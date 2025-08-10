ইস্রায়েল ইউএন সুরক্ষা কাউন্সিলে ভারী সমালোচিত হওয়ায় নেতানিয়াহু গাজা পরিকল্পনা রক্ষা করেছেন

জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূতরা গাজা সিটির “নিয়ন্ত্রণ” করার ইস্রায়েলের পরিকল্পনার নিন্দা করেছেন কারণ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জোর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ শেষ করার “সেরা উপায়”।
নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে এক সংবাদ সম্মেলনের সময়, “মিথ্যা কথা বলা” করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, ইস্রায়েলি নেতা বলেছিলেন যে পরিকল্পিত আক্রমণটি “মোটামুটি দ্রুত” সরে যাবে এবং “হামাস থেকে মুক্ত গাজা” করবে।
তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে গাজায় অনুষ্ঠিত ইস্রায়েলি জিম্মিরা ছিল “একমাত্র ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে থাকা” এবং ইস্রায়েলকে অনাহারে গাজানদের অস্বীকার করা অস্বীকার করা হয়েছিল।
এদিকে, ইস্রায়েল জাতিসংঘের (ইউএন) সুরক্ষা কাউন্সিলের জরুরি সভায় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্যরা এই পরিকল্পনাকে “আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের” ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল।
ডেনমার্ক, গ্রীস এবং স্লোভেনিয়ার পাশাপাশি তারা এই পরিকল্পনাটি বিপরীত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, যোগ করে এটি “জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন এবং তাদের জীবনকে আরও বিপন্ন করার ঝুঁকি নিয়ে সুরক্ষিত করার জন্য কিছুই করবে না”।
অন্যান্য কাউন্সিলের সদস্যরা একই রকম বিপদ প্রকাশ করেছেন। চীন গাজার জনগণের “সম্মিলিত শাস্তি” কে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছে, এবং রাশিয়া “শত্রুতাগুলির বেপরোয়া তীব্রতা” এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল।
জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিরোস্লাভ জেনকা বৈঠকে বলেছেন: “যদি এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করা হয় তবে তারা সম্ভবত গাজায় আরও একটি বিপর্যয় ঘটাবে, অঞ্চলজুড়ে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আরও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসের কারণ হবে।”
তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে রক্ষা করেছিল, রাষ্ট্রদূত ডরোথি শিয়া বৈঠককে বলেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিম্মিদের মুক্ত করতে এবং যুদ্ধ শেষ করতে “অক্লান্তভাবে” কাজ করে যাচ্ছিল, এবং সভাটি এই প্রচেষ্টাগুলিকে ক্ষুন্ন করেছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে যুদ্ধ “আজ শেষ হতে পারে যদি হামাস জিম্মিদের যেতে দেয়”, এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যদের “ইস্রায়েলকে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত” করার জন্য বৈঠকের সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি যে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “প্রদর্শনীভাবে মিথ্যা”।
হাজার হাজার বিক্ষোভকারীও ইস্রায়েল জুড়ে রাস্তায় নেমেছে ইস্রায়েলের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য, ভয়ে এটি জিম্মিদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে।
নেতানিয়াহু তার প্রেসারে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) গাজা শহরে “দুটি অবশিষ্ট হামাস দুর্গ” এবং আল-মাওয়াসীর আশেপাশের একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল ভেঙে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
তিনি গাজায় সহায়তা বাড়ানোর জন্য একটি তিন-পদক্ষেপের পরিকল্পনারও রূপরেখাও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে মানবিক সহায়তা বিতরণের জন্য নিরাপদ করিডোর এবং ইস্রায়েলি বাহিনী এবং অন্যান্য অংশীদারদের দ্বারা আরও বায়ু ড্রপগুলি নির্ধারণ করা।
এর মধ্যে বিতর্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েলি-সমর্থিত গাজান হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) দ্বারা পরিচালিত নিরাপদ বিতরণ পয়েন্টগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এই মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘ জানিয়েছিল যে জিএইচএফ যখন সহায়তা বিতরণ সাইট স্থাপন করেছিল, তখন মে মাসের শেষের দিকে 1,373 ফিলিস্তিনিদের খাবার চাইছিল।
নেতানিয়াহু দাবি করেছেন যে হামাস “হিংস্রভাবে এইড ট্রাকগুলি লুট করেছিলেন”, এবং জিএইচএফ সাইটগুলিতে নিহত ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, “হামাস দ্বারা প্রচুর গুলি চালানো হয়েছিল”।
গাজায় বাকি ইস্রায়েলি জিম্মিদের সম্পর্কে জানতে চাইলে – যাদের মধ্যে ২০ জন এখনও বেঁচে আছেন বলে মনে করা হয় – নেতানিয়াহু বলেছিলেন “আমরা যদি কিছু না করি তবে আমরা তাদের বের করে আনব না”।
ইস্রায়েলি নেতা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও লক্ষ্য নিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে এটি হামাস প্রচারে কিনেছিল। তিনি গাজায় অপুষ্টির শিশুদের কয়েকটি ছবি লেবেল করেছিলেন যা বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রের সামনের পৃষ্ঠাগুলিতে “জাল” হিসাবে চালিত হয়েছে।
পুরো যুদ্ধ জুড়ে, ইস্রায়েল আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় অবাধে রিপোর্ট করতে দেয়নি। তবে নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনীকে বিদেশী সাংবাদিকদের আনতে বলার নির্দেশিকা দু’দিন ধরে ছিল।
শনিবার থেকে গাজায় অনাহার ও অপুষ্টির ফলে পাঁচ জন মারা গেছেন, হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে মোট সংখ্যা ২১7 জন মারা গেছে।
এটি আরও বলেছে যে ২০২৩ সাল থেকে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের ফলে মোট, 000১,০০০ এরও বেশি লোক মারা গেছে।
সে বছর October অক্টোবর দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার জবাবে ইস্রায়েল আক্রমণ চালিয়েছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।
অতীতে, হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যানগুলি সংঘাতের সময়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত এবং জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি নির্ভরযোগ্য হিসাবে দেখা হত।