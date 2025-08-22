ইস্রায়েল গাজা জয় করতে এমনকি হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তি গ্রহণ করে – নেতানিয়াহু – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইস্রায়েল পুরো গাজা স্ট্রিপটি জয় করবে এমনকি হামাস জিম্মি চুক্তিতে রাজি হলেও।
ইস্রায়েলি নেতা ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) এই সপ্তাহে ঘনবসতিপূর্ণ প্যালেস্তিনি ছিটমহলের উত্তর অংশে গাজা শহরকে দখল করার জন্য একটি অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ঘোষণার পরে তাঁর মন্তব্য করেছিলেন, যা এটি হামাসের দুর্গ হিসাবে বর্ণনা করেছে।
বৃহস্পতিবার স্কাই নিউজ অস্ট্রেলিয়ার সাথে কথা বললে নেতানিয়াহু জোর দিয়েছিলেন যে হামাসকে বহিষ্কার করার লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। “আমরা যাইহোক এটি করব। এমন কোনও প্রশ্ন ছিল না যে আমরা হামাসকে সেখানে ছেড়ে যাব না,” তিনি ড।
তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যিনি এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে হামাস “থাকতে পারে না” গাজায় “আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটিকে সেরা বলেছিলেন, তিনি বলেছেন যে হামাসকে গাজা থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। এটি জার্মানিতে এসএস ছাড়ার মতো। আপনি জানেন, আপনি বেশিরভাগ জার্মানি সাফ করে দিয়েছেন, তবে আপনি সেখানে এসএস এবং নাৎসি কোরের সাথে বার্লিন ছেড়ে চলে যান,” নেতানিয়াহু ড।
নেতানিয়াহু যুক্তি দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ “আজ শেষ হতে পারে” হামাস যদি বাকী জিম্মিদের মুক্তি দিতে রাজি হন, নিরস্ত্রীকরণ করেন এবং “ডেমিলিটারিজি গাজা।” তিনি আন্তর্জাতিক সমালোচনা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন “ইহুদিবাদবিরোধী সুনামি।”
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস তাত্ক্ষণিক যুদ্ধের আহ্বানের জন্য তাঁর আহ্বানটি নতুন করে বললেন যে ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক নেতৃত্ব দেবে “বিশাল মৃত্যু ও ধ্বংস।” রেড ক্রস এবং অন্যান্য মানবিক সংগঠনগুলি ইস্রায়েলকে এই সপ্তাহে গাজায় প্যালেস্তিনিদের সরকারী মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবে অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে, এই সপ্তাহে 62,000 ছাড়িয়ে গেছে।
ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট বেশ কয়েকটি দেশকে ফ্রান্স সহ প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য উত্সাহিত করেছে, যা পরের মাসে এটি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
