ইস্রায়েল ছেড়ে যাওয়া গাজা হামাসকে পরাস্ত করার একমাত্র উপায় | জেরুজালেম পোস্ট
হামাস সক্রিয়ভাবে একটি মানবিক সংকট ইঞ্জিনিয়ার করার চেষ্টা করে। গাজা ছেড়ে ইস্রায়েল নিশ্চিত করবে যে হামাসের বিরোধিতা আরও শক্তিশালী করা হবে।
এই মাসের শুরুর দিকে সীমান্তের ইস্রায়েলি দিক থেকে দেখা গেছে, ধ্বংসের মাঝে গাজা উপত্যকায় ক্ষতিগ্রস্থ ইস্রায়েলি পতাকা উড়ে গেছে। লেখক বলেছেন, হামাস ইস্রায়েলকে যতটা সম্ভব গাজানকে ক্ষতি করতে, মানবিক সংকট তৈরি এবং আরও বাড়িয়ে তুলতে ব্যবহার করছে, লেখক বলেছেন।