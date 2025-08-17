ইস্রায়েল জানিয়েছে

রবিবার ইস্রায়েলকে “গুরুতর শারীরিক অবনতির রাজ্যে” এই মহিলাটি ব্যাপকভাবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পরে ইস্রায়েল বলেছিলেন, গাজা স্ট্রিপের একজন 20 বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মহিলা যিনি চিকিত্সা চিকিত্সার জন্য ইতালিতে সরিয়ে নেওয়ার পরেই মারা গিয়েছিলেন।
ক্যান্সার নির্ণয় তার মৃত্যুর খবর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
গাজা উপত্যকায় মানবিক বিষয়গুলিকে সমন্বয়কারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্থা কোগাত দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের জারি করা একটি নথির একটি অনুলিপি দিয়ে এক্সের কাছে গিয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে মারাহ আবু জুহরি লিউকেমিয়ায় ভুগছেন।
মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আবু জুহরি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব “জরুরি” চিকিত্সা চিকিত্সা প্রয়োজন। “
“ইতালীয় কর্তৃপক্ষ ইস্রায়েলের সাথে তার অসুস্থতার কারণে মারাহকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে যোগাযোগ করেছিল এবং ইস্রায়েল এটিকে অনুমোদন দিয়েছে,” কোগাত বলেছেন।
আবু জুহরি বুধবার গভীর রাতে পিসার বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং শুক্রবার মারা যান।
হাসপাতাল তাকে “গুরুতর শারীরিক অবনতির অবস্থায়” পৌঁছেছে এবং একটি “খুব জটিল ক্লিনিকাল চিত্র” এবং গুরুতর অপচয় হিসাবে বর্ণনা করেছে, যা যখন কোনও ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য ওজন এবং পেশী ক্ষতি হয় তখন তা বর্ণনা করে।
ইতালীয় মিডিয়া রিপোর্ট – সহ প্রকাশনা দ্বারা উদ্ধৃত বিবিসিদ্য অভিভাবকএবং এএফপি – পরবর্তীকালে তিনি দৃ serted ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে হাসপাতাল এতটা না বলে সত্ত্বেও তিনি গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছেন।
শুক্রবার, পরীক্ষা এবং চিকিত্সা শুরু করার পরে, হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের সংকট এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পরে তিনি মারা যান, হাসপাতাল জানিয়েছে।
#Thefactsযা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি: 20 বছর বয়সী মারাহ জোহরি লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন।
ইতালীয় কর্তৃপক্ষ ইস্রায়েলের সাথে যোগাযোগ করেছিল যে তার অসুস্থতার কারণে মারাহকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে *এবং ইস্রায়েল এটি অনুমোদন করেছে। ইস্রায়েলের প্রস্তাব যেমন ছিল তার আগে তার উচ্ছেদ ঘটতে পারত … pic.twitter.com/ivyajomvqm
– বাধ্য (@কোগাটনলাইন) আগস্ট 17, 2025
এই সপ্তাহে রোম, মিলান এবং পিসায় আগত তিনটি ইতালীয় বিমান বাহিনীর বিমানের মধ্যে একটিতে তার মায়ের সাথে এই মহিলাকে ইতালিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মোট ৩১ জন রোগী এবং তাদের সঙ্গী বহন করে।
ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সময় জানায়, সমস্ত রোগী গুরুতর জন্মগত রোগ, ক্ষত বা বিচ্ছেদ দ্বারা ভুগছিলেন।
এখনও অবধি পুরো যুদ্ধ জুড়ে, গাজার 180 টিরও বেশি শিশু এবং যুবককে ইতালিতে আনা হয়েছে।
টাস্কানি অঞ্চলের প্রধান ইউজেনিও জিয়ানী মহিলার পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছিলেন।
কোগাত দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে আবু জুহরীর ইতালিতে সরিয়ে নেওয়া “ইস্রায়েল এই স্থানান্তরের জন্য বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য তারিখের প্রস্তাব দিয়েছিল,” তবে কেন এটি এত দীর্ঘ সময় নিয়ে শেষ হয়েছিল তা নিয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেননি।
“ইস্রায়েল শিশুদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিকিত্সা স্থানান্তরকে সহজতর করে এবং বিশ্বজুড়ে দেশগুলিকে এই জাতীয় অনুরোধ করতে উত্সাহিত করে, অন্যদিকে হামাস তাদের বাঁকানো এজেন্ডার জন্য ছদ্মবেশীভাবে তাদের কাজে লাগিয়ে রাখে।”
অনাহারী গাজানদের চিত্র এবং প্রতিবেদনগুলি গত মাসে আন্তর্জাতিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং ইস্রায়েলের উপর চাপ চাপিয়েছিল, ২ July শে জুলাই পর্যন্ত তারা গাজা উপত্যকায় আরও সহায়তার অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা ঘোষণা করেছিল।
জেরুজালেম তবুও গাজা উপত্যকায় ব্যাপক অনাহারের অভিযোগকে দৃ strongly ়ভাবে অস্বীকার করেছে, যুক্তি দিয়ে যে অপুষ্টির সময় মারা যাওয়া অনেক লোকই পূর্বনির্ধারিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাধারণ জনগণের পরিস্থিতি প্রতিনিধিত্ব করেন না।
দুর্ভিক্ষ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এটি ক্ষুধার সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ।
গাজার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যখন হাজার হাজার হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীরা দক্ষিণ ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জন জিম্মি নিয়েছিল, যাদের মধ্যে এখনও ৪৯ জন রাখা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। হামাস ২০১৪ সালে গাজায় নিহত একজন আইডিএফ সৈনিকের মরদেহও ধরে রেখেছে।
টাইমস অফ ইস্রায়েল কর্মী এবং এজেন্সিগুলি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।