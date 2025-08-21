ইস্রায়েল গাজা সিটিতে নতুন আক্রমণ শুরু করার সাথে সাথে মুহূর্ত ফিলিস্তিনিরা ক্রমবর্ধমান বিল্ডিং থেকে পালিয়ে যায় বিশ্ব | খবর

ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী গতকাল বলেছিল যে এটি গাজা সিটিতে প্রসারিত সামরিক অভিযানের আগে, 000০,০০০ রিজার্ভিস্টকে ডেকে আনবে।
ক্রমবর্ধমান মানবিক সঙ্কটের মধ্যে নিরাপত্তা চাওয়া ক্রমবর্ধমান নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে এমন বিপদ সত্ত্বেও অনেক ফিলিস্তিনিরা এই অঞ্চলে থাকতে বেছে নিয়েছেন।
সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, অতিরিক্ত সামরিক সংরক্ষণবাদকে আহ্বান জানানো একটি পরিকল্পনার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ গাজার বেশ কয়েকটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অপারেশনগুলির একটি নতুন পর্ব শুরু করার জন্য অনুমোদিত অনুমোদিত, সামরিক বাহিনী জানিয়েছে।
এই পরিকল্পনাটি, যা আগামী দিনগুলিতে চিফ অফ স্টাফের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এতে ইতিমধ্যে সক্রিয় দায়িত্ব পালনকারী 20,000 অতিরিক্ত রিজার্ভিস্টদের পরিষেবা বাড়ানোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।