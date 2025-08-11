ইস্রায়েল গাজা সিটিতে সামরিক আক্রমণাত্মকতা বাড়িয়ে তোলে, আল জাজিরার সাংবাদিকদের লক্ষ্য ও হত্যা করে

ওয়ার্ল্ড ব্রিফে ফিরে স্বাগতম, যেখানে আমরা খুঁজছি ইস্রায়েলএর মারাত্মক বোমা হামলা প্রচার গাজাএকটি ফেডারেল টেকওভার আমাদের মূলধন, এবং বিরল সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ভারত।
প্রসারিত অপারেশন
ইস্রায়েল এটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে বোমা হামলা প্রচারণা সোমবার গাজা সিটির, সাবরা, শেজাইয়া এবং জেইটুনের পূর্ব শহরতলিতে আক্রমণ কেন্দ্র করে।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু রবিবার বলেছেন, “আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধ শেষ করতে চাই, এবং সে কারণেই আমি আইডিএফকে (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী) গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ দখলের সময়সূচী সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছি।”
নেতানিয়াহু গাজা শহরকে হামাসের “সন্ত্রাসবাদের রাজধানী” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, দাবি করেছেন যে জঙ্গি গোষ্ঠীটি ইস্রায়েলি সম্প্রদায়ের রকেট চালু করতে এই অঞ্চলটি ব্যবহার করে। তবে এটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে শহরের একটি পেশা দেখতে কেমন হতে পারে এবং এ জাতীয় আক্রমণটি কত দিন স্থায়ী হতে পারে।
উইকএন্ডে গাজা শহরে আক্রমণগুলির মধ্যে ইস্রায়েলি বিমান হামলা নিহত আল-শিফা হাসপাতালের কাছে একটি তাঁবুতে বিশিষ্ট আল জাজিরার সংবাদদাতা আনাস আল-শরীফ সহ কমপক্ষে ছয় সাংবাদিক। ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শরীফকে লক্ষ্য করে দাবি করেছে যে তিনি এই শহরে একটি হামাস কোষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং “ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক ও সেনাদের বিরুদ্ধে রকেট হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।” শরীফ এবং আল জাজিরা এর আগে এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন।
পরিবর্তে, প্রেস অ্যাডভোকেটরা গাজার মানবিক সংকট নথিভুক্তদের বিরুদ্ধে গণ -ক্ষতির প্রমাণ সহ এই আক্রমণগুলিকে প্রতিশোধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে আল-শারিফের বিরুদ্ধে স্মিয়ারগুলি-যিনি যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আল জাজিরার জন্য রাত-দিন রিপোর্ট করেছেন-তিনি যখনই যুদ্ধের একটি বড় উন্নয়নের কথা জানিয়েছিলেন, তখনই ইস্রায়েলের অনাহারে এই অঞ্চলটিতে পর্যাপ্ত সহায়তার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনাহার নিয়ে এসেছিলেন,” বলেছেন, ” সারা কুডাহসাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটির আঞ্চলিক পরিচালক।
২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় 240 টিরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, অনুযায়ী জাতিসংঘের এক মুখপাত্র এবং এই সপ্তাহান্তে মৃত্যুর জন্য – যাদের পাঁচ জন আল জাজিরার কর্মী ছিলেন – তিনি 22 মাসেরও বেশি সময় সাংবাদিকদের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ করেছিলেন। ইস্রায়েলের আল জাজিরাকে লক্ষ্য করার ইতিহাস রয়েছে, যা কাতারি সরকার আংশিকভাবে অর্থায়িত হয়, নিউজ সাইটকে ইস্রায়েলে সম্প্রচারিত হওয়া এবং দখলকৃত পশ্চিম তীরে তার অফিসগুলিতে অভিযান চালানো থেকে বিরত করে।
সোমবার, জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল অ্যান্টনিও গুতেরেস “এই সর্বশেষ হত্যার বিষয়ে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত” এর আহ্বান জানানো হয়েছে। এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে গাজা সিটি হেরাল্ডের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি “অভূতপূর্ব মহাকর্ষের একটি বিপর্যয়” এবং “একটি কখনও শেষ না হওয়া যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া”।
তাদের বক্তব্য গাজায় ইস্রায়েলের ক্রিয়াকলাপকে নিন্দা করে বিদেশী নেতাদের ক্রমবর্ধমান কোরাসকে যুক্ত করে। সোমবার, অস্ট্রেলিয়া যোগদান কানাডা, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেপ্টেম্বরে আসে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস বলেছিলেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্যানবেরার যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল তার ভিত্তিতে হামাসকে আনুষ্ঠানিক প্রশাসন থেকে বাদ দেওয়ার এবং এই অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি সহ। নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটারস সোমবারও বলেছিলেন যে ওয়েলিংটন আইএস বিবেচনা ফিলিস্তিনি স্বীকৃতি এবং এই বছরের শেষের দিকে একটি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেবে।
ডিসি ফেডারেল টেকওভার। ট্রাম্প ঘোষণা সোমবার যে তিনি ওয়াশিংটনের পুলিশ বাহিনীর ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ দাবী করবেন এবং রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এমনটি মোকাবেলায় ৮০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েন করবেন। ট্রাম্প হিংসাত্মক অপরাধের হার সত্ত্বেও ওয়াশিংটন “বিশ্বের যে কোনও জায়গায় অন্যতম বিপজ্জনক শহর” ” হ্রাস 2025 সালে টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য এবং তাদের কাছে পৌঁছেছে সর্বনিম্ন স্তর 30 বছরেরও বেশি সময়।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি এঁকেছেন ডাইস্টোপিয়ান ছবি ওয়াশিংটনের মধ্যে, রাজধানীটি “সহিংস দল এবং রক্তপিপাসু অপরাধীদের দ্বারা পরাস্ত হয়েছে, বন্য যুবকদের ভিড়, মাদকাসক্ত-পাগল এবং গৃহহীন মানুষকে ঘিরে রেখেছে।” তিনি নগরীর পুলিশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির নামকরণ করেছিলেন, রাতের বেলা টহলগুলির জন্য অস্থায়ীভাবে 120 এফবিআই এজেন্টকে ওয়াশিংটনে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন যে তিনি “প্রয়োজনে” সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারেন। ডিসি ফেডারেল টেকওভারটি 30 দিন স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে হোয়াইট হাউসের সামনে দ্রুত বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। ট্রাম্পের ক্রিয়াগুলি “অভূতপূর্ব, অপ্রয়োজনীয় এবং বেআইনী,” ডিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শওয়ালব ড। “আমরা আমাদের সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করছি এবং জেলা বাসিন্দাদের অধিকার এবং সুরক্ষা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যা করব তা করব।”
ট্রাম্প এই বছর লস অ্যাঞ্জেলেসে আই-আইস বিরোধী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ক্র্যাক করার জন্য একই রকম কৌশল ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি শিকাগো এবং নিউইয়র্কের মতো অন্যান্য বড় বাম-ঝুঁকির শহরগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন। তিনি অবশ্য রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন রাজ্যে উচ্চ হত্যার হারের সাথে একই রকম পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেননি, যথা টেনেসির মেমফিস শহরে; সেন্ট লুই, মিসৌরি; বা নিউ অরলিন্স, লুইসিয়ানা।
নতুন ভোটদানের বিধিনিষেধ। ভারতের বিরোধী দলগুলি অনুষ্ঠিত বিরল প্রতিবাদ সোমবার পূর্ব বিহার রাজ্যের ভোটার রোলের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে দেশটির নির্বাচনী কমিশন ছুটে যাওয়ার অভিযোগ করে। নীতিটির জন্য প্রায় 80 মিলিয়ন লোককে নির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশন যেমন জন্ম শংসাপত্র এবং পাসপোর্টগুলি ব্যালট দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। তবে সমালোচকরা সতর্ক করেছেন যে এই জাতীয় ব্যবস্থাগুলি স্বল্প সাক্ষরতার হার ভোগা দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে বাদ দেবে; বিহার ভারতের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য।
সোমবার সংসদের বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল এবং নয়াদিল্লিতে কমিশনের অফিসগুলির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ প্রতিবাদকারীদের বাধা দেয় এবং সংক্ষেপে আটক বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী সহ শত শত ব্যক্তি। গান্ধী দাবি করেছেন যে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন রয়েছে যৌথভাবে নির্বাচন হেরফের ভোটার রোলগুলি টুইট করে, বিহারের সর্বশেষ নীতিগুলিকে একটি “প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ” বলে অভিহিত করে কোয়ার (চুরি) দরিদ্রদের তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করা। ”
নয়াদিল্লির নির্বাচনী সংস্থা এ জাতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বজায় রাখে যে বিহারে নতুন পদক্ষেপগুলি কোনও যোগ্য ভোটারকে “পিছনে ফেলে” থাকতে দেয় না। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারও এই দাবিগুলিকে খণ্ডন করে। বিহারে স্থানীয় নির্বাচন নভেম্বরের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
টেবিলে একটি আসন। ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান সোমবার একটি জরুরি সভা কীভাবে ইউক্রেনকে রাশিয়ার সাথে ভবিষ্যতের শান্তি আলোচনার হাত থেকে দূরে নয় তা নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে সেরা তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি জরুরি সভা। ট্রাম্প এবং পুতিন শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যে বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে জেলেনস্কি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত থাকবেন না, এই আশঙ্কায় যে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আঞ্চলিক ছাড়গুলি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে এই আশঙ্কায়।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশি-নীতি প্রধান কাজা কল্লাস সোমবার বলেছেন। ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় উভয় নেতা হোয়াইট হাউসকে মস্কোর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি রাশিয়াকে তার সর্বাধিকবাদী অবস্থানকে নরম করতে এবং ইউক্রেনীয় দাবিতে মেনে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিয়েভের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা এবং ভবিষ্যতে ন্যাটোতে যোগদানের অনুমতি সহ।
সোমবারের কথোপকথনটি এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি সভার মধ্যে প্রথম বলে মনে হয়। রবিবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস বলেছেন ওয়াশিংটন আইএস সময়সূচী কাজ ট্রাম্প-পুটিন-জেলেনস্কির একটি সভা, যদিও কোনও তারিখ নিশ্চিত করা হয়নি। এবং বুধবার, মেরজ ধরে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে ভার্চুয়াল আলোচনা শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনীয় জড়িত থাকার গুরুত্বকে সমাধান করার জন্য। ট্রাম্প এবং জেলেনস্কি উভয়কেই উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছে।
ক্রিসমাসের প্রস্তুতি শুরু করা খুব তাড়াতাড়ি কখনই হয় না। তিন জার্মান ডাক শ্রমিক লাথি মেরে শনিবার তাদের দুই সপ্তাহের সাইকেলের যাত্রা আর্কটিক সার্কেলের প্রান্তে রোভানিয়েমিতে ছোট ফিনিশ শহর রোভানিমিতে অবস্থিত সান্তা ক্লজ ভিলেজে চিঠি এবং ইচ্ছার তালিকা সরবরাহ করতে। প্রায় 1,860 মাইল যাত্রা জার্মানির সেন্ট নিকোলাসে শুরু হবে, তারপরে ফিনল্যান্ডে পৌঁছানোর আগে ডেনমার্ক এবং সুইডেনের মধ্য দিয়ে যাবে। বিশ্বজুড়ে 30,000 এরও বেশি চিঠি প্রতি বছর সেন্ট নিকোলাস পোস্ট অফিসে প্রেরণ করা হয়।