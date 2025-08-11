ইস্রায়েল আল জাজিরা রিপোর্টারকে হত্যা করার পরে আন্তর্জাতিক হাহাকার এটি বলেছে হামাসের সদস্য

ইস্রায়েলি ধর্মঘট কাতারি ব্রডকাস্টার আল জাজিরার একজন বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে হত্যা করার পরে গাজায় সাংবাদিকদের বারবার টার্গেট করার অভিযোগে দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সোমবার বিপদ প্রকাশ করেছে, যার ফলে সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে রকেট প্রবর্তনের দায়িত্বে হামাস সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করেছে।
আল জাজিরা সহকর্মী সাংবাদিক মোহাম্মদ কেরেকেহ এবং ভিডিওগ্রাফার ইব্রাহিম জহর, মোহাম্মদ নুফাল এবং মোমেন আলিওয়ার সাথে ধর্মঘটের সাথে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। হাসপাতালের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধর্মঘটে আরও দু’জনকেও হত্যা করা হয়েছে।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের মুখপাত্র বলেছেন, গাজায় সাংবাদিকদের বারবার টার্গেট করার বিষয়ে প্রিমিয়ার “মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন”।
মুখপাত্র বলেছেন, “আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে দ্বন্দ্বের আওতাধীন সাংবাদিকদের সুরক্ষা দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের অবশ্যই ভয় ছাড়াই স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন করতে সক্ষম হতে হবে এবং ইস্রায়েলকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সাংবাদিকরা তাদের কাজটি নিরাপদে সম্পাদন করতে পারবেন,” মুখপাত্র বলেছেন।
এই দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে যে একজন সাংবাদিক হামাসের সাথে যুক্ত ছিলেন, স্টারমারের মুখপাত্র বলেছিলেন: “এটি পুরোপুরি এবং স্বাধীনভাবে তদন্ত করা উচিত, তবে আমরা সাংবাদিকদের বারবার টার্গেট করে মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন।”
কাতারের প্রধানমন্ত্রীও ইস্রায়েলকে আল জাজিরা নেটওয়ার্কের জন্য কাজ করা সাংবাদিকদের হত্যার জন্য লম্পট করেছিলেন এবং মৃত্যুকে “কল্পনার বাইরেও অপরাধ” বলে বর্ণনা করেছেন।
“God শ্বর সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ, মোহাম্মদ কেরাকিয়া এবং তাদের সহকর্মীদের প্রতি দয়া করুন,” প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরাহমান আল-থানি এক্স-এর একটি পোস্টে বলেছেন।
জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা হত্যাকাণ্ডকে “আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন” বলে অভিহিত করেছে।
ইউএন হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস ভোলকার তুর্কের কার্যালয় এক্স-তে বলেছে যে “ইস্রায়েলকে সাংবাদিকসহ সমস্ত বেসামরিক নাগরিককে সম্মান ও রক্ষা করতে হবে,” দাবি করেছেন যে, দক্ষিণ ইস্রায়েলে যুদ্ধ শুরু করে October ই অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন গণহত্যার পর থেকে কমপক্ষে ২৪২ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক গাজায় নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ইস্রায়েল বলেছে যে হামাস যোদ্ধারা গাজায় বেসামরিক জীবনে নিজেকে এম্বেড করেছে এবং এটি বেসামরিক বা সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে না।
তুর্কের অফিস বলেছে, “আমরা সমস্ত সাংবাদিকদের জন্য গাজায় তাত্ক্ষণিক, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেসের আহ্বান জানাই।”
বিদেশী প্রেস অ্যাসোসিয়েশন বলেছে যে এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা এটি “ক্ষুব্ধ” হয়েছিল এবং জোর দিয়েছিলেন যে “সহকর্মীরা সাংবাদিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন এবং ঘটনার সাথে সাথে ঘটনার বিষয়ে প্রতিবেদন করছেন।”
এটি ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের ইস্রায়েলের লেবেলকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে উড়িয়ে দিয়েছে “প্রায়শই যাচাইযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।”
সাংবাদিকরা ছাড়াই বর্ডারস (আরএসএফ) “ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা স্বীকৃত হত্যার” নিন্দা জানিয়েছে।
প্রেস ফ্রিডম ক্যাম্পেইন গ্রুপ এএফপিকে বলেছিল যে তিনি “গাজা স্ট্রিপের অন্যতম বিখ্যাত সাংবাদিক (এবং) ইস্রায়েলের দুর্ভোগের কণ্ঠস্বর গাজায় ফিলিস্তিনিদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।”
আরএসএফ ইস্রায়েলি অভিযোগকে “ভিত্তিহীন” বলে অভিহিত করেছে।
“(রবিবারের) ইচ্ছাকৃত আক্রমণে, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে পরীক্ষিত একটি পরিচিত পদ্ধতি পুনরুত্পাদন করেছে, বিশেষত আল-জাজিরা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে,” আরএসএফ গত বছরের 31 জুলাই দুটি সাংবাদিককে হত্যার অভিযোগ তুলে বলেছিল।
ইস্রায়েল সেই পুরুষদের মধ্যে একজনকেও সন্ত্রাসী ইসমাইল আল-গৌল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
আরএসএফ অন্যান্য দেশগুলিকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের সংঘাতের অঞ্চলে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য জোর দেওয়ার জন্য বৈঠক করা উচিত।
“ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীকে থামানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দৃ strong ় পদক্ষেপ ছাড়াই … আমরা মিডিয়া পেশাদারদের আরও বেশি বিচারপতি হত্যার সাক্ষী হতে পারি,” এই দলটি বলেছে।
মিডিয়া অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কমিটি টু রক্ষ সাংবাদিকদের সমালোচনায় যোগ দিয়েছিল।
এএফপিকে বলেছেন, “সাংবাদিকরা বেসামরিক। তাদের কখনই যুদ্ধে লক্ষ্য করা উচিত নয়। এবং এটি করা যুদ্ধের অপরাধ।”
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছ থেকে সোমবার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।
একটি ইংরেজী ভাষার টুইটে, বিরোধী দলের নীল ও হোয়াইট-ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টির চেয়ারম্যান বেনি গ্যান্টজ এই ধর্মঘটকে রক্ষা করেছিলেন।
প্রাক্তন-আইডিএফ-এর কর্মী এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্যান্টজ ঘোষণা করেছিলেন, “সত্যিকারের সাংবাদিকরা কঠোর নৈতিক ও পেশাদার মানকে সমর্থন করে-এবং সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত।”
“হামাস সন্ত্রাসীরা এবং তাদের সহযোগী, ‘সাংবাদিকরা’ সহ যারা October অক্টোবর ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিলেন এবং আনন্দের সাথে এই জবাইয়ের চিত্রায়িত করেছিলেন – তা দৃ determined ়তার সাথে শিকার করা এবং নির্মূল করা উচিত,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।
শরীফের মৃত্যুর বিষয়ে গাজান মিডিয়া রিপোর্টের পরে, আইডিএফ তাকে হত্যা করে এমন একটি ধর্মঘট চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছিল যে তিনি একজন “সাংবাদিকের আড়ালে সন্ত্রাসবাদী কাজ করছেন।”
আইডিএফ উল্লেখ করেছে যে অক্টোবরে, এটি গাজায় জব্দ করা নথি প্রকাশ করেছে যে এটি বলেছে যে “দ্ব্যর্থহীনভাবে” শরীফের “হামাসের সাথে সামরিক অধিভুক্তি” নিশ্চিত করেছে। এ সময় সামরিক বাহিনী জানায়, শরীফ একটি রকেট-লঞ্চিং স্কোয়াডের প্রধান ছিলেন এবং হামাসের পূর্ব জাবালিয়া ব্যাটালিয়নের একটি অভিজাত নুখবা ফোর্স সংস্থার সদস্য ছিলেন।
একটি প্রেস ফ্রিডম গ্রুপ এবং জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ এর আগে সতর্ক করেছিলেন যে গাজা থেকে তার প্রতিবেদনের কারণে শরীফের জীবন বিপদে পড়েছিল। জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপুরেউর আইরিন খান গত মাসে দাবি করেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের অভিযোগ অসমর্থিত ছিল।
আল জাজিরা ইস্রায়েলের অভিযোগকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে এবং এটিকে গাজা উপত্যকায় আল জাজিরার কর্মীদের নিয়মিতভাবে টার্গেট করার অভিযোগ করেছে।
এটি আক্রমণটিকে বলেছিল যা শরীফকে “ইস্রায়েলি দখলদারিত্বের প্রকাশের কণ্ঠকে নীরব করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা” হত্যা করেছিল এবং শরীফকে “গাজার অন্যতম সাহসী সাংবাদিক” হিসাবে বর্ণনা করেছে।
আল জাজিরা আরও বলেছিলেন যে এটি “বারবার উস্কানির পরে এবং একাধিক ইস্রায়েলি কর্মকর্তা এবং মুখপাত্রদের দ্বারা নির্ভীক সাংবাদিক আনাস আল-শরীফ এবং তার সহকর্মীদের টার্গেট করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।”
এদিকে, এই ধর্মঘটে নিহতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াগুলির জন্য সোমবার গাজানরা জড়ো হয়েছিল, শিফা হাসপাতালের উঠোনে বোমা ফেলা ভবনগুলির মধ্যে কয়েক ডজন দাঁড়িয়ে আছে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে।
তাদের মুখগুলি উন্মুক্ত করে সাদা কাণ্ডে জড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলি শোকের দ্বারা তাদের কবরগুলিতে সংকীর্ণ গলিগুলির মাধ্যমে বহন করা হয়েছিল, নীল সাংবাদিকদের ফ্লাক জ্যাকেট পরা পুরুষ সহ।
তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে এপ্রিল মাসে লেখা একটি মরণোত্তর বার্তা সোমবার সকালে তার অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে তাকে নিঃশব্দ করা হয়েছে এবং লোকদের “গাজা ভুলে যাবেন না” অনুরোধ করা হয়েছিল।
স্থানীয় সাংবাদিকদের মতে যারা তাকে চিনতেন, শরীফ তার কেরিয়ারের শুরুতে হামাস যোগাযোগ অফিসের সাথে কাজ করেছিলেন, যেখানে ফাতাহ-নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সহিংসভাবে উৎখাত করার পরে ২০০ 2007 সাল থেকে গাজার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগকারী সন্ত্রাস গোষ্ঠীর দ্বারা আয়োজিত ইভেন্টগুলি প্রচার করার জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল।
আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের ইস্রায়েল দ্বারা গাজা ভ্রমণ থেকে বিরত করা হয়, সামরিক বাহিনীর সাথে মাঝে মাঝে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ ব্যতীত।
ইস্রায়েল গাজা শহরকে পুরোপুরি বিজয়ী করার এবং দক্ষিণমুখী প্রায় 1 মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের বর্তমানে সেখানে অবস্থানরত প্রায় 1 মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরিত করে, তার নিকটতম মিত্রদের সহ আন্তর্জাতিক আওয়াজ আঁকানোর পরিকল্পনার অনুমোদনের কয়েকদিন পরেই এই ঘটনাটি এসেছিল।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।
ইস্রায়েল এবং আল জাজিরা বছরের পর বছর ধরে একটি বিতর্কিত সম্পর্ক রেখেছিল, ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ গত বছর দেশে কঠোর সমালোচনামূলক চ্যানেল নিষিদ্ধ করেছে এবং এর অফিসগুলিতে অভিযান চালিয়েছে, যার বিরুদ্ধে এটি সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ করেছে।
কাতার, যা আংশিকভাবে আল জাজিরার জন্য অর্থায়ন করে, বছরের পর বছর ধরে হামাস রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য একটি অফিসের আয়োজন করেছে এবং ইস্রায়েল এবং সন্ত্রাস গোষ্ঠীর মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার জন্য ঘন ঘন স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
স্যাম সোকল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।