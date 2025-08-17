ইস্রায়েল কি পেজেশকিয়ানকে চেষ্টা করেছিল এবং অভিযুক্ত করেছিল? | জেরুজালেম পোস্ট
ইরানের এক প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে ইরানি জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকে একটি আইডিএফ ধর্মঘট পেজেশকিয়ানদের জীবনের প্রচেষ্টা ছিল।
ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসউদ পেজেশকিয়ান ইরানের তেহরানে ইরান নৌবাহিনীর সদস্যদের সাথে বৈঠকের সময় বক্তব্য রাখেন, মে 17, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: ইরানের রাষ্ট্রপতি ওয়েবসাইট/ওয়ানা (ওয়েস্ট এশিয়া নিউজ এজেন্সি)/রয়টার্সের মাধ্যমে হ্যান্ডআউট)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট::