ইস্রায়েল গাজায় এর বিকল্পগুলি ওজন করছে। এখানে 4 টি পরিস্থিতি রয়েছে

ইস্রায়েল অঞ্চলজুড়ে তার শত্রুদের নিয়ে গেছে তবে এখনও গাজা উপত্যকা থেকে তার সমস্ত জিম্মি ফিরিয়ে দিতে পারেনি। হামাস সামরিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মনে হয় তবে বিদ্রোহী আক্রমণ চালিয়ে গেছে। গাজা ধ্বংসস্তূপে রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি দুর্ভিক্ষে সরে যাচ্ছে, এবং দীর্ঘকাল ধরে চলমান যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে।
তাহলে আমরা এখান থেকে কোথায় যাব?
ইস্রায়েল এবং হামাস উভয়ই যুদ্ধ কীভাবে শেষ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তবে দুটি আমেরিকান প্রশাসনের মধ্যস্থতাকারীরা মিশর এবং কাতারের এখনও এই ফাঁকগুলি পূরণ করতে পারেনি। গাজার ২ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি, ইস্রায়েলি জিম্মি এবং তাদের পরিবারকে অকল্পনীয় ব্যয়ে যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য কমপক্ষে আরও দুটি পরিস্থিতি রয়েছে।
এখানে একটি কাছাকাছি চেহারা।
গাজার সম্পূর্ণ পুনঃব্যবস্থা
কয়েক দিন ধরে, ইস্রায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু দুই দশক আগে ইস্রায়েল সৈন্য ও বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করার পর প্রথমবারের মতো গাজার সম্পূর্ণ পুনঃব্যবহারের আদেশ দেওয়ার পথে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি তার সুরক্ষা মন্ত্রিসভার সাথে বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, সম্ভবত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।
এর অর্থ হ’ল গাজার কয়েকটি অঞ্চলে স্থল সেনা পাঠানো যা পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি, প্রায় 25% অঞ্চল যেখানে এর 2 মিলিয়ন লোকের বেশিরভাগই মুভাসির বিস্তৃত উপকূলীয় স্থানচ্যুতি শিবির সহ আশ্রয় চেয়েছিল।
এটি আরও অগণিত ফিলিস্তিনি মৃত্যুর এবং আরও বেশি গণ বাস্তুচ্যুতির দিকে পরিচালিত করবে এবং এটি প্রায় 20 টি জীবন্ত জিম্মিকে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। এটি ইস্রায়েলকে এই অঞ্চলটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবে, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সুরক্ষা প্রদান এবং জনসংখ্যার প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করা নিশ্চিত করতে বাধ্য।
পুনঃনির্ধারণ আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষোভ ছড়িয়ে দেবে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে ইস্রায়েলের মধ্যেও বিরোধিতা রয়েছে, যারা জিম্মিদের জন্য ভয় পায় এবং প্রাক্তন সুরক্ষা প্রধানদের যারা একটি কোয়াগমায়ার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তাদের কাছ থেকেও বিরোধিতা রয়েছে।
তবে নেতানিয়াহুর সুদূর ডান দিকনির্দেশক অংশীদারদের মধ্যে এটির দৃ strong ় সমর্থন রয়েছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে গাজার পুনঃস্থাপন, অন্যান্য দেশে এর বেশিরভাগ জনসংখ্যার স্থানান্তর এবং ইহুদি বসতিগুলির পুনর্নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধবিরতি
হামাস বলেছেন যে তারা ইস্রায়েল দ্বারা কারাবন্দী ফিলিস্তিনিদের বিনিময়ে বাকী সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি দেবে, গাজা থেকে পুরো ইস্রায়েলি প্রত্যাহার এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতি।
এই দাবিগুলি এক বছর আগে বিডেন প্রশাসন এবং জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি, ২৫ টি জীবিত জিম্মিদের মুক্তি এবং অন্য আটজনের অবশেষ এবং মানবিক সহায়তার বন্যা নিয়ে এসেছিল।
উভয় পক্ষের আরও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য এই বিরতিটি ব্যবহার করার কথা ছিল। পরিবর্তে, ইস্রায়েল মার্চ মাসে এই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল, আরও একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং বাকী কিছু জিম্মিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছিল।
ইস্রায়েল আশঙ্কা করেছে যে গাজা থেকে সরে আসা হামাসকে শেষ পর্যন্ত তার সামরিক মেশিনটি পুনর্নির্মাণ করতে এবং এই অঞ্চলে প্রভাব বজায় রাখতে পারে এমনকি যদি আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা না রাখে, অন্য অক্টোবর 7-স্টাইলের আক্রমণটির পথ সুগম করে।
নেতানিয়াহুও আশঙ্কা করতে পারেন যে তাঁর সুদূর ডান মিত্ররা যদি এই জাতীয় শর্তে সম্মত হন তবে সরকারকে নামিয়ে আনার হুমকির মুখোমুখি হবে। এটি তার প্রায় 16 টি অবিচ্ছিন্ন বছর ক্ষমতায় শেষের দিকে বানান করতে পারে, তাকে 2023 আক্রমণে দীর্ঘকাল ধরে চলমান দুর্নীতির অভিযোগ এবং সুরক্ষা এবং গোয়েন্দা ব্যর্থতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।
ইস্রায়েলের শর্তাদি যুদ্ধবিরতি
নেতানিয়াহু বলেছেন যে সমস্ত জিম্মি ফিরে আসার পরে এবং হামাস পরাজিত হয়ে বা নিরস্ত্রীকরণে এবং নির্বাসনে যেতে সম্মত হয়ে যাওয়ার পরে তিনি যুদ্ধ শেষ করবেন।
তবে তারপরেও তিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েল গাজার জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা অনুসরণ করবে যা তিনি “স্বেচ্ছাসেবী দেশত্যাগ” হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফিলিস্তিনি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই এই পরিকল্পনাটিকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক বহিষ্কার হিসাবে দেখছেন।
নেতানিয়াহু বলেছেন, ইস্রায়েল একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরিতে একমত হতে রাজি, যেখানে হামাস ইস্রায়েল কর্তৃক কারাবন্দী ফিলিস্তিনিদের মুক্তি, মানবিক সহায়তার বন্যা এবং একটি আংশিক ইস্রায়েলি পুলব্যাককে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে বেশ কয়েকটি জীবিত জিম্মি এবং অন্যের মৃতদেহ প্রকাশ করবে। তারপরে তারা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, তবে ইস্রায়েলের জন্য হামাসের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।
হামাস বলেছে যে তারা অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি তবে যতক্ষণ ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের জন্য চায় ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র রাখবে না। এটি গ্যারান্টিও চায় যে ইস্রায়েল মার্চ মাসে যেমন হয়েছিল তেমন যুদ্ধ পুনরায় শুরু করবে না।
আরও সামরিক বৃদ্ধি আরও ছাড় দিতে পারে। তবে হামাস ইতিমধ্যে গাজায় হাজার হাজার যোদ্ধা এবং এর প্রায় শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হারিয়েছে, যেখানে এটি আর অনেক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে না। এর সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র ইরান এবং হিজবুল্লাহ মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
জিম্মিগুলি হামাসের হাতে থাকা সর্বশেষ দর কষাকষি চিপ, যা শাহাদাতের শক্তিশালী সংস্কৃতিও রয়েছে।
একটি চিরকাল যুদ্ধ
যুদ্ধটি তার বর্তমান অবস্থায় অব্যাহত রয়েছে এটি বেশ সম্ভব।
ইস্রায়েল এই অঞ্চল জুড়ে প্রতিদিনের ধর্মঘট চালিয়ে যেতে পারত, যা বলেছে যে কেবল জঙ্গিদের লক্ষ্য করা হয়েছে তবে তারা প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্ক বেসামরিক এবং শিশুদের হত্যা করেছে। হামাস হিট-এন্ড-রান হামলার একটি কম টেম্পো ধরে রাখতে পারে, মাঝে মাঝে ইস্রায়েলি সৈন্যদের হত্যা করে। গাজায় আরও বেশি খাবার পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা দুর্ভিক্ষ বন্ধ করতে পারে এবং আরও নিরাপদে বিতরণ করার অনুমতি দিতে পারে।
জিম্মিরা কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক বছর ধরে বন্দী অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে।
ইস্রায়েল ২০২26 সালের অক্টোবরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে – এবং সম্ভবত এর আগে – যা নেতানিয়াহু তার জোটকে অক্ষত রাখলেও নতুন নেতৃত্ব আনতে পারে।
কোন দৃশ্যের উদ্ঘাটিত হয়েছে মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর নির্ভর করবে, যিনি ইস্রায়েলকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি যখন ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে জুনে যুদ্ধের 12 দিন যুদ্ধের পরে যুদ্ধবিরতি দালাল করার সময় নেতানিয়াহুর উপর নির্ভর করেছেন।
ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে এবং বাকী জিম্মিদের বাড়িতে আনতে চান, তবে তিনি ইস্রায়েলের উপর কোনও জনসাধারণের চাপ প্রয়োগ করেননি এবং যুদ্ধবিরতির জন্য এর শর্তাদি পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।
মঙ্গলবার তিনি ইস্রায়েলকে গাজাকে পুনরায় দখলদারকে সমর্থন করবেন কিনা তা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি ইস্রায়েলের কাছে বেশ কিছুটা হতে চলেছে।”
