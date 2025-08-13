You are Here
ইস্রায়েল এবং রাশিয়াকে সংঘাতের অঞ্চলে যৌন সহিংসতার রাষ্ট্র দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে
News

ইস্রায়েল এবং রাশিয়াকে সংঘাতের অঞ্চলে যৌন সহিংসতার রাষ্ট্র দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে


রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসকে একটি সতর্কতা দিয়েছেন ইস্রায়েল এবং রাশিয়া যদি দু’দেশের সুরক্ষার পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীকে সংঘাতের অঞ্চলে যৌন সহিংসতার অপরাধী হিসাবে দৃ strongly ়ভাবে সন্দেহযুক্ত দেশগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মঙ্গলবার (১২/৮/২০২৫) জাতিসংঘের স্মরণে জাতিসংঘ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে নথিভুক্ত হওয়া যৌন সহিংসতার কিছু নিদর্শন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের পরে প্রকাশিত হয়েছিল, ” রয়টার্স যেমন রিপোর্ট আল জাজেরা


সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত যৌন সহিংসতা সম্পর্কিত জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলকে তার বার্ষিক প্রতিবেদনে, গুতেরেস বলেছিলেন, ইস্রায়েল এবং রাশিয়াকে পরের বছর “ধর্ষণের নিদর্শন বা যৌন সহিংসতার অন্যান্য ধরণের জন্য দায়বদ্ধ বলে সন্দেহ করা হয়েছিল” এমন দলগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ইস্রায়েলের কাছে তাঁর স্মরণে গুতেরেস বলেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা লঙ্ঘন এবং বাসিন্দাদের সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন ফিলিস্তিন কিছু কারাগারে, আটক কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটিতে।

গুতেরেস লিখেছেন, “জাতিসংঘের নথিভুক্ত মামলাগুলি যৌনাঙ্গে সহিংসতা, দীর্ঘায়িত নগ্ন জবরদস্তি এবং নগ্ন অনুসন্ধানগুলির মতো যৌন সহিংসতার নিদর্শনগুলি দেখায় যা বারবার মোটামুটি এবং অবজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হয়,” গুতেরেস লিখেছেন।

ইস্রায়েল যিনি জাতিসংঘের তদারকিতে অ্যাক্সেস প্রত্যাখ্যান করেছেন তারা জায়নিস্ট দেশগুলির পক্ষে তার সেনাবাহিনী দ্বারা যৌন সহিংসতার ধরণ, প্রবণতা এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন করে তোলে। গুতেরেস যুদ্ধাপরাধী সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সরকারকেও যৌন সহিংসতার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের তাত্ক্ষণিক সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং সময়ের সাথে আবদ্ধ নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলি গ্রহণ ও সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল। “

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, এর মধ্যে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ, সুস্পষ্ট আদেশ এবং সামরিক ও সুরক্ষা বাহিনীর জন্য নীতিশাস্ত্রের কোডের তদন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যা যৌন সহিংসতা নিষিদ্ধ করে, পাশাপাশি জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা ছাড়াই অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মার্চ মাসে, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা জাতিসংঘের দ্বারা সমর্থিত ইস্রায়েলকে “যৌন সহিংসতা, প্রজনন এবং অন্যান্য লিঙ্গ -ভিত্তিক সহিংসতা পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করার জন্য” অভিযুক্ত করে।


লোড হচ্ছে …





Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts