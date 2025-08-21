ইস্রায়েল গাজা সিটি হাসপাতালগুলিকে যুদ্ধের পরিকল্পনা অগ্রিম হিসাবে গণ সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছে

ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার উত্তর গাজা স্ট্রিপের চিকিত্সা সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজা শহরকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত সামরিক আক্রমণাত্মক দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য।
ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর এই ঘোষণাটি এসেছিল যখন প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের এবং মুষ্টিমেয় উচ্চমানের মন্ত্রীদের সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলি অনুমোদনের জন্য, এমনকি মধ্যস্থতাকারীদের এবং জিম্মিদের পরিবারকে জেরুজালেমের পরিবারকে একটি নিঃসরণ করার চেষ্টা করে পুনরায় জড়িত করার জন্য চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বলেছিলেন যে তিনি গাজায় “সমস্ত জিম্মিদের” মুক্তির জন্য “তাত্ক্ষণিক আলোচনা শুরু করার” নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং একই সাথে গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কাজ করছেন। তবে তার অফিস জানিয়েছে যে ইস্রায়েল এই সময়ে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলি মিশর বা কাতারে একটি আলোচনার দল পাঠাচ্ছে না।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণ গাজায় পরিদর্শন করে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির বলেছেন, সেনাবাহিনী এই শহরটি জয় করার এবং এই অঞ্চলে তার বাকী দুর্গ থেকে হামাসকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা আক্রমণাত্মক নিয়ে এগিয়ে চলেছে।
বুধবার তাদের শিবিরের উপর হামাস হামলা চালানো খান ইউনিসের সৈন্যদের বলেছিলেন, “আমরা গাজা সিটিতে কর্মের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠে বাহিনী কাজ করছে এবং অতিরিক্ত বাহিনী পরে তাদের সাথে যোগ দেবে।”
পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক আক্রমণটি একটি বড় আন্তর্জাতিক হাহাকারকে ছড়িয়ে দিয়েছে, সরকার এবং মানবিক গোষ্ঠীগুলি গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করে, সম্প্রতি 22 মাসের যুদ্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও খারাপ হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছে।
গাজার পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান হতাশার লক্ষণে, বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিরল প্রতিবাদ করেছিলেন।
“সেভ গাজা, যথেষ্ট” এবং “গাজা হত্যাকাণ্ড, ক্ষুধা ও নিপীড়নের কারণে মারা যাচ্ছে” পড়ার ব্যানার বহন করে কয়েকশো নাগরিক ইউনিয়ন আয়োজিত একটি মার্চে গাজা সিটিতে কয়েকশো লোক সমাবেশ করেছিল।
সুরক্ষা মন্ত্রিসভা এই মাসের শুরুর দিকে গাজা শহর দখল করার জন্য একটি সাধারণ পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছে এবং বুধবার সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর পরিকল্পনার অনুমোদনের পরে আক্রমণাত্মক জন্য 60০,০০০ রিজার্ভিস্টকে খসড়া করার প্রত্যাশা করে বলে ডাকতে শুরু করে।
প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবারের বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল নেতানিয়াহু এবং সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদকে নির্দিষ্ট অপারেশনাল পরিকল্পনা অনুমোদনের সুযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া।
সোমবার হামাস কর্তৃক গৃহীত পর্যায়ক্রমে জিম্মি রিলিজ চুক্তির প্রস্তাব নিয়েও মন্ত্রীরা আলোচনা করবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়, যেখানে ইস্রায়েল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়া দিতে পারেনি। নেতানিয়াহু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি এই চুক্তিতে আগ্রহী নন, যা 60০ দিনের জন্য লড়াই বিরতি দেবে এবং প্রায় অর্ধেক জিম্মি মুক্তি পেয়েছে, বাকী বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি যুদ্ধের অবসান ঘটায়। তিনি বলেছেন যে ইস্রায়েল কেবল এখন সমস্ত জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তি গ্রহণ করবে।
এই মাসের শুরুর দিকে, মন্ত্রিপরিষদ নেতানিয়াহু এবং কাটজকে প্রতিবার মন্ত্রিপরিষদের আহ্বান না করে গাজা সিটি টেকওভারের বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।
জমির সেনাবাহিনীকে বলেছিলেন যে সামরিক কর্মকর্তারা “রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বোত্তম অপারেশনাল সাফল্য তৈরি করছেন যাতে তাদের বিস্তৃত বিকল্পের সাথে উপস্থাপন করার জন্য,” বৃহস্পতিবার একটি আইডিএফ রিডআউট অনুসারে।
এই আক্রমণটি গাজা সিটিতে এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক এবং এর পরিবেশকে দক্ষিণে পালাতে বাধ্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
গণ বাস্তুচ্যুতির জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য, আইডিএফ বৃহস্পতিবার বলেছে যে এটি “প্রাথমিক সতর্কতা” দেওয়া শুরু করেছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইউনিট কোগাতের কর্মকর্তাদের সাথে, গাজান বেসামরিক নাগরিকদের সাথে সমন্বয় করে, চিকিত্সা কর্মকর্তাদের এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলির উত্তর অংশে “জনসংখ্যার গাজা স্ট্রিপের জন্য জনসংখ্যার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য” মেডিকেল কর্মকর্তাদের এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে বলছে। “
আইডিএফের দেওয়া প্রতিলিপি অনুসারে, গাজা থেকে দক্ষিণ স্ট্রিপ পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি আপনার সাথে কথা বলছি। “
অফিসার সুপারিশ করেছিলেন যে কর্মকর্তারা গাজা শহর থেকে বাধ্য হওয়ার জন্য সেই সেটগুলি গ্রহণের জন্য দক্ষিণ এবং প্রস্তুত হাসপাতালগুলি দক্ষিণ এবং প্রস্তুত হাসপাতালগুলি প্রেরণ করার পরিকল্পনা করছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা আপনাকে একটি জায়গা সরবরাহ করতে যাচ্ছি, এটি কোনও ফিল্ড হাসপাতাল বা অন্য কোনও হাসপাতাল হোক না কেন।”
আইডিএফ বলেছে যে অফিসাররা গাজান মেডিকেল কর্মকর্তাদের উপর জোর দিয়েছিলেন যে, “দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপের হাসপাতালের অবকাঠামোগুলি আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলির অনুরোধ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিত্সা সরঞ্জামের বর্ধিত প্রবেশের পাশাপাশি অসুস্থ ও আহতদের শোষণের জন্য অভিযোজিত হচ্ছে।”
বুধবার সেনাবাহিনী বলেছে যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ছিটমহলে তাঁবু এবং আশ্রয় সরঞ্জামের অনুমতি দেওয়া সহ স্ট্রিপের দক্ষিণে মানবিক অবকাঠামো স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।
গাজা শহরের হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ইতিমধ্যে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে কারণ ইস্রায়েলি বাহিনী সাবরা ও তফাহ পাড়াগুলিতে গোলাগুলি বাড়িয়ে তুলেছে। কিছু পরিবার উপকূলের আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে, আবার অন্যরা ছিটমহলের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে চলে গেছে, সেখানকার বাসিন্দাদের মতে।
সাতজনের পিতা রাবাহ আবু ইলিয়াস (67 67) বলেছেন, “আমরা একটি তিক্ত, তিক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, বাড়িতে মারা যেতে বা অন্য কোথাও মারা যেতে এবং মারা যেতে।
‘অত্যন্ত দুর্বল’
আন্তর্জাতিক মানবিক গোষ্ঠীগুলি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে আক্রমণাত্মক উইল স্ট্রিপের ইতিমধ্যে মারাত্মক পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে।
ফিলিপ লাজারিনি, যিনি জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডাব্লুএর প্রধান ছিলেন, তিনি বৃহস্পতিবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে গাজার অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা গাজা শহরের আক্রমণাত্মক সময় অবিলম্বে কার্যকর না করা হলে মারা যাবে।
তিনি বলেন, ইউএনআরডাব্লুএর তথ্য মার্চ থেকে গাজা সিটিতে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যায় ছয়গুণ বৃদ্ধি দেখিয়েছে।
তিনি জেনেভা প্রেস ক্লাবের এক বৈঠকে তিনি বলেন, “আমাদের এমন একটি জনসংখ্যা রয়েছে যা অত্যন্ত দুর্বল যা একটি নতুন বড় সামরিক অভিযানের মুখোমুখি হবে।” “অনেকেরই কেবল নতুন স্থানচ্যুত হওয়ার শক্তি নেই।
“তাদের মধ্যে অনেকে বেঁচে থাকবে না,” তিনি বলেছিলেন।
ইস্রায়েলের নামকরণ না করে লাজারিনি গাজায় যা ঘটেছিল তা “উত্পাদিত দুর্ভিক্ষ” লেবেল করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে খাবারটি “যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে” ব্যবহৃত হয়েছিল।
রেড ক্রস, ইতিমধ্যে, পরিকল্পিত আক্রমণটিকে “অসহনীয়” বলে অভিহিত করেছে।
রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির প্রধান মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান কার্ডন এএফপিকে বলেছেন, “গাজায় শত্রুতার তীব্রতা মানে আরও হত্যা, আরও স্থানচ্যুতি, আরও ধ্বংস এবং আরও আতঙ্ক।”
“গাজা একটি বদ্ধ জায়গা, সেখান থেকে কেউ পালাতে পারে না … এবং যেখানে স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য এবং নিরাপদ জলের অ্যাক্সেস হ্রাস পাচ্ছে,” কার্ডন বলেছিলেন। “এদিকে, মানবতাবাদীদের সুরক্ষা এক ঘন্টার মধ্যে আরও খারাপ হচ্ছে।”
রেড ক্রস ইস্রায়েলে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে হামাস গণহত্যা হামলায় গৃহীত 251 জিম্মিদের জন্য যে কোনও অর্থবহ সহায়তা সুরক্ষিত করতে ব্যর্থতার জন্য তাদের শর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করে বা ওষুধ সহ মৌলিক মানবিক সহায়তা সরবরাহ করে তাদের ব্যর্থতার জন্য তার সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে।
হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার দাবি করেছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১১২ শিশু সহ এই জাতীয় কারণে মারা যাওয়া ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা বাড়িয়ে আরও দু’জন লোক অনাহার ও অপুষ্টিতে মারা গিয়েছিল।
ইস্রায়েল পরিসংখ্যানগুলিকে বিতর্ক করে, যা যাচাই করা যায় না।
কোগাত এর আগে বলেছে যে এটি গাজায় সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে এবং সরবরাহকে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। এটি বৃহস্পতিবার বলেছে যে জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার বিমান থেকে বিমান গাজা উপত্যকায় মানবতাবাদী সহায়তার 155 প্যালেট বিমান চালিয়েছে।
প্রতিটি প্যালেটে কয়েকশো কেজি খাবার রয়েছে, সামরিক অনুসারে। ইন্দোনেশিয়া, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ, ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক নেই।
ইস্রায়েলও প্রতিদিন গাজায় প্রবেশের জন্য কয়েক শতাধিক ট্রাক বোঝা সহায়তাও দিচ্ছে, যদিও জাতিসংঘ জানিয়েছে যে এই সংখ্যাটি স্ট্রিপের বাসিন্দাদের ধরে রাখতে যা প্রয়োজন তার অর্ধেকেরও কম।
ইস্রায়েলে, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর থেকে গাজায় অনুষ্ঠিত জিম্মিদের পরিবারগুলি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে নতুন আক্রমণাত্মক তাদের প্রিয়জনদের বাঁচানোর জন্য একটি চুক্তির জন্য “টর্পেডো” সম্ভাবনা তৈরি করবে, বন্দীদের সরাসরি বিপদে ফেলেছে।
“যে কেউ এখন তিন দিন বেছে নিয়েছেন (হামাসের গ্রহণযোগ্যতা) একটি চুক্তির জবাব না দেওয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা বা (সাধারণ) মন্ত্রিসভা আহ্বান না করার জন্য, জিম্মিদের ত্যাগ করার জন্য মূলত বেছে নিয়েছে,” বার ২৮ শে অক্টোবর নিহত হওয়া ম্যানি গড্ডার্ডের কন্যা বার গড্ডার্ড বলেছেন, যার মধ্যে কমপক্ষে ২৮ জন মারা যাওয়া হোস্টেজের মধ্যে একজন।