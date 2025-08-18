You are Here
ইস্রায়েল গাজা শহরকে টার্গেট করেছে ‘হামাসের সিদ্ধান্তমূলক পরাজয়ের আগ পর্যন্ত’

ইস্রায়েলের একটি ট্যাঙ্ক দক্ষিণ ইস্রায়েলের সীমান্তের ইস্রায়েলি দিক থেকে দেখা গাজা স্ট্রিপের সীমান্তের নিকটে চলে গেছে।

  • ইস্রায়েল গাজা সিটিতে এর প্রচারকে কেন্দ্র করে ফোকাস করার পরিকল্পনা করেছে।
  • হামাস ইস্রায়েলের প্রচারকে যুদ্ধ অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
  • গাজা শহরের বাসিন্দাদের প্রচারের আগে সরিয়ে নেওয়া হবে।

ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জানিয়েছে, রবিবার গাজা সিটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সামরিক বাহিনী তার গাজা আক্রমণাত্মক পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আজ আমরা যুদ্ধের পরবর্তী পর্বের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করছি।”

তিনি বলেন, “আমরা গাজা সিটির দিকে মনোনিবেশ করার সময় অপারেশন ‘গিদিওনের রথ’ এর গতি বজায় রাখব। হামাসের নির্ধারিত পরাজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখব,” তিনি বলেছিলেন।

ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীর “গিদিওনের রথ” নামে অভিহিত গাজায় বৃহত আকারের অভিযানটি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল।

জামির আরও যোগ করেছেন, “হামাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য পরাজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখব।”

পড়ুন | ইইউ ইস্রায়েলকে পশ্চিম তীর অবৈধ বন্দোবস্ত পরিকল্পনা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে যা ‘দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে ক্ষুন্ন করে’

জবাবে হামাস বলেছিলেন যে পরিকল্পনাগুলির ফলে “নির্মূল ও গণ বাস্তুচ্যুতির একটি নতুন তরঙ্গ” হবে।

ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস যোদ্ধারা গাজার খান ইউনিসে নজরে দাঁড়িয়েছে।

ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী প্রস্তাবগুলিকে একটি “একটি বড় যুদ্ধ অপরাধ” এর নিন্দাও করেছে যা এটি বলেছে যে ইস্রায়েলের “আন্তর্জাতিক ও মানবিক আইনের জন্য অবহেলা” প্রতিফলিত হয়েছে।

এই মাসের শুরুর দিকে, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু গাজায় নতুন পর্যায়ে অভিযানের জন্য তাঁর সুরক্ষা মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত তার পরিকল্পনাটি রেখেছিলেন।

ইস্রায়েল বলেছে যে তারা হামাসকে পরাজিত করা এবং ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামলার সময় 22 মাসের যুদ্ধের সূত্রপাতকারী জিম্মিদের অপহরণ করা জিম্মিদের মুক্ত করার লক্ষ্যে গাজা সিটি এবং প্রতিবেশী শরণার্থী শিবিরগুলির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জমির বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের চলমান আক্রমণাত্মক আক্রমণ “তার উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করেছে”, যে “হামাস আর একই ক্ষমতা রাখে না”, এবং সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীকে একটি “মারাত্মক আঘাত” মোকাবেলা করেছিল।

বর্তমান প্রচারটি কোনও পিনপয়েন্ট নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিকল্পিত কৌশলতে কেবল অন্য স্তর।

শুক্রবার সেনাবাহিনী বলেছে যে তার সেনারা গাজা সিটির উপকণ্ঠে একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে বাসিন্দারা কয়েকদিন ধরে তীব্র ধর্মঘট এবং স্থল আক্রমণে রিপোর্ট করছেন।

ইস্রায়েল শনিবার বলেছে যে তারা “যুদ্ধ অঞ্চল থেকে তাদের সুরক্ষার জন্য দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপে জনসংখ্যা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল”।

হামাস বলেছিলেন যে এ বিষয়ে ইস্রায়েলের বক্তব্য, দক্ষিণ গাজায় তাঁবু স্থাপনের পরিকল্পনা সহ এর পরিকল্পনা সহ, “আসন্ন গণহত্যা এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি cover াকতে একটি স্পষ্ট প্রতারণা”।

রবিবার ইস্রায়েলের সেনা রেডিও জানিয়েছে যে সেনাবাহিনী গাজা শহরকে ঘিরে রাখার আগে এবং অবশেষে এটি দখল করার আগে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হবে, “আগামী সপ্তাহগুলিতে” শুরু হয়েছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কয়েক হাজার রিজার্ভিস্ট সৈন্যকে মিশনের জন্য ডেকে আনা হবে।

