ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের সতর্ক করে; 12 -দিনের যুদ্ধের স্ব -উত্সাহটি পুনরাবৃত্তি হয় না/যদি কোনও ভুল হয় তবে উত্তরটি আগের চেয়ে অনেক বেশি বেশি চূর্ণবিচূর্ণ
অনলাইনে সংবাদ সংস্থা অনুসারে, সশস্ত্র বাহিনী সাধারণ সদর দফতরতিনি মার্কিন ও ইস্রায়েলকে ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

জামারানের মতে, August আগস্ট উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীদের পাঠ্য হ’ল আজাদেগান সরফাজের প্রত্যাবর্তনের বার্ষিকী:

সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা, ২ August শে আগস্টের দুর্দান্ত ও বৃহত বার্ষিকীর বার্ষিকীতে, ভালামকামের শহীদদের শহীদদের কাছে মাথা নত করে ইসলামী স্বদেশের বাহুতে মাথা নত করেছিলেন।

এই আশীর্বাদযুক্ত বার্ষিকী মহাকাব্যগুলি এবং এই বীরত্বপূর্ণ, প্রাদেশিক এবং ভিজ্যুয়াল জাতির বাচ্চাদের ত্যাগের স্মরণ করিয়ে দেয়; মুক্তিদাতা যারা তাদের অনন্য সহনশীলতা এবং সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অধ্যবসায়ের সাথে বন্দীদশার রিংগুলিকে ইরানী জাতির ক্রোধ এবং ইচ্ছার জ্বলন্ত শিখায় রূপান্তরিত করেছিলেন এবং এই জলের শত্রুদের একটি অবিস্মরণীয় পাঠ দিয়েছিলেন।

ইসলামিক বিপ্লবের গৌরবময় ইতিহাস, উত্থান -পতনে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গর্বিত মহাকাব্য এবং বিজয় তৈরিতে ইরানি বিশ্বাসের অনেক সোনার পাতা এবং অতুলনীয় উদ্যোগ রেকর্ড করেছে। এই গৌরব হ’ল ক্ষমতার সমস্ত নেতাদের এবং আধিপত্য ব্যবস্থার শক্তির জন্য একটি বিস্তৃত শিক্ষা; কারণ এই বীরত্বপূর্ণ জাতি, তার জ্ঞানী, জ্ঞানী এবং সাহসী নেতৃত্বের সাথে প্রমাণ করেছে যে কোনও শক্তি শক্তি এবং তাঁর মহত্ত্বের জন্য হুমকির ভাষায় কথা বলতে পারে না।

বিশ্বব্যাপী অহংকারটি তার অতীত পরাজয় থেকে শিখেনি এবং 46 বছর পরে, আবার নকল, বন্য ও জায়নিস্ট শাসন ব্যবস্থার সহযোগিতায় – এই অঞ্চলে এই উত্সর্গীকৃত এবং প্রক্সি শক্তি – ইসলামিক ইরানের বিরুদ্ধে ধর্ষণ শুরু করেছিল। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক, রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতদের ভর্তি করে এই নোংরা ষড়যন্ত্রের ফলাফল তাদের একটি বিপর্যয়, অপমান এবং লজ্জা ছাড়া আর কিছুই এনেছিল না।

সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা আবারও ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে অপরাধী আমেরিকা, দুষ্ট এবং এর জায়নিবাদী সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। কারণ যে কোনও গণনামূলক ভুল এবং দুষ্ট পদক্ষেপের ক্ষেত্রে, 12 -দিন আরোপিত যুদ্ধে সংযমের ফলে নতুন বিস্ময়কর এবং আরও চূর্ণবিচূর্ণ এবং আরও চূর্ণবিচূর্ণ ব্যবস্থাগুলির মুখোমুখি হবে।

