ইস্রায়েল ইরানের উপর ম্লান আক্রমণ, উত্সাহিত প্রতিশোধ, সর্বকালের যুদ্ধের আশঙ্কা শুরু করেছে

ইরান শুক্রবার গভীর রাতে ইস্রায়েলের উপর একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যারেজ চালু করেছিল, একই দিনে ইস্রায়েলি প্রচারের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল যা ইরানের সামরিক নেতৃত্বের উপরের শিখরগুলি তার পারমাণবিক ও সামরিক অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির সাথে মুছে ফেলেছিল।

দীর্ঘকালীন বিরোধীদের মধ্যে এক্সচেঞ্জগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল – একটি দীর্ঘায়িত সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে এবং আশঙ্কা করে যে আমেরিকা মধ্য প্রাচ্যের অন্য একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।

ইস্রায়েলের তীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য লিপ্ত হওয়ার কারণে জেরুজালেম এবং তেল আভিভে সাইরেনগুলি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, রাতের সময়ের আকাশের সাথে হলুদ ফেটে আলোকিত হয়েছিল। একাধিক বিস্ফোরণের বাস-ড্রাম বিটটি প্রতিবেশী জর্দানের মতো অনেক দূরে শোনা যেতে পারে।

তেল আভিভের সম্প্রচারগুলি বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্টের অভ্যন্তরে আগুনের সাথে একটি আবাসিক টাওয়ার দেখিয়েছিল, অন্য ভিডিওতে শহরের কেন্দ্রীয় অংশে বেশ কয়েকটি বিল্ডিং এবং খালি চৌরাস্তাগুলিতে পড়ে থাকা ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ধোঁয়া দেখানো হয়েছে।

ইরানের ভিডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত আগুন এবং তেহরানের বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবনের দৃশ্যমান ক্ষতি চিত্রিত করেছে। অন্যরা পুরো বিল্ডিংগুলি ধসে পড়েছে, রাস্তায় ধ্বংসস্তূপ কার্পেট করে। একটি চিত্র-টাইমস এর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি-একটি রক্তাক্ত শিশুকে একটি ধ্বংসাবশেষ covered াকা মেঝেতে শুয়ে আছে।

ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৪০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছেন এবং উদ্ধারকারী ক্রুরা মধ্য ইস্রায়েলে নয়টি রিপোর্ট ইমপ্যাক্ট সাইট পরীক্ষা করছেন। ইরানে নিউজ আউটলেটগুলি ইস্রায়েলের হামলায় 78 জন মৃত এবং 320 জনেরও বেশি আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে, যা আবাসিক অঞ্চলেও আঘাত করেছিল।

প্যালেস্তিনি কর্তৃপক্ষের সরকারী নিউজ সার্ভিস ওয়াফা জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় পশ্চিম তীরের শহর হেবরনের নিকটে পড়েছিল এমন একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে তিন শিশু সহ কমপক্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছেন। ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী, যা বলেছিল যে এই অঞ্চলে যে ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছিল তা ইয়েমেন থেকে এসেছে, “কোনও ইন্টারসেপ্টর চালু করা হয়নি।”

ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস এক বিবৃতিতে বলেছে যে ইরানি বাহিনী ইস্রায়েলে কয়েক ডজন লক্ষ্য, সামরিক কেন্দ্র এবং এয়ারবেসগুলির বিরুদ্ধে ক্রাশ এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করেছে।

ইরানের সুপ্রিম নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “তারা এটি শুরু করেছে এবং এখন তারা একটি যুদ্ধ শুরু করেছে,” ইস্রায়েলকে মারাত্মক পরিণতি ছাড়াই “হিট-এন্ড-রান” হামলা বলে অভিহিত করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

“ইরানি জাতিকে অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আমাদের প্রতিক্রিয়া অর্ধ-পরিমাপ করা হবে না।”

ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ বলেছেন, ইস্রায়েলে নাগরিক জনসংখ্যার ঘনত্বে ক্ষেপণাস্ত্র গুলি চালানোর সাহস করার পরে ইরান লাল রেখাগুলি অতিক্রম করেছে। “

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইস্রায়েল আমাদের জন্য ইসলামিক শাসনের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকিকে ব্যর্থ করার জন্য কাজ করেছিল, “আরও যোগ করে,” আরও কিছু চলছে। সরকার তাদের কী আঘাত করবে তা সরকার জানে না, বা কী তাদের আঘাত করবে। ”

ইস্রায়েল একটি যৌগিক অভিযান চালু করেছে যা প্রায় 200 টি যুদ্ধবিমান এবং ড্রোন জড়িত করে 100 টিরও বেশি পারমাণবিক সাইট, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা এবং দেশজুড়ে অন্যান্য সামরিক অঞ্চল, নাটানজ সহ ইরানের মূল পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ সুবিধার বাড়ি – কেরমানশাহ, তাবরিজ এবং ইসফাহান সহ।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইস্রায়েলের অভিযানের প্রশংসা করেছেন, এটি এবিসি নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে “দুর্দান্ত” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইরানের নেতৃত্ব কোনও নতুন পারমাণবিক চুক্তির বিষয়ে আলোচনা না করলে আরও হামলার সতর্কতা আসবে।

“আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত হয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা তাদের একটি সুযোগ দিয়েছি এবং তারা এটি গ্রহণ করেনি They তারা কঠোরভাবে আঘাত পেয়েছিল, খুব শক্ত হয়ে গেছে। আপনি যতটা আঘাত হানতে যাচ্ছেন ততই তারা আঘাত পেয়েছিল And এবং আরও অনেক কিছু আসার আছে। আরও অনেক কিছু।”

ইরানের রাজধানীর মধ্য, উত্তর -পূর্ব এবং উত্তর -পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে বিস্ফোরণে বিস্ফোরণের সাথে সাথে বিস্ফোরণগুলি তেহরানকে দোলা দিতে শুরু করে।

শুক্রবার তেহরানে ইস্রায়েলি বিরোধী সমাবেশে ইরানি বিক্ষোভকারীরা ইরানি ও ফিলিস্তিনি পতাকা ধরে রেখেছে। (বাহিদ সালেমি / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের প্রচারটি ছিল “যুদ্ধের ঘোষণা”, জাতিসংঘকে একটি চিঠিতে যোগ করা – এবং পরে তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছিল – যে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলকে “অবিলম্বে এই সমস্যাটি সমাধান করা উচিত।”

ধর্মঘটগুলি ইরানের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বের জন্য এক বিধ্বংসী আঘাত এবং ইস্রায়েলের গোয়েন্দা অনুপ্রবেশের একটি বিক্ষোভ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, তাদের বাড়িতে ইরানের চেইন অফ কমান্ডের সিনিয়র সদস্যদের আঘাত করে।

ইরানি রাজ্য এবং স্থানীয় গণমাধ্যম ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের প্রধান জেনারেল জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে; মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি, ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পসের কমান্ডার; মেজর জেনারেল গোলাম আলী রশিদ, একজন আইআরজিসি কমান্ডার যিনি সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় সদর দফতরের প্রধান; এবং ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস কর্পসের মহাকাশ বাহিনীর প্রধান আমির আলী হাজিজাদেহ। সেমিওফিশিয়াল ইরানি আউটলেট প্রেস টিভি জানিয়েছে, প্রবীণ পারমাণবিক বিজ্ঞানী ফেরিডুন আব্বাসি, আবদোলহামিদ মিনৌচার এবং মোহাম্মদ-মেহেদী তেহরাঞ্চিও নিহত ছিলেন।

আলী, একজন বাসিন্দা লক্ষ্যযুক্ত সাইটগুলির মধ্যে কয়েক থেকে দূরে বসবাসকারী বাসিন্দা যারা হয়রানি এড়াতে কেবল তার প্রথম নাম দিয়েছিল, তিনি যখন তাঁর চারপাশে বিশাল বিস্ফোরণ শুনে প্রার্থনা করছিলেন।

“মেঝে কাঁপতে শুরু করল, তাই আমি প্রার্থনা বন্ধ করে বাইরে চলে গেলাম,” তিনি বলেছিলেন। তিনি রাস্তায় নেমে গিয়ে ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছিলেন, লোকেরা রাস্তায় চিৎকার করছে।

পরে ইস্রায়েলের মোসাদ সহ এক কর্মকর্তা ইস্রায়েলের ইস্রায়েলি ডেইলি নিউজপেপার টাইমস অফ ইস্রায়েলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে গুপ্তচর সংস্থা অস্ত্র ব্যবস্থা বহনকারী যানবাহন পাচার করেছিল এবং অভিযানের আগে ইরানে একটি গোপন বিস্ফোরক ড্রোন ঘাঁটি তৈরি করেছিল। এই কর্মকর্তা আরও যোগ করেছেন যে বিস্ফোরক ড্রোনগুলির ঝাঁকুনি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চারকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়েছিল ইরানের ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার ক্ষমতাকে পঙ্গু করার জন্য।

ইরানি পারমাণবিক শক্তি সংস্থার মুখপাত্র বেহরুজ কমলভন্দী রাষ্ট্রীয় টিভিতে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে নাটানজের ক্ষতি “অতিমাত্রায়” ছিল। তিনি যোগ করেছেন যে কোনও বাহ্যিক দূষণ ছিল না।

শুক্রবার তেহরানে শুক্রবারের নামাজের পরে প্রয়াত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির প্রতিকৃতিতে ইরানি উপাসকরা ইস্রায়েলি বিরোধী সমাবেশে অংশ নেন। (বাহিদ সালেমি / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ইরানের নেতৃত্ব জানিয়েছেন শুক্রবারের আক্রমণগুলি কেবল তাদের প্রতিশোধের সূচনা ছিল।

তবুও এটি স্পষ্ট নয় যে তেহরান কীভাবে সেই হুমকিতে ভাল করতে পারে। অতীতে, এটি লেবানন, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক এবং গাজায় মিলিশিয়া এবং সহানুভূতিশীল সরকারগুলির একটি নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করতে পারে যা সম্মিলিতভাবে “প্রতিরোধের অক্ষ” হিসাবে পরিচিত ছিল।

তবে গত ২০ মাস ধরে ইস্রায়েলকে পদ্ধতিগতভাবে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে পঙ্গু করে দেখেছে, অন্যদিকে ইরানের মিত্র সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাশার আসাদের পতনের ফলে তেহরানকে ইস্রায়েলের সীমান্তের একটি অংশকে অস্বীকার করা হয়েছে; এর ইরাকি মিলিশিয়া মিত্ররা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একটি কম প্রোফাইল রেখেছে এবং হামাস এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ গাজায় তাদের নিজস্ব বিস্তৃত আক্রমণাত্মক মুখোমুখি হচ্ছে। এবং ইরান এবং ইয়েমেনের হাউথিসের পূর্ববর্তী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যারেজগুলি ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষায় খুব কম প্রভাব ফেলেছিল।

প্রাথমিক ইস্রায়েলি হামলার কয়েক ঘন্টা পরে, ভিড় তেহরানের রাস্তায় প্রবাহিত হয়েছিল, প্রতিশোধের আহ্বান জানিয়েছে এবং “ইস্রায়েলে মৃত্যু। আমেরিকাতে মৃত্যু।” অন্যরা গ্যাস স্টেশন এবং সুপারমার্কেটের আগে সারিবদ্ধভাবে কুইন করে, তারা কী ভাবেন যে দীর্ঘ যুদ্ধ হবে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইরানি ড্রোনস ইস্রায়েলে যাওয়ার পথে, জর্দান নাগরিকদের বাড়ির অভ্যন্তরে রাখতে এবং উন্মুক্ত অঞ্চলগুলি এড়াতে সতর্ক করেছিল। পরে, সাইরেনগুলি আম্মানে শোনা গিয়েছিল, এমনকি তাদের সাথে দেখা করার জন্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এবং ইন্টারসেপ্টররা জর্ডানের রাজধানীর উপরে আকাশে দেখা যেতে পারে। জর্দানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জর্ডানের জোড় জর্ডানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জর্ডানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জর্ডানের সামরিক বাহিনীতে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে, জর্ডানের জেটস দেশের আকাশসীমা দিয়ে উড়ন্ত কিছু প্রজেক্টিল গুলি চালাতে ঝাঁকুনি দিয়েছে।

ধর্মঘটের প্রাথমিক ঘন্টাগুলিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইস্রায়েলের আক্রমণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদেরকে “একতরফা পদক্ষেপ” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যা ইস্রায়েল বিশ্বাস করেছিল “তার আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।”

তবে সেই বার্তাটি সম্ভবত ট্রাম্পের বক্তব্য দ্বারা আলোচনার অব্যাহত রাখার জন্য ইরানের নেতৃত্বের উপর চাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

“I gave Iran chance after chance to make a deal. I told them, in the strongest of words, to ‘just do it,’ but no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn’t get it done… They are all DEAD now, and it will only get worse!” ট্রাম্প একটি সত্য সামাজিক পোস্টে লিখেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, “কিছুই অবশিষ্ট থাকার আগে ইরানকে অবশ্যই একটি চুক্তি করতে হবে।”

মার্কিন কর্মকর্তা, খাঁটি কথা বলার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে টাইমসকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি ধর্মঘটের পরে ইস্রায়েলি অভিযানের সাফল্য এবং তেহরানে হতাশার পরে ইস্রায়েলি ধর্মঘটের পরে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে ইরানীরা পৌঁছেছিল। তবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কী বাকী থাকবে তা স্পষ্ট নয়, এই কর্মকর্তা যোগ করেছেন।

“এটি ভেঙে ফেলা কঠিন হবে,” এই কর্মকর্তা ফিসাইল উপাদান থেকে ওয়ারহেডগুলিতে স্প্রিন্টের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, “আপনার যদি পারমাণবিক অবকাঠামো না থাকে তবে।”

নেতানিয়াহু একটি টেলিভিশনের ভাষণে ইরানি জনগণের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এখন তাদের দমনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে উঠার সময় এসেছে। “এটি আপনার সামনে দাঁড়ানোর এবং আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবার সুযোগ Nemen মহিলা, জীবন, স্বাধীনতা – জ্যান, জেনডেগি, আজাদে, ” নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের স্লোগান নিয়োগ করে।

মার্কিন নৌবাহিনী ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলার প্রত্যাশায় এর কিছু বাহিনীকে প্রতিস্থাপন করেছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে কথা বলার দুই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইউএসএস টমাস হুডনারকে গাইডযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারীকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং হোয়াইট হাউস কর্তৃক অনুরোধ করা হলে অন্য ধ্বংসকারীকে উপলব্ধ করা হয়েছিল।

ইস্রায়েলের অভিযান আঞ্চলিক দেশগুলির নিন্দার এক ভেলা উত্সাহিত করেছিল। সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রক “ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের বিরুদ্ধে জঘন্য ইস্রায়েলি হামলার নিন্দা করেছে।”

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে মার্কিন ও ইরানের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ওমান বলেছেন, আক্রমণগুলি “অগ্রহণযোগ্য এবং চলমান আক্রমণাত্মক আচরণ যা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার ভিত্তিগুলিকে ক্ষুন্ন করে।”

এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস “গভীর সংঘাতের মধ্যে বংশোদ্ভূত” এড়াতে “সর্বাধিক সংযম” করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে এখনও কূটনীতির সুযোগ রয়েছে।

“দু’মাস আগে আমি দিয়েছি ইরান ‘একটি চুক্তি করার’ জন্য একটি 60 দিনের আলটিমেটাম। তাদের এটা করা উচিত ছিল! আজ 61১ দিন, “তিনি সত্য সামাজিক সম্পর্কিত একটি পোস্টে লিখেছিলেন।

“আমি তাদের কী করব তা বলেছিলাম, তবে তারা কেবল সেখানে যেতে পারেনি। এখন তাদের কাছে সম্ভবত দ্বিতীয় সুযোগ রয়েছে!”

টাইমস স্টাফ লেখক মাইকেল উইলনার ওয়াশিংটনের এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।