News

ইস্রায়েল গাজা সিটি অপারেশনে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ঘোষণা করেছে

ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্সেসের জেনারেল স্টাফের প্রধান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আইয়াল জামির রবিবার হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ইস্রায়েলের প্রকাশ করেছেন।

রবিবার গাজায় একটি মাঠ সফরকালে আমির আইডিএফ সৈন্যদের সাথে কথা বলেছিলেন, তারা বলেছিলেন যে তারা “অপারেশন গিদিওনের রথ” এর গতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

“আজ আমরা যুদ্ধের পরবর্তী পর্বের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করছি। ঠিক যেমন ইরান, ইয়েমেন, লেবানন, জুডিয়া এবং সামেরিয়া এবং গাজায় সাম্প্রতিক অভিযানের ক্ষেত্রে, আমরা সুরক্ষা বাস্তবতাটিকে নতুন আকার দিতে থাকব,” জমির রবিবার উপস্থিত ব্যাটালিয়নের নেতাদের এবং অন্যদের বলেছেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, “গাজা সিটির দিকে মনোনিবেশ করার সময় আমরা অপারেশন ‘গিদিওনের রথ’ এর গতি বজায় রাখব। হামাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য পরাজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখব, জিম্মিরা সর্বদা আমাদের মনের শীর্ষে থাকায়,” তিনি আরও বলেছিলেন।

ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা শহর দখল করার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে

জেনারেল স্টাফের প্রধান, এলটিজি আইয়াল জামির (বাম) গাজায় একটি ফিল্ড ট্যুর পরিচালনা করেন। (আইডিএফ)

তিনি আরও যোগ করেছেন, “শীঘ্রই আমরা অপারেশনের পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাব ‘গিদিওনের রথস’, যেখানে আমরা গাজা শহরে হামাসের বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য পরাজয়ের আগ পর্যন্ত ধর্মঘট বাড়িয়ে তুলতে থাকব,” তিনি যোগ করেছেন। “বর্তমান প্রচারটি কোনও পিনপয়েন্ট নয়; এটি অক্ষের সমস্ত উপাদান এবং প্রথম এবং সর্বাগ্রে ইরানকে আঘাত করার জন্য বহু-ফ্রন্ট দৃষ্টিভঙ্গি সহ দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিকল্পিত কৌশলগুলির আরও একটি স্তর।”

কানাডা সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, প্রধানমন্ত্রী কার্নি বলেছেন

জামির ইতিমধ্যে গাজায় যে মাস এবং বছরের পরিষেবাগুলি সম্পাদন করেছেন তাদের জন্য সৈন্যদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলেন, আবারও জোর দিয়েছিলেন যে জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

ইস্রায়েলের হামাসকে ধ্বংস করার জন্য ইস্রায়েলের যুদ্ধের মাঝে আইডিএফ সেনারা দক্ষিণ গাজায় কাজ করে। (আইডিএফ)

তিনি সৈন্যদের বলেছিলেন, “আপনি প্রায় দু’বছর ধরে লড়াই করে যাচ্ছেন, অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন যা গাজা উপত্যকার নিকটবর্তী সম্প্রদায়গুলিতে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়ে আসে। আমি আপনাকে গর্বিত।” “আইডিএফ জিম্মিদের জীবিত এবং পতিত উভয়ই বাড়িতে আনার নৈতিক কর্তব্য বহন করে।”

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া এখন ভবিষ্যতের শান্তি প্রচেষ্টা জটিল করবে, বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় ইস্রায়েলের যুদ্ধের পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজা উপত্যকার পুরোপুরি দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করার এক সপ্তাহ পরে জমিরের মাঠের সফরটি সবেমাত্র এক সপ্তাহ পরে আসে।

ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত এই পরিকল্পনাটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজকে ৩০ নভেম্বর অবধি এই অভিযান চালানোর জন্য ৪০০,০০০ এরও বেশি সামরিক রিজার্ভিস্টকে আহ্বান জানাতে সবুজ আলো দেয়।

অ্যান্ডার্স হ্যাগস্ট্রোম ফক্স নিউজ ডিজিটাল জাতীয় রাজনীতি এবং বড় ব্রেকিং নিউজ ইভেন্টগুলি কভার করে এমন একজন প্রতিবেদক। অ্যান্ডার্স.হাগস্ট্রোম @fox.com, বা টুইটারে টিপস প্রেরণ করুন: @হ্যাগস্ট্রোম_অ্যান্ডার্স।

