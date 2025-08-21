ইস্রায়েল গাজা টেকওভারের জন্য আক্রমণাত্মক শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইউএন লাথি

পুরো অঞ্চলটি ক্যাপচারের লক্ষ্যে ইস্রায়েলি সেনারা প্রথম পর্যায়ে একটি স্থল হামলার প্রথম পর্ব শুরু করার পরে ফিলিস্তিনিরা গাজা শহরের কিছু অংশ পালিয়ে যাচ্ছে।
এই অভিযানটি জাতিসংঘ এবং মানবিক গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে নিন্দা করেছে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাতারাতি বাসিন্দারা নিরলস বোমা হামলার কথা জানিয়েছেন, কারণ ইস্রায়েলি বাহিনী জেইটিউন এবং জাবালিয়ার উপকণ্ঠে ঠেলাঠেলি করে, আর্টিলারি আগুন এবং বিমান হামলার কয়েক দিনের পর পদ প্রতিষ্ঠা করে।
গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, বুধবার তিন শিশু এবং তাদের বাবা -মা সহ কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বাড়িতে শতি শরণার্থী শিবিরে বোমা ফেলা হয়েছিল।
“বাড়িটি সারা রাত আমাদের সাথে কাঁপছে-বিস্ফোরণ, আর্টিলারি, ওয়ার প্লেনস, অ্যাম্বুলেন্স এবং সাহায্যের জন্য চিৎকারের শব্দ আমাদের হত্যা করছে,” গাজা শহরের বাসিন্দা আহমদ আল-শান্তি এএফপিকে বলেছেন।
আরেক বাস্তুচ্যুত বেসামরিক, অমল আবদেল-আল, এএফপিকেও বলেছিলেন, “গাজার কেউই ঘুমায়নি। আকাশ সারা রাত ঝলমলে।”
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী নিশ্চিত করেছে যে ব্রিগেডগুলি ইতিমধ্যে জেইটিউন এবং জাবালিয়ায় পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত করার জন্য কাজ করছে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ এই সপ্তাহের শুরুতে এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু গাজায় “দ্য লাস্ট সন্ত্রাসের দুর্গ” বলে অভিহিত করার জন্য “টাইমলাইনগুলি সংক্ষিপ্ত” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করেছিলেন যে এই হামলাটি “অনিবার্যভাবে মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ হবে”, তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি এবং হামাসের জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।
রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিও সতর্ক করে দিয়েছে যে তীব্র লড়াইয়ের ফলে গাজার ইতিমধ্যে “বিপর্যয়কর” মানবিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বেসামরিক নাগরিক এবং জিম্মিদের একসাথে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে, ফ্রান্সের সভাপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে পরিকল্পিত টেকওভারটি “কেবলমাত্র জনগণের জন্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ উভয়কেই এই অঞ্চলটিকে স্থায়ী যুদ্ধের চক্রে ডুবে যাওয়ার জন্য দুর্যোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।”
আন্তর্জাতিক সমালোচনা সত্ত্বেও, ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছে যে এটি এগিয়ে চলেছে, সেপ্টেম্বরে 60০,০০০ রিজার্ভ সেনা আক্রমণে সক্রিয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈন্যদের মুক্ত করার জন্য ডাকা হবে।
অভিযান অব্যাহত থাকায় গাজা সিটির কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার আদেশের মুখোমুখি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।