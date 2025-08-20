ইস্রায়েল জনবসতিগুলি অনুমোদন করে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য ম্লান প্রত্যাশার জন্য একটি আঘাত

ইস্রায়েল বুধবার দখলকৃত পশ্চিম তীরের কেন্দ্রস্থলে একটি নিষ্পত্তি প্রকল্পে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে যে সমর্থকরা এবং সমালোচকরা একইভাবে বলেছেন যে ফিলিস্তিনিয়ানরা আশা করে যে ভবিষ্যতের স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হবে এমন অঞ্চলটির সংমিশ্রণকে একটি বড় ধাক্কা দেবে।
E1 নামে পরিচিত প্রকল্পটি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিলম্বিত হয়েছিল, প্রায়শই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপের পরে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন পূর্ববর্তী প্রশাসনের তুলনায় বা বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তুলনায় জনবসতিগুলির তুলনায় অনেক কম সমালোচিত হয়েছে, যা সাধারণত তাদেরকে ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি শান্তিতে অবৈধ এবং বাধা হিসাবে বিবেচনা করে।
প্রায় ৫০০,০০০ ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারী এবং প্রায় ৩ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীরে বাস করেন, যেখানে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ রাখে। ইস্রায়েলি সেনারা নিয়মিত ফিলিস্তিনি শহরগুলিতে অভিযান চালায় এবং ফিলিস্তিনিদের চলাচলকে সীমাবদ্ধ করে। যদিও ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা যারা পশ্চিম তীরে বাস করে তারা ইস্রায়েলি নির্বাচনে ভোট দিতে পারে, তাদের ফিলিস্তিনি প্রতিবেশীদের তাদের মধ্যে কোনও বক্তব্য নেই।
পরিকল্পনার অধীনে, পশ্চিম তীরে রিয়েল এস্টেটের অন্যতম সংবেদনশীল ট্র্যাক্টে প্রায় 3,400 অতিরিক্ত বন্দোবস্ত হাউজিং ইউনিট নির্মিত হবে: ই 1, পূর্ব একের জন্য সংক্ষিপ্ত। এই প্লটটি জেরুজালেমের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত, যা ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয়ই তাদের রাজধানী বিবেচনা করে।
একটি কার্যকরী ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভাবনা বছরের পর বছর ধরে ম্লান হয়ে গেছে, প্রতিটি নতুন ইস্রায়েলি বন্দোবস্ত, রাস্তা বা বাধা দিয়ে আরও বেশি হয়ে উঠেছে এবং এর সীমানা কী হবে তা কখনই পরিষ্কার হয়নি।
তবে মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং ইউরোপীয় দেশগুলি বলছে যে সেখানে E1 জনবসতি তৈরি করা ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় পশ্চিম তীরে দ্বিখণ্ডিত হবে, সেখানে ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভাবনা আরও দৃ ic ় করে তুলেছে। তাদের যুক্তি ছিল যে এটি পূর্ব জেরুজালেমের মূলত ফিলিস্তিনি পাড়াগুলিতেও পশ্চিম তীরে বেড়ে ওঠা থেকে বিরত থাকবে।
