপি ট্যালি অনুসারে ১,২১৯ জন মারা গিয়েছিল।

হামাস-পরিচালিত গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে ইস্রায়েলের আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক নিহত হয়েছে, যা জাতিসংঘ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।

