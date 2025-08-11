You are Here
ইস্রায়েল গাজায় আল জাজিরা সাংবাদিকদের হত্যা করেছে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

ইস্রায়েল গাজায় আল জাজিরা সাংবাদিকদের হত্যা করেছে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

আইডিএফ আনাস আল-শরীফকে লক্ষ্য করে স্বীকার করেছে, দাবি করেছে যে তিনি একজন “হামাস সন্ত্রাসবাদী কোষ” এর প্রধান ছিলেন

গাজার একটি সাংবাদিক শিবিরে ইস্রায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে পাঁচ জন আল জাজিরার কর্মী নিহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ছিলেন আনাস আল-শরীফ, একজন সুপরিচিত সংবাদদাতা, যিনি স্থানীয় মানবিক সংকট সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনের জন্য স্বীকৃত হয়েছিলেন।

রবিবার সন্ধ্যায় হামলাটি ঘটেছিল, যখন ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজার আল-শিফা হাসপাতালের মূল গেটের বাইরে একটি তাঁবুতে আঘাত করেছিল। কাতার -ভিত্তিক মিডিয়া আউটলেটটি তত্ক্ষণাত নিশ্চিত করেছে যে এর চার সাংবাদিক – আল -শরীফ, মোহাম্মদ কেরেকেহ, ইব্রাহিম জহর এবং মোহাম্মদ নুফালকে হত্যা করা হয়েছে। পরে এটি আরও যোগ করেছে যে ক্যামেরাম্যান মোমেন আলিয়াও ভুক্তভোগীদের মধ্যে ছিলেন এবং আরও দু’জন সহ মৃত্যুর সংখ্যা সাতটিতে নিয়ে এসেছিলেন।

এক্স-তে আল-শরীফের শেষ পোস্টে ইস্রায়েলি স্ট্রাইকগুলির একটি ভিডিওতে গাজা সিটিতে আঘাত করা হয়েছিল। তাকে হত্যা করার কয়েক মুহুর্ত আগে পোস্ট করা হয়েছে, মিসিভ বর্ণনা করেছেন “নিরলস বোমাবর্ষণ” ইস্রায়েলি যুদ্ধবিমান দ্বারা।

আল-শিফা হাসপাতালের কাছে একটি বিশাল বিস্ফোরণ শুনে আল জাজিরার প্রতিবেদক হানি মাহমুদ, একজন আল জাজিরার প্রতিবেদক।

“আমি আকাশকে আলোকিত করতে দেখেছি এবং এর পরেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যে এটি হাসপাতালের মূল গেটে সাংবাদিক শিবির ছিল,” তিনি লিখেছেন, আরও যোগ করেছেন যে ড্রোন স্ট্রাইকগুলি আঘাতের পরে আঘাত করেছে “শান্ত হয়ে” এবং সাংবাদিকরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল।


গাজা শহর দখলের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলে হাজার হাজার প্রতিবাদ

আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক আল জাজিরাকে বলেছিলেন যে আইডিএফ সম্ভবত তাঁবুটিকে সরাসরি টার্গেট করেছে।

ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী স্বীকার করেছে যে এটি আল-শারিফকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, দাবি করে যে তিনি হামাসের প্রধান ছিলেন “সন্ত্রাসী সেল” একজন প্রতিবেদকের ছদ্মবেশে অপারেটিং।

আল জাজিরা এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন, এগুলিকে একটি অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন “উস্কানির প্রচারণা” এর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে।

কমিটি টু প্রোটেকশন সাংবাদিকদের (সিপিজে) এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছে যে ইস্রায়েল সরবরাহ করেছে “কোন প্রমাণ” আল-শরীফ হামাসের সদস্য ছিলেন বলে দাবি সমর্থন করার জন্য।

“এটি এমন একটি প্যাটার্নের একটি অংশ যা আমরা ইস্রায়েলের কাছ থেকে দেখেছি … কয়েক দশক ধরে ফিরে যাচ্ছে যেখানে এটি সাংবাদিকদের হত্যা করে,” সিপিজে সিইও জোডি গিন্সবার্গ বলেছেন।

হামাসের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল, গাজার সরকারী মিডিয়া অফিস অনুসারে কমপক্ষে ২৩7 সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, আল জাজিরা একা ১০ জন কর্মী সদস্যকে হারিয়েছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts