ইস্রায়েল গ্যাস শহরকে দখল করার জন্য অস্ত্রোপচার শুরু করেছিল – এবং একই সাথে আরব পূর্ব জেরুজালেমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে
জাবালিয়া - গাজার উত্তর শহরতলির, 20 আগস্ট, 2025

ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা সেনাবাহিনী 20 আগস্ট গাজা শহরে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। সেনা সেনা সরকারী প্রতিনিধি ঘোষিতযে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠে এবং জাজাবালিয়ার উত্তর শহরতলিতে কাজ করছে। আশা করা যায় যে আসন্ন দিনগুলিতে সেনাবাহিনী শহরটিকে পুরোপুরি ঘিরে রাখবে, চেকপয়েন্টগুলি ইনস্টল করবে এবং তারপরে একটি সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেবে। মোট, প্রায় এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের গাজা খাতের দক্ষিণে যেতে হবে, মূলত আল-মাবাশীর মানবিক অঞ্চল-সৈকতে একটি বিশাল তাঁবু শিবিরে যেতে হবে।

শহরের শত শত বাসিন্দা, সরিয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে ইতিমধ্যে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। তবে তাদের অনেক প্রত্যাখ্যান আল-মাভাশীতে যাওয়ার জন্য, যেহেতু ইতিমধ্যে অনেক লোক এবং খুব খারাপ জীবনযাপন রয়েছে।

ইস্রায়েলি সামরিক-রাজনৈতিক অফিস ৮ ই আগস্ট গাজা দখলের বিষয়ে একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রাজনৈতিক বিরোধিতা, রাস্তার প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক সমালোচনা এবং এমনকি তার নিজস্ব সামরিক কমান্ডের অসন্তুষ্টির বিপরীতে।

অপারেশনের ঘোষিত লক্ষ্যগুলি হ’ল ইস্রায়েলি জিম্মিদের গ্যাসের মধ্যে থাকা মুক্তি (কেবলমাত্র 50 জন, যার মধ্যে জীবিত, সম্ভবত 20); হামাসের চূড়ান্ত পরাজয়, এখনও গাজা শহর এবং আশেপাশের দুর্গগুলি সংরক্ষণ করে; ইস্রায়েল, বা হামাস বা ফিলিস্তিনি জাতীয় প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সেখানে গ্যাস খাতের ডিমিলিটারাইজেশন এবং সেখানে একটি নতুন সিভিল প্রশাসন গঠন।

এই পরিকল্পনার সমালোচকরা আশা করছেন যে এই অভিযানটি বেসামরিক জনগণের গণ -মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে, গ্যাস খাতে মানবিক পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে তুলবে, জিম্মি করার জন্য আরও হুমকি দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলের আন্তর্জাতিক খ্যাতি হ্রাস করবে।

ইস্রায়েল গ্যাস শহর দখল করতে চলেছে। দেশের মধ্যে – বড় -স্কেল বিক্ষোভ, এর বাইরে – একটি অভূতপূর্ব শক্ত প্রতিক্রিয়া

একটি নতুন অভিযানের জন্য, ইস্রায়েলি সেনাবাহিনী সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে 60০ হাজার রিজার্ভিস্টকে একত্রিত করছিল।

ইস্রায়েলে অভিযানের প্রস্তুতি হিংসাত্মক এবং বেশ প্রকাশ্যে ছিল: রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব নিয়মিত ঘোষণা করে যে এটি একটি অপারেশনাল পরিকল্পনা বিকাশ করতে শুরু করেছে, একটি অপারেশনাল পরিকল্পনার বিকাশ সম্পন্ন করেছে, একটি অপারেশনাল পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে এবং আরও অনেক কিছু। স্পষ্টতই, এটি হামাসের উপর মানসিক চাপের একটি উপাদান ছিল। যদি তা হয় তবে চাপটি কাজ করেছিল, কমপক্ষে আংশিকভাবে: 18 আগস্ট, সন্ত্রাসী আন্দোলন ঘোষণা করেছিল যে এটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করে যা এক মাস আগে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই শর্তাদি::

  • যুদ্ধবিরতি 60 দিনের জন্য সেট করা হয়;
  • এই সময়কালে হামাস দশটি জীবিত জিম্মি প্রকাশ করে এবং 18 মৃতদেহের মৃতদেহগুলি ছেড়ে দেয়;
  • ইস্রায়েল 200 বছর থেকে জীবন পর্যন্ত 200 ফিলিস্তিনি বন্দীদের শর্ত পরিবেশন করেছে (অর্থাৎ হিংস্র, প্রাথমিকভাবে সন্ত্রাসবাদী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত) এবং মৃত ইস্রায়েলিদের প্রতিটি সংস্থার বিনিময়ে দশ মৃত জঙ্গিদের দশটি মৃতদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে;
  • ইস্রায়েল জাতিসংঘ এবং রেড ক্রসের কাঠামো দ্বারা গাজা স্ট্রিপে মানবিক সহায়তার আমদানি ও বন্টনকে অনুমতি দেয়;
  • ইস্রায়েলি সেনারা ইস্রায়েলের সাথে গ্যাস খাতের সীমানা থেকে এক কিলোমিটারের বেশি প্রস্থের প্রস্থের সাথে বাফার জোনে চলে যায়;
  • একটি ধ্রুবক যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা অবিলম্বে শুরু হয়।

ইস্রায়েল এখনও এই প্রস্তাবটির আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়া দেয়নি – স্পষ্টতই, অবজ্ঞাপূর্ণভাবে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, তাঁর সমর্থকরা এমনকি অনেক সমালোচক বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় “আংশিক লেনদেনের” সময়টি কেটে গেছে, এবং একবারে সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি কোনও যুদ্ধবিরতির জন্য অপরিহার্য শর্ত হওয়া উচিত। হামাস এতে সম্মত হয় না: জিম্মিরা আসলে তাঁর শেষ ট্রাম্প কার্ড, এবং যদি তারা মুক্তি পায় তবে কিছুই ইস্রায়েলি সেনাদের গ্যাসে ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করবে না।

পাবলিক অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিরা “ফোরাম অফ দ্য ফ্যামিলি অফ স্টাডড অ্যান্ড লসড” কল করা হয়েছে নেতানিয়াহ একটি চুক্তি নেন এবং দশ জিম্মিদের উদ্ধার করতে এবং বাকী অংশগুলি বাঁচানোর সুযোগ বজায় রাখার জন্য গ্যাসের উপর আক্রমণ শুরু না করে। অপারেশন শুরু না করার জন্য কলগুলি এবং হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুও অভিনয় করেছিল রেড ক্রস এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনুউউউডৌড্রিজ

হামাস ঘোষিতগাজা শহরে ইস্রায়েলি অভিযানের সূচনা হ’ল আলোচনায় (অর্থাৎ মিশর, কাতার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যস্থতাকারীদের কাছে “গুরুতর অসম্মান” এর প্রকাশ।

ইস্রায়েলি সাঁজোয়া কর্মী বাহক গ্যাস খাতের সীমান্তে, 20 আগস্ট, 2025
গাজা স্ট্রিপের কেন্দ্রীয় অংশে দির এল বালাচের শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনিরা, 21 আগস্ট, 2025

শহরটি সরিয়ে নেওয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপারেশনটি এখনও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত নেতানিয়াহু একটি সিদ্ধান্তমূলক আক্রমণাত্মক আক্রমণে রূপান্তরটি নিয়ে টানবেন, এই আশায় যে একটি হুমকি অবশেষে হামাস থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়গুলি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এই ধরনের দৃশ্যাবলী তাঁর সরকারের অতি-ডান উপাদানগুলির জন্য উপযুক্ত হবে না, মূলত বেটসালেল স্মাইচেলের অর্থমন্ত্রী এবং ইটামার বেন-জিভিরার জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী, যাদের সম্পূর্ণ পেশা এবং এমনকি গ্যাস খাতের যোগান প্রয়োজন এবং যে কোনও চুক্তিতে তারা একবারে এবং চিরকালের জন্য “সমস্যা সমাধানের” সুযোগ দেখতে পাবে।

সংসদীয় বিরোধীদের নেতা ইয়ার লাপিড তিনি আশ্বাস নেতানিয়াহু, যে তিনি যদি জিম্মিদের মুক্তির জন্য চুক্তিতে আসেন তবে বিরোধীরা তাকে সমর্থন করবে, সুতরাং অতি -রাইটও ক্ষমতাসীন জোট থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও নেতানিয়াহু সরকার দাঁড়াবে।

একই দিনে যখন আইডিএফ গাজা দখলের অভিযানের “প্রথম পদক্ষেপ” ঘোষণা করেছিল, জঙ্গিদের দল হামাস সম্পাদন করেছে সোর্টি ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, খাতটির দক্ষিণে খান-জুনিসের নিকটে, এবং বেশ কয়েকটি ইস্রায়েলি সৈন্যকে জিম্মি করার চেষ্টা করেছিল। আক্রমণটি বাতিল করা হয়েছিল (দশ ডজন আক্রমণকারী নিহত হয়েছিল, তিন ইস্রায়েলি সেনা আহত হয়েছিল) – তবে এটি দেখিয়েছে যে হামাসের যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্লান্ত থেকে অনেক দূরে ছিল।

নতুন গ্যাস অপারেশনের সূচনা সম্পর্কে সংবাদ প্রায় আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য জর্দানের পশ্চিম উপকূল থেকে এই সংবাদকে ছাপিয়ে গেছে, যার একই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিণতি হতে পারে। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (পশ্চিমা ব্যাংকের ইস্রায়েলি প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধস্তন) E1 জোনের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিয়েছে। এটি পূর্ব জেরুজালেম এবং মাএল-অ্যাডুমিমের 40 হাজারতম বন্দোবস্তের মধ্যে পশ্চিম তীরে (ইস্রায়েলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সীমানার বাইরে, তবে এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে) জমির একটি চক্রান্ত।

পুরো বিশ্ব যখন গ্যাস খাতে যুদ্ধের অনুসরণ করছে, তখন ইস্রায়েল জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের সংযুক্তিকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছে October অক্টোবর সন্ত্রাসীদের আক্রমণ করার পরে এই অঞ্চলটির পুনর্গঠনের জন্য মূল পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল

বন্দোবস্ত আন্দোলন 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্জন করা হয়েছে। এটি কেবল পশ্চিমা তীরে ইস্রায়েলি বসতিগুলির পরবর্তী সম্প্রসারণ নয়, যা ফিলিস্তিনি-ইস্রায়েলি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে এক অনির্বচনীয় বাধা এবং ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভার ওভারও। ই 1 ইস্রায়েলি বসতিগুলির বিকাশ আসলে পূর্ব জেরুজালেমকে পশ্চিম উপকূলের বাকী অংশ থেকে কেটে ফেলবে। একই সময়ে, ফিলিস্তিনিরা জোর দিয়েছিলেন যে এটি পূর্ব জেরুজালেম (ক্লিফ এবং আল-অক্ষ মসজিদের মুসলিম মন্দিরযুক্ত মন্দির পর্বতের অবস্থান) ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়া উচিত। তদতিরিক্ত, নতুন জনবসতিগুলি পশ্চিম উপকূলের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী অংশগুলির মধ্যে বার্তাটি ব্যবহারিকভাবে কেটে দেবে এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির খণ্ডনকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে।

ইস্রায়েল সরকারের বন্দোবস্ত আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধি বিটসালেল স্মিটস সরাসরি ঘোষিতযে E1 এর বিকাশ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণার চূড়ান্ত পরাজয়। ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশ জাতিসংঘের আসন্ন সেপ্টেম্বরের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।

ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে চিনতে চলেছে এটি বিভিন্ন উপায়ে একটি প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি। তবে ইউরোপীয় দেশগুলি ইস্রায়েলের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখে

